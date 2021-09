Pourquoi l’écosystème Terra a retardé une mise à niveau majeure du réseau principal à la fin septembre ⋆ Crypto new media

in

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/04/Terra-LUNA-LUNAUSDT-460×304.jpg

Après un rallye de 130% au cours du mois dernier, Terra (LUNA) est l’un des actifs les plus performants du marché de la cryptographie. Au moment d’écrire ces lignes, LUNA se négocie à 31,95 $, il y a un peu plus d’un an, il dépassait à peine 1 $.

LUNA se déplaçant latéralement dans le graphique sur 24 heures. Source : LUNAUSDT Tradingview

L’appréciation massive des prix est due à une croissance de l’écosystème LUNA et à une augmentation de la demande pour son stablecoin UST. Afin de soutenir cette croissance, Terraform Labs (TFL) a prévu d’introduire une mise à jour.

Appelé Columbus 5, son déploiement sur le réseau principal a été retardé de 3 semaines, selon un article officiel. La mise à jour aura lieu à la hauteur du bloc 4 724 000, le 30 septembre à 03h30 UTC.

L’équipe derrière Terra a affirmé vouloir “mettre en œuvre des mesures de précaution supplémentaires” pour déployer la mise à jour. Ils ont ajouté :

(…) la mise à niveau du réseau principal Columbus-5 est massive. Dans les coulisses, de nombreuses pièces mobiles nécessitent un examen attentif et approfondi sous plusieurs angles + revues entre TFL, les partenaires écologiques, la communauté et les projets dépendants des applications Terra.

De plus, ils ont fourni 3 raisons principales qui les ont amenés à retarder la mise à jour. Premièrement, le réseau disposera d’une nouvelle version de Mantle, son framework pour écrire des index ou la logique Extract-Transform-Loan (ETL).

Cette nouvelle version de Mantle sera plus évolutive et pourra supporter « significativement » plus de trafic. Il sera introduit avec Colombus 5. Terraform Labs a affirmé :

Mantle joue un rôle essentiel dans la médiation du trafic réseau des applications sur Terra, garantissant que la compatibilité de la nouvelle version entre Col-4 et Col-5 est primordiale, nécessitant des tests supplémentaires pour vérifier les nouvelles modifications de conception.

La deuxième raison du retard est due aux partenaires de Terra et aux projets tiers. L’équipe à l’origine de l’écosystème souhaite que ces projets aient plus de temps et de « respiratoire » pour migrer vers Columbus 5.

Cela inclut des projets comme Mirror, Anchor, TerraSwap, Shuttle. Avant la mise à jour, les développeurs derrière ces applications doivent être familiarisés avec le réseau principal mis à jour.

Terra se mettra à jour pour soutenir une croissance massive

Comme l’a dit Terraform Labs, la valeur totale verrouillée (TVL) de l’écosystème LUNA s’élève à 7,3 milliards de dollars avec « des dizaines de milliers » de nouvelles parties prenantes et de constructeurs entrant dans la plate-forme. Ainsi, pourquoi ils ont décidé d’accorder à leur communauté et aux développeurs plus de temps pour se préparer :

La chronologie originale a produit une fenêtre précipitée pour que certains projets se préparent correctement pour Col-5. Donner aux projets plus de temps pour se familiariser avec l’environnement de test Col-5 et les plans de migration pour les principales applications garantit une piste plus fluide pour les projets lancés après Col-5.

En ce sens, l’équipe s’est engagée à fournir plus de documentation et de matériel pédagogique pour que la communauté « utilise correctement la mise à jour ». Dans cette documentation, ils aborderont certaines des préoccupations de la communauté et du projet tiers sur la Col-5.

Les guides de migration officiels pour Mirror et Anchor seront publiés le 13 septembre, ce qui signifie que les applications Web, les contrats et les robots seront fonctionnels et opérationnels sur Bombay pour les utilisateurs à ce moment-là. TerraSwap a déjà été migré.

Dans les semaines à venir, Terraform Labs donnera plus d’informations sur la « séquence d’événements » menant au réseau principal. Ainsi, ils se donneront comme priorité de « garantir » un lancement « en douceur » de Col-5.

14/ Avec des milliards de TVL qui gonflent, des dizaines de milliers de nouveaux utilisateurs et une communauté incroyable et dévouée, la prudence est la voie optimale pour un lancement aussi important.

Merci pour votre patience et votre compréhension.

D’autres mises à jour suivront bientôt. S’il vous plaît restez à l’écoute.

– Terra (UST) Propulsé par LUNA 🌕 (@terra_money) 1er septembre 2021