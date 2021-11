Pourquoi LeBron James a essayé de faire virer Michelle Beadle d’ESPN

Michelle Beadle est l’une des diffuseurs sportifs les plus intéressants de sa génération.

Contrairement à Katie Nolan, qui n’a jamais réussi mais qui a quand même été promue à l’infini, Beadle était en fait immensément populaire lors de son premier passage chez ESPN.

Elle a animé « SportsNation » de 2009 à 2012 avant de partir pour NBC Sports au sommet de sa popularité. Malheureusement, du fait que personne ne savait sur quelle chaîne NBC Sports était diffusée, sa renommée a inévitablement décliné.

Beadle est finalement revenu à ESPN en 2014 et a repris l’hébergement de « SportsNation », avant de finalement atterrir en tant qu’hôte de « NBA Countdown ». Elle quittera plus tard l’entreprise à nouveau en 2019 après une course étrange et semi-politisée où elle a exprimé des opinions vraiment étranges sur le fait de ne pas regarder pour regarder le football.

Aujourd’hui, elle héberge un podcast, semble-t-il.

Lors d’une récente conversation avec Paul Pierce sur son podcast, Beadle a fait la révélation surprenante que LeBron James avait déjà tenté de la faire virer.

Apparemment, selon Beadle, il n’aimait pas qu’elle se moque de lui pour La Décision.

Michelle Beadle dit que LeBron James a essayé de la faire virer d’ESPN : pic.twitter.com/MtzGBr5P5u – La station de travail IC (@ClippelBoardy) 19 novembre 2021

« Il y a eu une rumeur selon laquelle [LeBron] vous a viré d’ESPN », a déclaré Pierce.

« Il a essayé », a répondu Beadle. « Il a essayé de faire ça. J’étais comme ‘Je suis honoré que je sois même dans ton esprit. Merci beaucoup pour cela, monsieur. C’est un endroit étrange pour moi.

« Mes affaires avec lui n’étaient pas personnelles au départ. Je me suis moqué de ‘The Decision’ comme 400 000 autres têtes parlantes l’ont fait à l’époque, et je pense que pour une raison quelconque, c’était ça. Ce n’était pas personnel au départ. Ce sera évidemment désormais toujours personnel. C’est comme ça. Mais je suis aussi très à l’aise de ne pas aimer les gens. Je pense que c’est ce qui nous rend tous en bonne santé. Ce sont les gens qui prétendent aimer tout le monde, vous ne pouvez pas leur faire confiance.

Compte tenu du nombre de personnes qui se sont moquées de James pour La décision, il est un peu surprenant que la réponse de Beadle soit celle qui a le plus évoqué sa colère.

Aïe. https://t.co/2Yr0Ns5Wd1 – Jeu 7 (@game7__) 19 novembre 2021

Cela dit, en plus d’être un mauvais benne basculant, il est également notoirement à la peau fine. Alors peut-être que ce n’est pas si surprenant.

Il sera intéressant de voir si James sortira finalement et commentera ces affirmations d’une manière ou d’une autre. S’il ne le fait pas, son silence ne peut être interprété que comme un aveu tacite que Beadle dit la vérité.

