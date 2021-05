Pourquoi l’équipe de Biden n’a pas tout fait pour le cessez-le-feu Israël-Gaza

Le secrétaire d’État Antony Blinken avait un choix à faire. C’était à la mi-mai et dans quelques jours, il se rendrait en Europe pour des entretiens avec des alliés sur l’Arctique et le changement climatique, et pour rencontrer son homologue russe avant un sommet au niveau présidentiel en juin.

Mais un combat a éclaté entre Israël et le Hamas à Gaza, menaçant d’exploser en un conflit plus vaste et plus sanglant.

En examinant son programme et les événements au Moyen-Orient, Blinken a consulté son personnel et la Maison Blanche sur ce qu’il devrait faire. Il y a eu des discussions pour lui demander de tout abandonner pour faire la navette entre les capitales du Moyen-Orient et aider à négocier un cessez-le-feu. Au lieu de cela, Blinken a décidé qu’il devrait tenir ses engagements de longue date en Europe, mais, avec d’autres responsables de l’administration, téléphonez aux principaux acteurs de la guerre des brasseurs.

Il a fait ce choix, à l’opposé de ce que les précédents secrétaires d’État avaient fait lors des récents conflits Israël-Gaza, pour deux raisons principales.

La première était qu’il pouvait encore s’engager dans la «diplomatie téléphonique» en Europe, selon les mots d’un haut responsable du Département d’État, sans risquer de devoir rentrer chez lui les mains vides et embarrassé.

La deuxième raison, cependant, concerne le point de vue de l’administration Biden sur la politique étrangère dans son ensemble: moins c’est parfois plus.

«Je trouve que dans le moment actuel à Washington, même si c’est vrai depuis longtemps, la réponse est de faire plus. Tout le monde veut plus, plus, nous devrions faire plus », a déclaré un haut responsable du département d’État qui, comme deux autres, m’a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de délibérations internes sensibles. “Bien sûr, plus de tout n’est pas une stratégie.”

Blinken et d’autres membres de l’administration ne croient tout simplement pas que pour résoudre une crise régionale, des hauts fonctionnaires comme Blinken doivent tout abandonner et se rendre au point chaud, surtout s’il y a des problèmes plus importants, plus conséquents et à plus long terme sur lesquels se concentrer ailleurs.

«Je pense que c’est très important, compte tenu de la situation géostratégique, des défis auxquels nous sommes confrontés, que nous soyons très disciplinés et concentrés sur la direction stratégique», a poursuivi le responsable, ajoutant que les États-Unis peuvent toujours «marcher et mâcher du chewing-gum en même temps».

Ce n’est pas que les États-Unis se sont désengagés du conflit Israël-Gaza. Les hauts responsables de l’administration ont passé plus de 80 appels aux dirigeants mondiaux pendant le conflit – avec Blinken au téléphone pour au moins 15 d’entre eux alors qu’ils se trouvaient ou voyageaient entre le Danemark, l’Islande et le Groenland – au service du cessez-le-feu conclu après 11 jours de combats.

Mais l’équipe de Biden a estimé que le respect de l’itinéraire européen était meilleur pour le programme de l’administration à long terme et pour le conflit à court terme.

«Si Blinken était parti [to the region], cela aurait en fait ralenti les choses », a déclaré Dennis Ross, un membre distingué de l’Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient, car ni le Hamas ni Israël n’auraient voulu avoir l’air de céder devant les États-Unis.

Les critiques disent qu’une grande partie de cela est hors de propos. Quand cela importait le plus, il semblait que les États-Unis se lavaient les mains de la situation et laissaient tomber les bombes là où ils pouvaient.

Des volontaires palestiniens à Gaza le 26 mai 2021, nettoient les débris après 11 jours de conflit entre le Hamas et Israël.Omer Ensar / Anadolu Agency via .

«Il semblait de l’extérieur que l’administration était moins intéressée à intervenir et plus intéressée à faire des interférences pour les propres opérations d’Israël à Gaza», a déclaré Omar Rahman, chercheur invité au Brookings Doha Center. «Ils ont porté atteinte à leur propre revendication de diriger le monde en matière de droits de l’homme, même s’ils travaillaient dur dans les coulisses pour mettre un terme aux combats.»

Cet épisode souligne un défi auquel l’administration Biden continuera probablement à faire face. Beaucoup réclameront aux États-Unis de s’impliquer visiblement dans les crises au lieu de se concentrer sur les défis à plus long terme. Mais la stratégie est une chose; la perception du public en est une autre.

Pour l’instant, cela ne dérange pas l’équipe de Biden. «Nous ne devons pas permettre à la réflexion réflexive et à la pensée non évoluée de dicter ce que nous faisons et comment nous le faisons», a déclaré un autre haut responsable du département d’État.

«Nous sommes un pays assez grand et suffisamment capable pour faire plusieurs choses à la fois»

Quand j’ai discuté du programme européen de Blinken avec l’un des fonctionnaires du département d’État, il était clair que le secrétaire et son personnel étaient d’accord pour annuler ses apparitions, il y aurait un mauvais appel.

La première partie du voyage de Blinken s’est déroulée au Danemark, une nation qu’il fallait soigner après ses mauvaises relations avec l’administration Trump. Ensuite, nous nous sommes rendus en Islande pour une réunion avec le Conseil de l’Arctique, l’organisation de huit pays qui coordonne la politique dans le Grand Nord. Il aurait été «malheureux» si Blinken était le seul siège vide à la table, a déclaré le responsable, d’autant plus que la Russie prend la présidence temporaire du conseil pendant deux ans.

Blinken et son personnel ont également estimé qu’il était important de tenir des réunions bilatérales avec ses homologues pour discuter de questions allant du changement climatique à la réponse à une pandémie. Le plus important d’entre eux était un face à face avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov. Leur discussion a préparé le terrain pour le sommet du mois prochain entre le président Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine.

Tout cela “vous donne une idée de ce qui aurait été mis en danger s’il l’avait démantelé”, a déclaré le responsable de l’Etat.

Le message clé de mes conversations avec des responsables américains était que l’envoi de Blinken au Caire ou à Jérusalem l’aurait empêché de rassurer ses alliés, de défendre les intérêts américains dans l’Arctique, de faire pression pour des actions sur le changement climatique, de coordonner les efforts mondiaux contre les coronavirus et de préparer Biden à un rencontre tendue avec Poutine. Bien que personne n’ait minimisé l’importance de mettre fin à la violence entre Israël et le Hamas, la plupart des experts à qui j’ai parlé ont déclaré que l’agenda européen était suffisamment solide pour le maintenir.

«Je pense qu’ils ont fait le bon choix», a déclaré Heather Conley, vice-présidente principale pour l’Europe, l’Eurasie et l’Arctique au centre de réflexion du Center for Strategic and International Studies à Washington, DC. «Habituellement, c’est l’urgence qui éclipse l’important, mais cela consiste à travailler sur l’important tout en gérant l’urgent.»

De plus, dit-elle, ce n’est jamais une bonne idée d’envoyer seul votre haut fonctionnaire diplomatique pour résoudre des problèmes épineux. «Le secrétaire d’État ne doit pas toujours être le responsable de la crise du moment», m’a dit Conley.

Le secrétaire d’État Antony Blinken, à gauche, a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, le 19 mai 2021, à Reykjavik, en Islande.Saul Loeb / . via .

Martin Indyk, qui a été l’envoyé spécial des États-Unis pour les négociations israélo-palestiniennes de 2013 à 2014, a récapitulé pour moi les deux dernières fois qu’un secrétaire d’État s’est rendu dans la région lors d’une flambée.

La secrétaire d’État de l’époque, Hillary Clinton, s’est rendue en Égypte et dans d’autres pays en 2012 lorsque les appels à ses homologues ne fonctionnaient pas. Ses efforts ont aidé à obtenir un cessez-le-feu, donnant l’impression que cela devrait être le livre de jeu: en cas de crise, envoyez le secrétaire.

Mais le nouveau secrétaire d’État, John Kerry, n’a pas eu autant de succès deux ans plus tard. Malgré la rédaction d’un document de cessez-le-feu pour Israël et le Hamas, il est revenu à Washington «vraiment humilié», a déclaré Indyk.

Jake Sullivan, maintenant conseiller à la sécurité nationale de Biden, a observé ces événements depuis l’administration Obama. Ce qu’il a retenu des deux cas, selon Indyk, c’est que le plus haut diplomate du pays ne devrait se rendre dans la région que pour finaliser les termes qui pourraient faire du cessez-le-feu un succès. Sinon, les chances de travailler en personne sont restées faibles, ce qui a entraîné un embarras inévitable pour le secrétaire et l’administration.

Cela semble avoir éclairé une partie de la réflexion sur les raisons pour lesquelles Blinken est dans la région maintenant, et pas plus tôt. Une fois que les deux parties ont accepté de cesser de se battre, il s’est rendu en Israël pour démontrer que l’Amérique a toujours le dos et pour rencontrer les dirigeants palestiniens pour annoncer un soutien financier supplémentaire à Gaza.

Ce voyage a été plus efficace que, disons, passer du temps à écraser le boeuf d’Israël et du Hamas au milieu des combats.

“Une intervention prématurée aurait prolongé la crise, elle ne l’aurait pas mis fin”, a déclaré Indyk, maintenant au Council on Foreign Relations. «La façon de faire avancer Israël est de mettre votre bras autour d’eux, de les rassurer que vous êtes dans leur coin et de les pousser dans la direction où vous voulez aller.»

Menacer de placer des conditions sur les ventes d’armes ou d’appeler tôt à un cessez-le-feu, comme le voulaient certains critiques de gauche, n’aurait probablement pas fonctionné. «Les Israéliens s’enfonçaient dans leurs talons et disaient:« Va te faire foutre, nous avons des roquettes tombant sur notre peuple et nous allons répondre »», a poursuivi Indyk. De plus, lui et d’autres ont dit, le Hamas aurait sûrement défié les États-Unis en lançant plus que les 4500 roquettes qu’ils ont lancées.

Le fait qu’un cessez-le-feu soit intervenu après 11 jours et que Blinken ait été bien accueilli par les deux parties en guerre peu de temps après les combats a conduit les responsables de l’administration Biden à considérer leurs efforts comme un franc succès.

«C’était une affirmation que nous sommes un pays assez grand et suffisamment capable pour faire plusieurs choses à la fois», a déclaré un responsable de l’État.

La stratégie Israël-Gaza a peut-être fonctionné. La messagerie ne l’a pas fait.

L’un des hauts responsables de l’État à qui j’ai parlé a laissé entendre qu’ils pourraient revoir ce jeu.

Blinken «a été en mesure de maintenir un ordre du jour important pour aller de l’avant sur les intérêts stratégiques à long terme tout en se concentrant sur la crise à court terme. C’est probablement ainsi que nous devons voir les choses à l’avenir aussi », m’a dit le responsable.

En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce que des hauts fonctionnaires tels que Blinken, Sullivan ou même le secrétaire à la Défense Lloyd Austin se détournent de leur emploi du temps lors de la prochaine crise s’ils ont des problèmes plus stratégiques (dans leur esprit) à régler.

Cela ne veut pas dire que la gestion par l’administration d’Israël-Gaza était parfaite ou devrait nécessairement être un modèle.

Des enfants palestiniens tiennent des bougies lors d’un rassemblement le 25 mai à Beit Lahia, Gaza, au milieu des ruines de maisons détruites par les frappes israéliennes.Fatima Shbair / .

Ross, boursier de l’Institut de Washington pour la politique au Proche-Orient qui a passé plus d’une décennie à travailler sur le processus de paix israélo-palestinien au sein du gouvernement, a noté que le déploiement du sous-secrétaire adjoint aux affaires israéliennes et palestiniennes Hady Amr – un assistant expérimenté et compétent, mais en fin de compte, un assistant de la région a nourri la perception que les États-Unis se souciaient peu des combats. «Il ne fait aucun doute que l’envoi de quelqu’un à ce niveau n’a pas signalé un niveau d’engagement à un niveau suffisamment élevé», a déclaré Ross.

Mais Rahman de Brookings a déclaré que ses problèmes avec le jeu de l’administration avaient moins à voir avec l’absence de Blinken et plus à voir avec ce que les États-Unis ont fait dans l’ensemble. «Je pense qu’il y a des arrière-pensées à l’œuvre, et cela n’a que très peu à voir avec le cessez-le-feu lui-même», a-t-il déclaré. À savoir, “ils n’étaient pas intéressés par la poursuite d’un cessez-le-feu tant qu’Israël n’avait pas fait ce qu’il voulait faire.”

Ce qui le ramène au problème de messagerie avec lequel l’équipe de Biden aura du mal. Encore une fois, c’est bien beau de se concentrer sur les priorités stratégiques, mais les États-Unis doivent encore montrer où ils en sont sur certaines crises. Et lorsque l’administration a eu la chance dès le début, il est apparu à beaucoup que les États-Unis ne s’inquiétaient que du droit légitime d’Israël à se défendre contre les attaques à la roquette, et non de la façon dont la guerre pourrait affecter des Palestiniens innocents à Gaza.

Le jeu global pour mettre fin aux combats a peut-être fonctionné, alors, mais l’administration n’a pas nécessairement gagné la bataille de la perception. La gestion d’Israël-Gaza par Biden n’est peut-être pas seulement un point d’éclair de sa première présidence; il peut servir d’exemple d’un problème récurrent dans les années à venir.