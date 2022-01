Pourquoi LeBron James a-t-il crié à Phil Handy, 50 ans ? (Vidéo)

Les Lakers de Los Angeles ont battu les Timberwolves du Minnesota 108-103 dimanche soir.

Avec la victoire, LA est passé à 19-19 cette année-là. Le Minnesota, quant à lui, est tombé à 16-20.

Comme cela a souvent été le cas pour les Lakers cette saison, même dans la victoire, ils n’avaient pas l’air particulièrement bien.

Et le moment marquant de cette sortie s’est avéré être quelque chose de totalement sans rapport avec ce qui s’est passé sur le terrain.

À la fin du deuxième trimestre, la star des Lakers LeBron James a pu être vue en train de courir vers l’entraîneur adjoint de 50 ans, Phil Handy, et d’avoir un échange très houleux avec lui.

La vidéo parle d’elle-même:

LeBron et Phil Handy discutent pic.twitter.com/RjOR9s0d6F – Italo Santana (@BulletClubIta) 3 janvier 2022

LeBron et Phil Handy s’y sont mis 😳👀 pic.twitter.com/oF6EbVuxhJ – SLEEPERSALLDAY (@sleepersallday) 3 janvier 2022

Au moment où cet incident s’est produit, LA détenait une avance de 57-54. Ils tiraient à 53% sur le terrain, mais comme cela a souvent été le cas cette saison, ils ne pouvaient s’empêcher de retourner le ballon. Ils en avaient 11 seuls à la mi-temps.

Que ce soit ce qui a finalement conduit à la frustration de James ou autre chose reste incertain.

Les médias sociaux, comme d’habitude, avaient leurs propres théories sur ce qui s’est passé :

Ils se disputaient pour savoir qui dira à Westbrook qu’il se fait échanger. Apparemment ni l’un ni l’autre ne veut – Jaron Samuel (@SamuelJaron) 3 janvier 2022

Lebron contrôle et fait tout ce qu’il veut depuis le lycée. Il n’a pas encore réalisé qu’il est un joueur. Les coachs sont là pour coacher. Il pense qu’il sait tout ! C’est pourquoi les gens se lassent de jouer avec lui ! Les coéquipiers ne sont pas des coéquipiers pour lui. – Anthony Johnson (@1080Johnson) 3 janvier 2022

James Lebron? C’est un joueur impossible à coacher. C’est un bon voire un grand joueur mais il n’a aucune idée que comme un chef d’orchestre, les entraîneurs sont payés pour mélanger le talent de l’équipe – Fred Dalagan (@DalaganFred) 3 janvier 2022

Handy est assistant de la NBA depuis plus d’une décennie. En plus de son temps avec les Lakers, il a également été avec les Cleveland Cavaliers et les Toronto Raptors. Ce n’est pas son premier rodéo.

Ce qui explique probablement pourquoi il a relativement bien géré James à ce moment-là.

Vue d’ensemble – LA a des décisions importantes à prendre dans les semaines à venir. Le front office a parlé à deux équipes d’un échange avec Russell Westbrook, et c’est maintenant ou jamais de faire quelque chose.

Maintenant, c’est comme ça qu’on fête le Nouvel An. https://t.co/w4DEK6Qwyd – Jeu 7 (@game7__) 3 janvier 2022

Au-delà de cela, le spectre d’un accord avec les Indiana Pacers continue de planer sur la tête de tout le monde.

Il est définitivement encore temps de redresser le navire pour les Lakers. Mais des mouvements doivent être faits, dès que possible.

