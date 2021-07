Pourquoi les 35 000 milliards de dollars des comptes de retraite aux États-Unis devraient être dépensés en Bitcoin Crypto new media

Visitez l’article original*

L’épargne-retraite américaine représente une nouvelle tête de pont pour le bitcoin – nous devons juste nous assurer que les gens détiennent leurs propres clés.

« De nombreux adultes ont du mal à épargner en vue de leur retraite et ont l’impression qu’ils ne sont pas sur la bonne voie avec leur épargne. Alors que la préparation à la retraite augmente avec l’âge, les inquiétudes concernant l’insuffisance de l’épargne sont toujours courantes chez les personnes proches de l’âge de la retraite. » —Site de la Réserve fédérale

Malgré l’aveu sourd de la Réserve fédérale que de nombreux Américains ont du mal à prendre leur retraite alors que l’un des principaux mandats de la banque centrale est la stabilité des prix, en mars 2021, environ 35,4 billions de dollars étaient piégés dans des comptes de retraite fiscalement avantageux. Pour de nombreux Américains, les comptes de retraite représentent la grande majorité de leur valeur nette globale.

Alors que le dollar continue de gonfler et que le bitcoin continue de surperformer toute autre forme d’épargne, il est naturel que les Américains puisent de plus en plus dans leur épargne-retraite pour s’exposer au bitcoin. C’est une excellente nouvelle pour le bitcoin, mais de nombreux risques émergent si ces fonds se centralisent finalement entre les mains de quelques dépositaires.

Contrairement à ce à quoi de nombreux Américains pourraient s’attendre, n’importe qui peut détenir les clés privées de son bitcoin IRA au lieu de s’en remettre à un tiers. Cependant, naviguer dans les règles et réglementations américaines en matière de retraite peut être difficile. Cet article peut être utilisé comme point de départ de haut niveau, mais rien dans cet article ne doit être considéré comme un conseil financier.

Comment fonctionnent les comptes de retraite américains

Les comptes de retraite (tels que les IRA, 401(k)s, 403(b)s, 457 plans et autres) permettent des contributions sous la forme de fonds traditionnels, de fonds Roth ou d’un mélange des deux.

Compte de retraite traditionnel : les cotisations bénéficient d’une déduction fiscale initiale ou d’une exclusion du revenu imposable. Ces fonds traditionnels peuvent être retirés après l’âge de 59,5 ans sans pénalité, mais ils seront toujours imposés lors du retrait aux taux d’imposition ordinaires. Compte de retraite Roth : les cotisations ne bénéficient d’aucun avantage fiscal initial. Cependant, après l’âge de 59,5 ans, tous les fonds Roth, y compris toutes les plus-values, peuvent être retirés en franchise d’impôt.

Dans un compte traditionnel ou Roth, tous les gains en capital et autres revenus de placement sont exonérés d’impôt à mesure que l’actif augmente.

Bitcoin : la couverture contre l’inflation des retraites

Historiquement, le rendement annuel de 5 à 8 % fourni par les comptes de retraite typiques peut avoir dépassé le taux d’inflation réel du dollar. Quoi qu’il en soit, il a définitivement battu le taux d’inflation officiel déclaré par le gouvernement. En 2021, cependant, il n’y a aucun argument sérieux selon lequel un tel rendement dépasse l’inflation.

Heureusement, nous avons aujourd’hui le bitcoin, une révolution dans la technologie de l’épargne avec des rendements moyens supérieurs à 100 % par an lorsqu’ils sont mesurés en dollars américains (les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs). Avec sa limite d’offre stricte, le bitcoin est un véhicule d’épargne attractif pour des fonds qui n’ont pas vocation à être touchés avant quelques décennies.

Malheureusement, le mariage de cette nouvelle technologie d’épargne avec des véhicules d’épargne traditionnels tels que les comptes de retraite nécessite généralement des compromis importants. Les anciens comptes de retraite, au mieux, pourraient offrir des investissements dans le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ou des actions dans des sociétés qui détiennent d’importantes réserves de bitcoins telles que MicroStrategy (MSTR). Mais l’une ou l’autre de ces options nécessite de faire confiance aux institutions concernées pour détenir réellement tous les bitcoins qu’elles prétendent détenir (ne pas faire confiance, vérifier). Et aucun de ces investissements n’accorde aux épargnants l’accès à des clés, ce qui donne aux institutions le contrôle total du destin de votre retraite.

Entrez dans le chéquier autogéré IRA

Heureusement, un nombre croissant d’entreprises peuvent vous aider à utiliser vos fonds de retraite pour acheter des bitcoins et conserver vous-même les clés. Un Bitcoin IRA auto-gardien combine le meilleur de l’auto-souveraineté Bitcoin avec l’optimisation de l’impôt sur la retraite.

Au lieu de laisser une grande partie de votre richesse investie dans des actifs qui suivent à peine l’inflation dans un ancien IRA ou 401 (k), vous pouvez introduire le bitcoin, la devise la plus forte que le monde ait jamais vue, dans votre portefeuille de retraite en utilisant juste quelques portefeuilles matériels et remplir quelques documents juridiques.

Comment fonctionne un Bitcoin IRA ?

Les meilleurs IRA bitcoin utilisent une structure connue sous le nom d’IRA de chéquier autogéré. Il s’agit d’un IRA qui vous offre un contrôle total sur vos avoirs de retraite. Contrairement à la première génération d’IRA autogérés, les IRA de chéquier autogérés vous permettent de conserver les actifs sous-jacents au lieu d’un dépositaire de l’IRA.

Structurellement parlant, dans un chéquier IRA autogéré, votre IRA possède un actif singulier : une entité de fiducie d’investissement. Cette fiducie d’investissement est propriétaire de vos actifs d’investissement sous-jacents (dans notre cas, le bitcoin). Bien que la fiducie de placement appartienne à votre IRA plutôt qu’à vous directement, vous êtes le seul fiduciaire nommé. Cela signifie que vous et vous seul êtes responsable de la sélection et de la conservation des investissements.

Voici les cinq étapes de base pour convertir une partie de votre retraite en bitcoin et conserver vos propres clés :

Mettre en place une fiducie d’investissement (l’entité de chéquier la plus couramment utilisée aujourd’hui, bien que dans le passé, des sociétés à responsabilité limitée aient parfois été utilisées à la place). Créez un compte IRA de garde avec un dépositaire IRA agréé qui accepte les investissements de type chéquier. Rollover (transférer) votre ancien compte de retraite dans le nouveau compte IRA et demander au dépositaire de l’IRA d’investir dans votre fiducie de placement, ce qui signifie qu’il transfère vos fonds de retraite dans le compte courant de votre fiducie. Intégrez votre fiducie d’investissement avec un échange, reliant le compte courant de la fiducie d’investissement. Achetez du bitcoin et sécurisez-le dans un entrepôt frigorifique avec vos clés privées.

Questions courantes sur les IRA autogérés

Pourquoi ne pas simplement liquider l’ancien compte de retraite pour acheter du bitcoin ?

Les retraits anticipés des comptes de retraite s’accompagnent d’impôts et de lourdes pénalités, parfois jusqu’à 40 %. Obtenir 40 % de bitcoins en plus aujourd’hui est nettement mieux que de subir le coup de la taxe. Vous passeriez également à côté des avantages fiscaux liés à la détention de bitcoins dans un véhicule de retraite.

Un compte de retraite n’est-il pas antithétique au bitcoin ?

L’achat de bitcoin dans un compte de retraite tout en détenant vos propres clés combine la souveraineté, l’absence de permission et le pouvoir d’épargne de Bitcoin avec les opportunités moins connues disponibles dans l’ancien système financier. Même si votre dépositaire IRA agréé détient techniquement l’IRA, vous détenez les clés privées des adresses bitcoin. Pas vos clés, pas votre bitcoin.

Pourquoi ne pas simplement attendre un ETF ?

Un ETF ne vous permettra pas de détenir les clés privées de votre retraite. Un dépositaire centralisé conservera toujours votre bitcoin. Un ETF sera beaucoup moins protégé contre les piratages à distance ou les piratages de garde et beaucoup plus sujet à la confiscation. De plus, les futurs ETF Bitcoin fonctionneront très probablement comme des dérivés du bitcoin sans la sécurité du vrai bitcoin. Il convient également de noter que nous attendons tous un ETF bitcoin depuis 2015, en vain.

Quelle est la meilleure façon de procéder ?

La société pour laquelle je travaille, Unchained Capital, a publié un guide complet avec l’équipe KeyKeeper IRA. Parmi les options disponibles pour les IRA autogérés, je suis convaincu que nous avons le processus le plus simple et le plus rapide pour faire rouler une partie de vos comptes de retraite et livrer le bitcoin à votre entrepôt frigorifique.

Cependant, il existe d’autres options pour les bitcoins IRA. Voici quatre éléments à prendre en compte lors de l’enquête :

Pouvez-vous détenir les clés du bitcoin de votre compte de retraite ? Quels sont les frais d’achat de bitcoin et y a-t-il des limites à l’endroit où vous pouvez l’acheter ? La majoration des achats de bitcoins est le nombre de ces entreprises qui gagnent leur argent. Quels sont les frais annuels pour les comptes et y a-t-il des frais basés sur les actifs sous gestion ? Vous ne voulez pas que vos comptes de retraite deviennent plus chers à mesure que la valeur du bitcoin augmente. Quelle est la chronologie du début à la fin ? Il peut être douloureux pour vos fonds de retraite d’être hors du marché du bitcoin pendant de longues périodes si vous essayez de quitter GBTC.

Qu’en est-il de la vie privée ?

Comme pour tout IRA, la valeur de fin d’année d’un bitcoin IRA doit être déclarée à l’IRS chaque année. Il est important de noter que cette divulgation ne concerne que la valeur en dollars américains des avoirs, et non les adresses bitcoin ou d’autres données. Que vous sécurisez votre bitcoin en garde collaborative avec un fournisseur comme Unchained Capital, dans votre propre configuration multisig ou avec un seul portefeuille matériel dans un tiroir, l’obligation de déclaration reste la même. Dans cet esprit, l’élimination des points de défaillance uniques avec un coffre-fort de garde collaborative a très peu d’inconvénients.

Les exigences de déclaration annuelle sont un compromis lorsque l’on envisage de mettre en place un IRA bitcoin. Mais si vous avez des comptes de retraite existants que vous souhaitez transférer en bitcoin, l’alternative consiste à effectuer un retrait anticipé et à payer la pénalité, en faisant un compromis unique sur la confidentialité lors de l’achat de bitcoin auprès d’un échange et en finissant avec jusqu’à 40 % moins de bitcoin en conséquence.

Conclusion

Les comptes de retraite américains reposent actuellement sur le glaçon en train de fondre de la dévaluation du dollar. Le transfert d’actifs de retraite en bitcoin ouvre la possibilité de convertir une partie des 35,4 billions de dollars bloqués dans ces comptes en bitcoins sécurisés par des millions de clés privées réparties entre des millions d’Américains. C’est la plus grande source inexploitée de «poudre sèche» américaine qui peut s’écouler dans Bitcoin. Pourtant, ce transfert doit être entrepris intelligemment tout en sensibilisant les épargnants aux avantages de la détention de clés privées.

Contrôler les clés privées de votre retraite est une grande responsabilité. Mais détenir vos clés privées est le seul moyen fiable de protéger les économies Bitcoin contre les piratages, les travaux internes, l’avilissement de la banque centrale, les coupes de cheveux et les confiscations. Le processus est de plus en plus facile. En raison de la sécurité supérieure associée à la détention de clés privées, nous pensons que plus d’un milliard de personnes détiendront les clés de leur patrimoine au cours des prochaines décennies.

Pas vos clés, pas votre retraite.

Ceci est un article invité par Phil Geiger. Les opinions exprimées sont entièrement les leurs et ne reflètent pas nécessairement celles de BTC, Inc. ou Bitcoin Magazine.