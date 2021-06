Pourquoi l’échec des médias est une histoire majeure de notre temps ⋆ 10z viral

Ce qui suit est une transcription de mon radar dans l’édition de jeudi de “Rising” sur Hill TV.

Les gens faisaient l’erreur de traiter les critiques des médias comme des nouvelles en première page alors qu’elles appartenaient probablement à A2. La plupart du temps, la substance d’une histoire méritait toujours plus d’attention que le traitement que les médias en faisaient. Mais si les journaux avaient encore de l’importance aujourd’hui, la critique des médias serait au premier plan à peu près tous les matins. Les échecs quotidiens des médias traditionnels sont si graves et si dommageables qu’ils méritent maintenant autant d’attention que les nouvelles mêmes que nos médias d’information ne couvrent pas.

C’est-à-dire que les médias sont la principale fenêtre du public sur les affaires publiques. Cette fenêtre est maintenant fissurée et embuée au point que l’image est entièrement méconnaissable de l’autre côté.

Hier, Mark Lee Greenblatt, inspecteur général du ministère de l’Intérieur, a publié un rapport de 37 pages sur l’enquête indépendante et apparemment exhaustive de son ministère sur les événements du 1er juin à Lafayette Square, cette parcelle historique de parc juste au nord de la Maison Blanche.

Lafayette Square a été le théâtre d’un affrontement mémorable entre manifestants et policiers dans la soirée du 1er juin, après quoi le président de l’époque, Trump, a traversé la place, de la Maison Blanche à l’église Saint-Jean, où il a posé avec une Bible et a déclaré : « Nous avons le plus grand pays du monde. Nous allons le garder agréable et sûr.

L’ensemble des médias hérités ont rapporté que le parc avait été nettoyé dans le cadre de la « séance photo » de Trump, qui s’est immédiatement durcie en un récit qu’ils ont traité comme de l’Évangile : Trump a délégué la police pour éliminer violemment des manifestants pacifiques pour une séance de photo. Prenez ce rapport de George Stephanopoulos : « L’administration a demandé à la police d’expulser les manifestants pacifiques du parc de l’autre côté de la Maison Blanche afin que le président puisse organiser une séance de photos.

Glenn Greenwald a rassemblé quelques-unes des nombreuses histoires qui ont si mal vieilli. Voici un extrait de son Substack :

“Des manifestants pacifiques ont été gazés par des gaz lacrymogènes pour ouvrir la voie à la séance photo de l’église Trump”, lit-on dans le titre du NPR le 1er juin. CNN a consacré plusieurs segments à évacuer l’indignation tandis que le graphique à l’écran déclarait: “Des manifestants pacifiques près de la Maison Blanche ont été gazés par des larmes, tirés avec des balles en caoutchouc pour que Trump puisse avoir une séance de photos à l’église”.

Les quelques journalistes qui ont fait leur travail correctement, dont ma collègue Mollie Hemingway, ont été vicieusement moqués. La dynamique reflète une combinaison toxique d’arrogance et d’incompétence. Et le rapport de l’arrogance à la compétence est complètement détraqué.

L’enquête de Greenblatt conteste explicitement le récit médiatique. Il montre également son travail, fournissant des pages de preuves basées sur de nombreuses interviews pour soutenir un rendu plus factuel de la journée.

« Les preuves que nous avons obtenues n’ont pas permis de conclure que l’USPP a dégagé le parc pour permettre au président d’examiner les dégâts et de marcher jusqu’à l’église St. John’s. Au lieu de cela », indique le rapport. “Les preuves que nous avons examinées ont montré que l’USPP a dégagé le parc pour permettre à l’entrepreneur d’installer en toute sécurité la clôture anticalcaire en réponse à la destruction de biens et aux blessures infligées aux agents les 30 et 31 mai.”

“En outre, les preuves ont montré que l’USPP n’était au courant du mouvement potentiel du président qu’en milieu d’après-midi ou en fin d’après-midi le 1er juin, des heures après avoir commencé à développer son plan opérationnel et l’entrepreneur en clôtures était arrivé dans le parc”, selon le document.

Maintenant, je ne vais pas non plus traiter cela comme la vérité de l’Évangile. Mais c’est évidemment crédible. Alors, qu’est-ce qui explique le décalage entre cette enquête de chien de garde et les premiers rapports ? Cela ne devrait pas prendre des mois d’enquêtes IG pour que le public obtienne les faits de base.

Fait intéressant, dans une vérification des faits publiée en juin dernier, Philip Bump du Washington Post a passé sous silence l’affirmation de l’administration Trump selon laquelle « d’une manière ou d’une autre les instructions de Barr [to clear protesters] n’étaient pas liés à la marche de Trump », l’appelant « un argument que même Barr n’a pas directement rejeté lorsqu’on lui a demandé jeudi. (Il a affirmé qu’il existait un plan pour étendre la zone sécurisée autour de la Maison Blanche, mais n’a pas nié que le besoin immédiat de le faire était la visite de Trump à l’église.) »

Un fonctionnaire de l’administration qui ne nie pas quelque chose est le fil conducteur sur lequel Bump a jalonné son récit dans l’une des publications les plus prestigieuses du monde entier. Pourquoi? Parce que ce fil était conforme aux attentes de l’esprit de la ruche envers Trump, ils ont donc tous trouvé des moyens de le confirmer.

Leur idéologie est la source de leur arrogance et leur arrogance est la source de leur incompétence. Les médias sont complètement brisés.

Maintenant, le rapport de l’IG contient des conclusions importantes et dignes d’intérêt sur ce qui a réellement mal tourné avec les forces de l’ordre ce jour-là. Mais à mon avis au début de ce segment, son contraste frappant avec l’ensemble du volume de la couverture médiatique traditionnelle est tout aussi digne d’intérêt car c’est une preuve solide que la majeure partie du public a reçu des informations extrêmement incorrectes sur une histoire importante. Et les implications plus larges de cela sont encore pires, exposant les fissures massives de notre fenêtre la plus importante sur les affaires publiques.

Les plates-formes de campagne se composent généralement d’objectifs politiques. Ce que la presse n’a jamais compris à propos de Donald Trump, c’est qu’il s’est essentiellement tourné vers la critique des médias et, malheureusement, une grande partie de celle-ci était tout à fait juste. C’est pourquoi ça a résonné. Mais même après que l’animateur de « Celebrity Apprentice » ait battu l’ancien secrétaire d’État lors d’un match présidentiel, la correction de cap nécessaire des médias ne s’est jamais matérialisée. Les choses ont clairement empiré.

Ils ont colporté les faux récits égoïstes d’espions et de flaks pendant des années, embourbant le pays dans un mélodrame idiot sur une cassette de pipi. Ensuite, il y a la bascule de fuite de laboratoire. Qu’en est-il du traitement réservé par la presse à Andrew Cuomo au printemps dernier ? Cela n’arrive pas seulement sur les grandes histoires non plus.

On pourrait parler de l’hypocrisie de la presse. On pourrait parler de leur intolérance à la diversité idéologique. On pourrait parler de leur élitisme ou de leurs obsessions pour Twitter. Ce sont toutes des variables dans l’équation de leur échec. Mais le plus important à retenir est que les médias colportent quotidiennement une désinformation flagrante, sur des faits marquants. C’est un gros problème parce que cela désinforme les électeurs, et bien plus efficacement que ces mèmes effrayants des baby-boomers que Poutine a mis sur Facebook.

La démocratie meurt dans les ténèbres, bien sûr, mais maladroitement des diplômés de Harvard avec des références de presse peut éteindre la lumière avec leur incompétence tout comme des règles corrompues peuvent le faire avec leur pouvoir et leur argent. Nous avons désespérément besoin de la presse libre. C’est notre seul moyen de tenir le gouvernement responsable et c’est un désastre en ce moment. Voilà votre première page.