Pourquoi l’équipe senior ne peut-elle pas jouer comme les U-21 allemands ?

L’équipe allemande des moins de 21 ans a remporté son match de demi-finale contre les Pays-Bas 2-1 mercredi et a joué l’un des footballs les plus propres que vous ayez jamais vus.

Le phénomène du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, dont beaucoup pensaient qu’il aurait dû être convoqué en équipe senior pour l’Euro, a marqué des buts respectivement à la 1re et à la 8e minute pour donner à l’équipe nationale allemande une avance rapide et insurmontable :

Perr Schuurs a marqué pour les Pays-Bas à la 67e minute, mais l’Allemagne a tenu bon pour assurer la victoire. Les jeunes Allemands passeront désormais en finale pour affronter l’équipe U-21 du Portugal.

Ce qui a excité la plupart des fans de l’équipe allemande, c’est à quel point ils étaient parfois créatifs et comment ils ont saisi la chance d’aller de l’avant. Le mouvement, les passes et le style de jeu imaginatif ont laissé les fans allemands regarder l’équipe senior et se demander… pourquoi pas nous ?

Quoi qu’il en soit, l’arrière central du Bayern Munich Lars Lukas Mai n’a pas reçu l’appel pour jouer dans celui-ci car il est resté sur le banc pendant tout le match, mais l’ancien espoir du Bayern Niklas Dorsch a eu un match stellaire au milieu de terrain.

Dorsch, qui joue son ballon de club pour Gand, a payé les 90 minutes, a effectué 94 % de ses passes, a réussi une passe clé, a réussi quatre des cinq longs ballons, a réussi sa seule tentative de dribble et a réussi deux interceptions.

De toute évidence, Dorsch a profité de son éloignement du Bayern Munich.

Pour découvrir les faits saillants du jeu, vous pouvez regarder cette vidéo :