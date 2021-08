Pourquoi l’Écosse pourrait voter pour l’indépendance d’ici 2023 dans le cadre de l’accord vert | Politique | Nouvelles

Les membres des Verts écossais ont soutenu un accord pour que le parti rejoigne le gouvernement de Holyrood aux côtés du parti national écossais. L’accord historique entre le SNP et les Verts écossais conduira les co-dirigeants verts Patrick Harvie et Lorna Slater à devenir ministres du gouvernement – la première fois dans l’histoire du Royaume-Uni qu’un candidat vert occupe un siège au gouvernement.

M. Harvie et Mme Slater occuperont deux postes distincts, le premier devenant ministre des bâtiments zéro carbone, des déplacements actifs et des droits des locataires, et le dernier ministre des compétences vertes, de l’économie circulaire et de la biodiversité.

La co-dirigeante verte, Mme Slater, a déclaré : « Le moment est venu pour l’Écosse d’intensifier ses efforts pour décarboniser notre économie et investir dans un avenir plus juste et plus vert.

« Il n’y a pas de temps à perdre et je suis impatient de commencer à travailler sur notre programme de transformation dans les prochains jours. »

M. Harvie a ajouté : « Je suis ravi que les membres de notre parti aient apporté leur soutien à cet accord de coopération historique qui verra les Verts entrer au gouvernement pour la première fois en Écosse, voire n’importe où au Royaume-Uni.

“Avec les Verts au gouvernement, nous serons en mesure d’apporter des changements positifs pour le peuple écossais.”

L’accord intervient après que le parti de Nicola Sturgeon n’a pas atteint la majorité aux élections de Holyrood en mai, ce qui a potentiellement compromis ses chances d’obtenir le soutien d’une autre candidature à l’indépendance.

Mme Sturgeon a déclaré: «Je suis ravie que les membres du Parti vert écossais et du SNP aient convenu que nous devrions travailler ensemble au sein du gouvernement écossais pour construire une Écosse plus verte, plus juste et indépendante.

« Cet accord historique fournira une plate-forme solide pour le programme de transformation que nous voulons mettre en œuvre.

«Nous travaillerons en collaboration pour soutenir une reprise équitable de Covid, traiter de toute urgence les impacts de l’urgence climatique et donner au peuple écossais un vote sur l’indépendance.

« L’accord reconnaît que la coopération et le consensus sont essentiels pour trouver des solutions pratiques aux grands défis auxquels nous sommes confrontés, et il fait écho aux principes fondateurs de notre Parlement.

« Bien que nos partis ne soient pas d’accord sur tout, nous avons beaucoup de points communs. Nous avons également la détermination – et en fait la responsabilité – de regarder au-delà de nos différences pour construire un pays meilleur.

“J’ai hâte de travailler en collaboration avec les Verts écossais au gouvernement, et avec tous les partis au parlement, pour y parvenir.”

Les nominations de M. Harvie et de Mme Slater seront formellement approuvées par un vote des députés aujourd’hui.

Les conservateurs ont déclaré qu’ils voteraient contre cette décision, la qualifiant de “pari nationaliste”, mais le SNP et les Verts disposent d’une confortable majorité à la chambre de Holyrood.