Pourquoi l’environnement est-il un problème pour les médecins plus que pour les écologistes ?

Notre Santé et bien-être dépend fortement de la qualité de l’environnement Dans lequel nous vivons. C’est quelque chose qui est connu depuis l’Antiquité. Hippocrate soutenait déjà qu’un environnement vierge était essentiel pour une bonne santé publique.

Après tout, les êtres humains sont extrêmement sensibles à la dégradation de l’environnement.

A tel point que l’Organisation mondiale de la santé estime que 23% de tous les décès qui surviennent aujourd’hui dans le monde sont dus au fait de vivre ou de travailler dans un environnement dégradé.

Une multitude de causes, allant de la pollution de l’air, de l’eau ou des sols, au changement climatique ou à l’excès de rayonnement ultraviolet dû au trou dans la couche d’ozone, contribuent à dégrader notre environnement d’une manière qui affecte négativement notre santé.

Et nous avons atteint le point qu’aujourd’hui plus de 100 maladies sont connues, dont beaucoup émergent, que nous souffrons en raison de l’exposition à des environnements de mauvaise qualité.

On ne lui donne pas l’importance qu’on devrait

Malgré tout, nous ne donnons pas à la qualité environnementale la réelle importance qu’elle a pour notre santé.

Pas même lorsqu’il y a un consensus mondial général parmi les experts.

Parce que cela nous plait ou non, que nous en soyons conscients ou non & mldr; Si nous ne parvenons pas à éviter la dégradation de l’environnement, ce que nous sommes sans doute loin d’atteindre, les maladies causées par l’exposition à ces environnements dégénérés deviendront bientôt la principale cause de décès pour l’humanité.

Dans quelques années, environ la moitié des décès dans le monde pourraient être dus à la dégradation de l’environnement.

La menace des zoonoses

Comme si cela ne suffisait pas, les zoonoses constituent une autre menace croissante pour notre santé causée en grande partie par la détérioration de l’environnement.

Les éleveurs néolithiques se sont probablement déjà rendu compte que lorsque le bétail tombait malade, ceux qui s’en occupaient le faisaient souvent aussi.

Mais c’est au milieu du XIXe siècle que le médecin et biologiste allemand Rudolf Virchow, considéré comme le père de la pathologie moderne, découvre scientifiquement la relation étroite entre la santé animale et la santé humaine.

Virchow a inventé le terme « zoonose & rdquor; pour désigner les maladies transmissibles des animaux aux humains, et en a décrit plusieurs.

Et la devise de la profession vétérinaire « Higia pecoris salus populi & rdquor; (l’hygiène du bétail est la santé des gens) explique parfaitement comment la santé humaine dépend en grande partie de la santé animale.

Si quelqu’un préfère les données aux mots, on peut dire aujourd’hui que :

Plus de 300 maladies infectieuses et parasitaires qui affligent l’humanité se produisent lorsque certains agents pathogènes passent des populations d’animaux domestiques ou sauvages à l’homme.On estime que 75% de toutes les maladies émergentes aujourd’hui sont des zoonoses.

La perte de biodiversité, l’occupation de nouveaux espaces naturels et la vitesse de transport des êtres humains à travers le monde sont les ingrédients qui font des zoonoses une menace permanente.

Dans le Covid-19, nous trouvons un bon exemple de la gravité d’une zoonose émergente.

Des milliers de scientifiques qui enquêtent nous obligent à écouter

Face à de si sombres perspectives pour notre futur proche, la recherche scientifique consacre un gros travail à découvrir les mécanismes de dépendance entre la santé humaine, la santé animale et la qualité de l’environnement.

Des milliers de médecins, vétérinaires et scientifiques de l’environnement travaillant en étroite collaboration développent le nouveau concept de santé (« One Health & rdquor;), qui modifie plusieurs des paradigmes classiques de la médecine.

« Une Santé & rdquor; (« One Health & rdquor;), montre que les êtres humains ne bénéficieront d’une bonne santé que si nous parvenons à maintenir la santé des animaux, tant domestiques que sauvages, ainsi qu’une bonne qualité environnementale.

« Les 12 principes de Manhattan »

Ce document est le résultat d’une réunion tenue à Manhattan en septembre 2004.

De nombreux spécialistes de différentes disciplines y ont résumé les grands problèmes posés par la circulation des maladies chez l’homme, les espèces domestiques et la faune sauvage, ainsi que les maladies générées par l’exposition à un environnement dégradé.

Les conclusions de ce document ont été précisées dans les « Twelve Manhattan Principles & rdquor; conçu pour prévenir les maladies tout en respectant l’intégrité des écosystèmes au profit de l’homme, des animaux domestiques et de la biodiversité.

Ces organisations internationales favorisent une collaboration à l’échelle internationale en matière de surveillance épidémiologique, de contrôle, de prévention et de réduction des conséquences des maladies émergentes, et de préservation de l’environnement.

Et ils insistent également pour que les professionnels de la santé et de l’environnement prennent le temps d’expliquer au grand public l’idée essentielle que nous n’atteindrons un niveau élevé de santé et de bien-être que si nous vivons dans un environnement de la plus haute qualité avec des animaux sauvages et domestiques. qui sont sains.

Nous avons du mal à accepter les effets à long terme

À partir de la recherche de réponses, nous essaierons, avec plusieurs chapitres, de relever le défi de la divulgation.

Il s’agit d’un défi complexe, car il est extrêmement difficile pour les êtres humains de réaliser à quel point la dégradation de l’environnement est l’une des causes les plus importantes de maladie et de décès.

Nous ne comprenons pas non plus comment nos actions détruisant la biodiversité, occupant des espaces naturels ou voyageant en masse, rendent possibles des zoonoses comme le Covid-19.

La raison en est que notre esprit n’a aucune difficulté à comprendre les relations de cause à effet qui se produisent immédiatement, comme cela se produit, par exemple, dans les accidents de la circulation.

Mais lorsqu’un certain temps s’écoule entre la cause et l’effet, il nous est très difficile de les associer. Et c’est ce qui arrive avec les maladies causées par le fait de vivre ou de travailler dans un environnement dégradé.

L’exemple tragique de l’amiante

En ce sens, le mésothéliome pleural est un bon exemple.

C’est un type de cancer du poumon causé par l’exposition à l’amiante, qui a tué et tuera malheureusement encore de nombreux Espagnols.

Le problème est que le mésothéliome pleural se manifeste de nombreuses années après que nous ayons été exposés à l’amiante.

A tel point que ceux qui mourront prochainement de cette maladie ont déjà souffert d’une exposition à l’amiante il y a longtemps et ne le savent probablement même pas.

Après tout, il y avait beaucoup d’objets en amiante dans notre vie quotidienne. Des toits d’Uralita aux grille-pain, aux voitures de métro isolées à l’amiante ou aux conduites d’eau en fibrociment, dont certaines sont encore en service dans certaines conduites d’eau vers les villes.

Nous ne savons même pas quand nous avons été exposés à l’amiante. Mais cela peut nous tuer de toute façon.

Une menace que nous ne voyons pas

Et c’est là que réside le gros problème. Le temps qu’il faut pour que les maladies dues à l’exposition à des environnements dégradés se manifestent nous empêche de nous en préoccuper.

Par conséquent, les moyens nécessaires ne sont pas mis en place pour résoudre un problème qui peut être mortel et que la science connaît avec certitude.

De la même manière, il n’est pas possible de prédire avec une précision totale quand de nouvelles zoonoses se produiront. Personne n’aurait pu prévoir que notre tragédie actuelle s’appellerait Covid-19. Mais nous avons été prévenus de la menace d’une pandémie, même avec des dates.

Tout comme nous sommes maintenant prévenus que si nous continuons avec notre mode de vie actuel, ce ne sera pas, loin de là, la dernière zoonose que nous verrons.

Mais le meilleur moyen de faire face à ces nouvelles maladies émergentes qui traverseront tôt ou tard nos vies est la connaissance.

Et dans cette série d’articles, nous essaierons de donner les informations nécessaires afin, espérons-le, de mettre les mesures nécessaires. Sans plus de passion que de réalité. Ce qui est déjà assez excitant & mldr; et inquiétant.