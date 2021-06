Pourquoi l’éducation aux vacances est importante, selon le réalisateur de Disney + Launchpad

Dans de nombreux États, ils ne disent pas vacances de Noël, ils disent vacances d’hiver, car ils ne peuvent tout simplement pas dire Noël. Mais l’idée que les vacances d’hiver tombent également à Noël est intrinsèquement de promouvoir les jours de congé pour célébrer Noël. Et chaque décoration que vous faites est éduquée par cela et est informée par cela, comme l’idée des arbres de Noël, elles viennent toutes de là. Donc, j’ai l’impression que même si vous ne voulez pas parler de l’Aïd en soi, en tant que fête religieuse, vous pouvez apporter l’élément culturel, la tradition et éduquer tout le monde à ce sujet comme nous éduquons tout le monde sur Noël. Et cela ferait simplement du monde un endroit beaucoup plus ouvert.