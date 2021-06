Pourquoi l’écrivain de DC, Tim Sheridan, pense que “ce serait de la folie” pour Matt Reeves, que Batman ne tire pas du long Halloween

Publié en tant que série limitée de 13 numéros de 1996 à 1997, Batman: The Long Halloween a vu Bruce Wayne essayer d’appréhender un tueur en série nommé Holiday, qui, comme vous pouvez en déduire, a assassiné des personnes pendant les vacances. En plus de Batman rencontrant des visages familiers de sa galerie de voyous au cours de ce voyage, The Long Halloween a également suivi le procureur de district Harvey Dent travaillant avec Batman et James Gordon pour renverser la famille du crime Falcone, pour tomber lui-même dans l’obscurité. Jeph Loeb et Tim Sale se sont ensuite réunis pour les histoires de suivi Batman: Dark Victory et Catwoman: When in Rome.