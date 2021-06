Pourquoi l’équipe d’Écosse ne doit-elle pas s’isoler après le test COVID positif de Billy Gilmour? Comment les rivaux de l’Euro 2020 et une base en Angleterre les ont aidés à éviter le chaos

in

Les préparatifs de l’Écosse pour son dernier match de groupe de l’Euro 2020 ont été bouleversés après que Billy Gilmour a été testé positif au coronavirus.

Le milieu de terrain de Chelsea a été brillant lors du match nul de vendredi contre l’Angleterre, remportant le prix de l’Étoile du match.

.

Gilmour ne peut pas revenir dans l’équipe d’Écosse pendant 10 jours

Mais son test positif juste un jour avant leur dernier match avec la Croatie l’a exclu du match, et il doit s’isoler pendant 10 jours.

Heureusement pour l’Écosse, aucun autre joueur n’a été testé positif à ce stade et aucun n’a dû s’auto-isoler.

Cela aurait pu être une histoire complètement différente si leur camp d’entraînement avait été basé ailleurs, comme l’explique talkSPORT.com.

Où est basée l’Ecosse ?

L’équipe de Steve Clarke a installé sa base pour l’Euro 2020 à Middlesbrough plutôt qu’à domicile, malgré deux de leurs matchs disputés à Hampden Park.

Leur autre match était contre l’Angleterre à Wembley vendredi, qu’ils ont fait match nul 0-0.

Ils affronteront la Croatie à Hampden mardi avec une chance extérieure d’atteindre les huitièmes de finale.

.

L’Écosse avait prévu deux matchs à Hampden Park, mais était basée en Angleterre

Pourquoi ne sont-ils pas en Ecosse ?

Clarke aurait sans doute préféré être en terrain connu, surtout avec deux de leurs matchs à domicile.

La Tartan Army a dû attendre le 12 novembre 2020 pour réserver sa place dans le tournoi de cet été – plus d’un an après la plupart des autres équipes.

Les matchs de barrage avaient été affectés par la pandémie de coronavirus et retardés.

Mais, en janvier 2020, les camps de base des équipes déjà qualifiées ont été annoncés.

La Croatie avait réservé St Andrews et la République tchèque était au centre national de performance Oriam à Édimbourg – car leurs matchs de groupe étaient à Glasgow et à Londres.

.

L’équipe de Clarke ne s’est qualifiée pour l’Euro 2020 qu’en novembre 2020

Au moment où l’Écosse s’est qualifiée, leurs destinations préférées ont été prises et les ont forcés à déménager sur le terrain d’entraînement de Middlesbrough.

Clarke a déclaré: “L’aspect le plus important pour moi est que nous donnions aux joueurs les meilleures conditions possibles pour jouer à l’Euro 2020: cela inclut les meilleures installations d’entraînement disponibles et en veillant à ce que les plans de voyage soient aussi efficaces que possible pour les matchs. .

« Rockliffe Park nous permet de réaliser tout cela tout en permettant aux joueurs de se concentrer complètement sur le fait de faire de leur mieux sans aucune distraction. »

La Croatie et la République tchèque sont-elles en Écosse ?

Malgré la réservation des meilleurs sites d’Écosse, aucune des deux parties ne les utilise réellement pour le tournoi.

Les deux pays ont décidé de s’installer dans leur pays d’origine, citant les règles du COVID-19 en Écosse comme raison pour abandonner leurs plans.

.

La République tchèque a sa base à Prague plutôt qu’en Écosse

Une déclaration de la République tchèque le 29 mai disait : « L’équipe nationale tchèque passera tout le tournoi UEFA Euro 2020 à Prague au lieu du camp de base à Édimbourg comme cela était prévu à l’origine. Tout cela est dû aux restrictions et aux règles de Covid-19 en Écosse.

“Un membre de l’équipe testé positivement signifierait une quarantaine pour toute l’équipe, comme le disent les restrictions écossaises en ce moment.”

Quelques jours après que l’équipe tchèque a décidé d’abandonner l’Écosse, la Croatie a emboîté le pas.

Un porte-parole du gouvernement écossais a répondu : « Nous travaillons en étroite collaboration avec les organisateurs de l’événement sur une série de questions pour préparer l’Euro 2020.

«Nous avons clairement indiqué que les mesures de santé publique en place concernant Covid-19 s’appliquent également à tous dans la société. Toute personne testée positive sera contactée par Test and Protect et sera invitée à transmettre les détails de tout contact étroit, qui sera ensuite invité à s’auto-isoler. »

.

La Croatie a décidé de s’installer à Rovinj

Pourquoi l’Ecosse n’a-t-elle pas reculé ?

La Croatie et la République tchèque ont décidé de quitter l’Écosse juste une semaine avant leur arrivée.

Bien qu’il n’y ait eu aucun mot officiel du camp écossais, il est peu probable qu’ils aient voulu jeter six mois de préparation si près de l’Euro 2020.

Et si l’équipe d’Ecosse était en Ecosse ?

Toute l’équipe écossaise aurait dû s’isoler, provoquant le chaos avant son dernier match de l’Euro 2020.

Comme mentionné ci-dessus, le gouvernement écossais n’accordait aucune allocation spéciale et tous devraient se conformer aux règles d’auto-isolement.

Être basé à Middlesbrough signifie que personne d’autre ne doit s’isoler avant le match de mardi.