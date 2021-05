Pourquoi l’énorme Cliffhanger de Chicago Fire pourrait ne pas être aussi dévastateur qu’il y paraît

Fondamentalement, Chicago Fire a fait un travail assez stellaire en mettant en place un cliffhanger assez terrifiant pour Squad 3, d’autant plus que les fans de Fire sont habitués à voir les héros de Firehouse 51 mettre leur vie en danger dans des bâtiments en feu, pas dans les eaux du lac Michigan. Dans le même temps, cependant, je me sens bien que le cliffhanger ne conduira pas à une résolution totalement dévastatrice lorsque Chicago Fire reviendra à l’automne, et c’est en fait grâce au feu qui va au-delà de l’augmentation des enjeux que je Je ne suis pas prêt à paniquer sur le sort de Squad 3.