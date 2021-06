Pourquoi les 6 milliards de dollars de vendredi en Bitcoin et Ethereum pourraient ne pas faire bouger le marché

in

Les traders attendent que BTC et ETH fassent un pas décisif avant 6 milliards de dollars de contrats à terme trimestriels et d’expirations d’options vendredi, mais que montrent les données rétroactives ?

Après un incroyable début de 2021, Ether a culminé à 4 380 $ le 12 mai, mais a chuté de 55% depuis lors. Contrairement à la principale crypto-monnaie, le réseau Ethereum est confronté à la concurrence de projets qui ne reposent pas sur une preuve de travail, il ne fait donc pas face aux problèmes de goulot d’étranglement qui ont fait monter en flèche les frais de transaction.

Chaque fois que les marchés déçoivent les commerçants avec une surprise négative, les commerçants sont prompts à chercher des explications extérieures pour leur incapacité à interpréter les signaux. Mais en réalité, une indication claire que la Chine était préoccupée par la consommation d’énergie de crypto-minage a été révélée le 30 avril, six semaines avant la baisse initiale des prix.

Le 6 mai, le président récemment confirmé de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Gary Gensler, s’est adressé au Congrès pour renforcer la surveillance réglementaire de l’espace crypto. Cependant, à la défense des investisseurs trop optimistes, des promesses similaires circulent depuis plus de quatre ans.

Indépendamment des nombreuses raisons derrière les récentes performances négatives du marché, les traders aiment blâmer quelqu’un pour leurs erreurs, et quel meilleur bouc émissaire que les marchés dérivés ?

Cointelegraph a été le premier média à analyser l’expiration de 2,5 milliards de dollars de contrats à terme Bitcoin, ce qui pourrait donner aux ours une avance de 450 millions de dollars si le prix est inférieur à 32 000 dollars le 25 juin. . Le 12 juin, Cointelegraph a déclaré que l’expiration des options Ether mensuelles de 1,5 milliard de dollars serait un succès. Moment de rupture, car 73% des options neutres haussières ne vaudraient rien en dessous de 2 200 $.

Les chiffres d’intérêt ouvert mis à jour montrent un intérêt ouvert de 1,36 milliard de dollars pour les options Ether et 500 millions de dollars supplémentaires en contrats à terme expirant vendredi. Pendant ce temps, l’intérêt ouvert pour les options Bitcoin est passé à 2,64 milliards de dollars, tandis qu’un autre 1,44 milliard de dollars expirera sur les marchés à terme.

Pour comprendre si les marchés dérivés, principalement les échéances trimestrielles, ont un impact aussi important sur les prix, les investisseurs doivent évaluer les échéances passées.

Décembre 2020 et mars 2021 reflètent des mouvements divergents

En novembre 2020, Bitcoin a entamé une forte reprise, enregistrant des gains de 75% avant l’expiration de décembre.

Le prix du Bitcoin expire en décembre 2020 et mars 2021. Source : TradingView

Plus de 102 000 options Bitcoin sont arrivées à échéance le jour de Noël, mais il n’y a eu aucun impact apparent. Au lieu de cela, la tendance haussière s’est poursuivie alors que Bitcoin a ensuite augmenté de 69 % en 12 jours.

Mars 2021, en revanche, a montré une action des prix complètement différente. Le prix du Bitcoin a plongé de 14% avant l’expiration des options, bien qu’il se soit complètement rétabli au cours des quatre prochains jours.

Il convient de noter que le 22 mars, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré: “Le bitcoin est trop volatil pour être de l’argent” et “n’est soutenu par rien”.

Au cours de la même semaine, le gestionnaire de fonds milliardaire Ray Dalio a fait part de ses inquiétudes concernant une éventuelle “interdiction du Bitcoin aux États-Unis”.

Les mois de mars, juin et septembre 2020 n’ont montré aucun signe de retournement avant l’expiration.

Si mars 2021 aurait pu créer un cas possible de dumping d’activité avant l’expiration, l’année précédente a été confrontée à un mouvement inverse.

Le prix du Bitcoin en mars, juin et septembre 2020 expire. Source : TradingView

Bitcoin a enregistré une hausse de 31% au cours des dix jours précédant l’expiration du 26 mars 2020. Cependant, une correction de 11% a eu lieu le lendemain, ce qui pourrait inciter les investisseurs à citer la «gestion». Cependant, la baisse de 45% du taux de hachage qui entourait la date explique en partie la vente massive.

L’expiration du 26 juin n’a pas semblé affecter de manière significative le prix car Bitcoin a chuté de 2% avant l’événement et de 2% supplémentaires au cours des deux prochains jours. Cependant, une tendance inverse exacte s’est produite à l’expiration de septembre 2020 lorsque Bitcoin a augmenté de 2% avant le 25 septembre et a continué d’augmenter de 2% au cours des deux prochains jours.

Les expirations d’options et de contrats à terme ne peuvent pas être considérées comme baissières ou haussières.

Comme le montrent les données des cinq échéances trimestrielles précédentes, il n’y a absolument aucune indication d’un mouvement de pompage et de vidage (ou inverse) avant les événements dérivés.

Pour les investisseurs et les commerçants en attente d’une confirmation substantielle, la réponse réside probablement dans la recomposition du taux de hachage Bitcoin.

Il convient également de noter les marchands OTC chinois qui ont rétabli leurs passerelles fiduciaires après la récente interdiction nationale des transactions de crypto-monnaie.

Le prix du Bitcoin s’est légèrement remis de sa forte baisse en dessous de 29 000 $, mais dans l’ensemble, le mois dernier n’a pas été généreux avec BTC et Ether (ETH). Bitcoin n’a pas réussi à briser la résistance de 40 000 $ à plusieurs reprises, et la récente chute à un creux de six mois à 28 800 $ était un signe surprenant pour de nombreux investisseurs.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.