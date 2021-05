Pourquoi l’équipe “ troisième la plus rapide ” est peut-être les véritables facteurs de rythme au Portugal · .

Après avoir dominé la dernière séance d’essais avec un tour de 1’18.489, Max Verstappen et Red Bull semblaient en bonne forme pour les qualifications.

Mais dans une séance en rafales sur une piste qui manque encore d’adhérence depuis son resurfaçage l’an dernier, aucun des pilotes de RB16B n’a pu s’améliorer cette fois-là.

Verstappen a failli le faire: il a arrêté les chronos à 1’18.209 lors de sa première manche en Q3. Si cela avait résisté, cela l’aurait mis en pole position. Mais ça n’a pas été le cas.

“La première manche de Max en Q3 a été assez rapide pour la pole”, a déclaré le directeur de l’équipe Christian Horner, “mais malheureusement, son tour a été supprimé pour les limites de la piste après qu’une rafale de vent au virage quatre a perturbé la voiture, le faisant courir seulement des millimètres de large.”

Alpine a terminé quatrième – derrière Red Bull – grâce à Ocon. Il est tombé sous le coup des restrictions de limites de piste dans l’un des cinq virages du circuit qui sont maintenant contrôlés. Bien que Verstappen ait encore une course à gauche, les conditions de piste semblent se détériorer vers la fin de Q3, car plusieurs autres pilotes n’ont pas amélioré leurs temps. Cela n’aidait pas non plus le fait que Verstappen ait dû se frayer un chemin au-delà du trafic. Son dernier effort était à plus d’une demi-seconde de son temps supprimé.

Sergio Perez se rapprochait de lui, mais aucun des pilotes Red Bull n’avait battu la référence de Verstappen lors des qualifications. Les pilotes de deux autres équipes l’ont cependant fait: le duo Mercedes, qui a balayé la première ligne de la grille, et Lando Norris de McLaren, bien qu’il ne réussisse qu’en Q2. Il était à plus de six dixièmes de cela en Q3 et se classe septième.

Ainsi, alors que Red Bull pourrait bien avoir la voiture la plus rapide à l’Autodromo do Algarve, Mercedes les a battus en pole position, et McLaren était un peu plus rapide lors des qualifications, sinon quand cela comptait vraiment.

Alpine profite jusqu’à présent de son meilleur week-end de l’année. Esteban Ocon les a mis sixième sur la grille et a signé le quatrième temps le plus rapide de toutes les équipes, cependant, comme Norris, il l’a fait en Q2.

Il était ravi des progrès de l’équipe après sa meilleure performance en termes de rythme pur et simple jusqu’à présent cette année.

«Nous n’étions certainement pas satisfaits vendredi», a déclaré Ocon. «Mais se réveiller ce matin avec les changements que nous avons apportés du jour au lendemain, c’était un pas de géant.

«La voiture se sentait jour et nuit depuis la veille. Nous avons juste fait de petits ajustements pour les qualifications. C’est ce genre de mentalité qui nous aide à performer et à nous améliorer en ce moment. Bravo à tout le monde à Enstone et à Viry, car je pense que le travail acharné porte ses fruits sur les niveaux de performance jusqu’à présent. »

Chaque équipe a roulé au moins une seconde plus lentement sur le circuit de l’Algarve que l’an dernier. Mais un seul, AlphaTauri, avait plus de deux secondes de retard sur son temps de 2020.

Sur la base des trois circuits que la F1 a visités jusqu’à présent cette année, les voitures sont en moyenne 1,3 seconde par tour plus lentes qu’en 2020.

