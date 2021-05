Bien que ce ne soit pas encore confirmé par le réseau, Deadline rapporte que SEAL Team, ainsi que la nouvelle série Clarice, quitteront CBS et se dirigeront vers Paramount Plus pour la saison télévisée 2021-2022. Alors, pourquoi le déménagement signalé? Apparemment, CBS aime SEAL Team et c’est une propriété viable pour la marque, mais elle a quelques problèmes.