Pourquoi l’écart de la technologie Advisor Crypto se résorbe

« Les crypto-monnaies en tant qu’industrie et classe d’actifs ont commencé avec des gens qui se sont tournés individuellement vers des jetons, mais maintenant une infrastructure de gestion d’actifs et de conseillers est en cours de construction », a déclaré Henry Yoshida, co-fondateur et PDG de Rocket Dollar, qui fournit des comptes de retraite autogérés aux les personnes qui souhaitent utiliser leur épargne-retraite pour investir dans n’importe quel actif alternatif, y compris la crypto. Yoshida est un ancien conseiller de Merrill Lynch qui a ensuite fondé MY Group LLC, une société de conseil en retraite avec 2,6 milliards de dollars d’actifs sous gestion, puis le conseiller en robotique Honest Dollar, qui a été acquis par Goldman Sachs.

