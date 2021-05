Pourquoi les accords d’Abraham n’ont pas résolu le conflit israélo-palestinien

Le sénateur Bill Hagerty (R-TN), qui a rempli son bureau de 13 anciens membres du personnel de l’administration Trump, pense que l’éruption de violence entre Israël et le Hamas cette semaine est en partie la faute du président Joe Biden.

«L’automne dernier, nous avons vu un tournant décisif vers la paix avec les accords d’Abraham», a tweeté Haggerty mercredi. «Toute la région était impatiente d’en savoir plus. Biden a eu 4 mois pour s’appuyer sur cela … Au lieu de cela, Biden a gaspillé ces 4 mois.

Le cas d’un membre de la commission sénatoriale des relations étrangères est celui que d’autres républicains et alliés de l’ancien président Trump ont présenté ces derniers jours.

Ils notent que Trump a négocié des accords de normalisation des relations entre Israël et quatre pays arabes: les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Ces pactes, connus sous le nom d’accords d’Abraham, avaient deux objectifs principaux.

Le premier était simple: ils ont permis à Israël de s’engager ouvertement et officiellement avec des pays qui refusaient de reconnaître son existence pendant des années. Ce développement historique a reçu un soutien bipartite aux États-Unis, et beaucoup souhaitent aujourd’hui que Biden s’appuie sur les fondations que Trump lui a laissées.

Le second était plus nuancé. Beaucoup de ces pays et d’autres pays arabes, comme l’Arabie saoudite, sont les principaux soutiens des Palestiniens dans leur différend de plusieurs décennies avec Israël. Mais en les amenant à interagir avec Israël, l’idée était qu’ils pourraient laisser leur soutien aux Palestiniens glisser et se rapprocher un peu plus des Israéliens.

Si cela se produisait, selon la théorie, les dirigeants palestiniens n’auraient d’autre choix que de négocier un accord de paix avec Israël. Jared Kushner, le principal architecte des accords pendant les années Trump, est resté convaincu que cela pourrait arriver. «Nous assistons aux derniers vestiges de ce qu’on a appelé le conflit israélo-arabe», écrivait-il dans le Wall Street Journal il y a deux mois.

Il est difficile d’exagérer à quel point cette pièce était audacieuse. L’ancien secrétaire d’État John Kerry, maintenant le principal envoyé de Biden pour le climat, a déclaré à un auditoire de Washington, DC en 2016, qu’il n’y avait aucune chance de conclure des pactes de normalisation avant de signer un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. «Il n’y aura pas de paix séparée entre Israël et le monde arabe», a-t-il déclaré. «C’est une dure réalité.»

Alors, Hagerty et ses collègues conservateurs ont-ils raison? Sommes-nous témoins de la violence qui a vu plus de 80 personnes à Gaza et sept autres en Israël tuées parce que Biden a «gaspillé» l’élan des accords d’Abraham de Trump? Les experts à qui j’ai parlé sont unanimes dans leur réponse: absolument pas.

«C’est absurde à plusieurs niveaux pour être honnête», a déclaré HA Hellyer, chercheur au Carnegie Endowment for International Peace à DC. «Je n’accepte tout simplement pas vraiment cet argument du tout», a déclaré Guy Ziv, professeur adjoint à l’Université américaine, également dans la capitale, à propos de l’argument conservateur croissant.

La raison, disent eux et d’autres, est que les accords d’Abraham n’ont pas été conclus pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Ils ont été conçus, eh bien, pour aider Israël à normaliser ses relations avec les nations arabes.

Le sort des Palestiniens était une réflexion après coup, voire cela. Avec les États-Unis, «les accords d’Abraham ont donné à Israël l’impression qu’ils pouvaient avancer sans rien de significatif avec les Palestiniens», a déclaré Hellyer.

Et c’était un problème, car au lieu d’essayer de conclure une sorte d’accord avec les Palestiniens, les Israéliens se sont rendu compte qu’ils pouvaient faire pression pour tout ce qu’ils voulaient avec le plein soutien de l’Amérique. En effet, les accords d’Abraham ont enhardi les Israéliens tout en leur permettant de ne pas tenir compte des revendications ou des droits palestiniens.

Cela, tout simplement, ne résout pas un conflit. Cela l’alimente.

La crise actuelle porte sur des problèmes ignorés par les accords d’Abraham

Hagerty et ses semblables ont raison. L’administration Biden visait délibérément à rester en dehors du conflit israélo-palestinien pour se concentrer sur d’autres priorités telles que la pandémie de coronavirus, la montée en puissance de la Chine et le renforcement de la démocratie américaine. À ce jour, le président n’a pas encore nommé d’ambassadeur en Israël ou d’envoyé spécial pour la crise, et maintenant son équipe se démène pour pousser les acteurs régionaux à désamorcer les tensions.

Cela à lui seul donnerait du crédit au récit de l’opportunité gaspillée. Un tel cas sonnerait plus vrai, cependant, si les accords d’Abraham avaient eu un effet positif sur le conflit israélo-palestinien actuel. Mais ils ne l’ont pas fait, ce qui signifie que l’approche sans intervention de Biden et son échec jusqu’à présent à conclure un autre accord de normalisation ne sont pas la raison pour laquelle Israël et Gaza sont en guerre.

Ce qui explique ce combat troublant est plus local en Israël et dans les territoires palestiniens.

La police israélienne se dispute avec un local à la mosquée al-Aqsa lors de la «Journée de Jérusalem» en Israël le 10 mai. Laurent Van Der Stockt / .

La semaine dernière, la police israélienne à Jérusalem a bloqué la porte de Damas, un lieu de rassemblement populaire pour les Arabes pendant le Ramadan, déclenchant des manifestations. Une tentative des colons juifs d’expulser les résidents arabes de longue date de Sheikh Jarrah, un quartier arabe de Jérusalem-Est, a enflammé les tensions, menant à de violents affrontements avec la police israélienne. Des jeunes arabes ont attaqué des juifs ultra-orthodoxes dans la ville et des extrémistes juifs ont attaqué des résidents arabes.

Tout cela a abouti à un violent raid de la police israélienne sur la mosquée al-Aqsa, le site le plus sacré de Jérusalem pour les musulmans, situé sur le mont du Temple (le site le plus sacré du monde pour les juifs).

Puis le Hamas, le groupe militant islamiste qui dirige Gaza depuis 2007, a tiré des roquettes sur Jérusalem. C’était ostensiblement une manifestation de solidarité avec les manifestants sur le terrain. Mais cela semble avoir été un calcul politique – le Hamas essayant de capitaliser sur la colère palestinienne face à la violence à Jérusalem pour étendre sa propre influence, en particulier à la suite des élections palestiniennes récemment annulées qui auraient probablement renforcé sa position politique.

Israël a exercé de vives représailles, et maintenant les roquettes de Gaza déchirent les maisons des civils en Israël, et les avions de combat israéliens bombardent le Hamas et des cibles civiles à Gaza.

Tout cela n’a rien à voir avec les accords d’Abraham, du moins pas directement. En fait, les pactes ont délibérément écarté la question palestinienne au profit d’autres priorités.

«Les Emiratis avaient leur propre élan, les Bahreïnis leur propre élan. Et puis les Marocains ont voulu que leur souveraineté sur le Sahara Occidental soit reconnue en échange d’une reconnaissance très limitée d’Israël. Et les Soudanais ont été placés dans une position terriblement terrible en raison du maintien des sanctions », a déclaré Hellyer de Carnegie. “Mais dans l’ensemble, les Palestiniens étaient absents de l’élan.”

D’une part, c’est compréhensible: l’équipe de Trump ne voulait certainement pas attendre les progrès du processus de paix avant d’aider Israël à normaliser ses relations avec quatre anciens adversaires. Mais d’un autre côté, cette décision était profondément problématique car elle a laissé la crise s’aggraver au moment où Biden entrait au pouvoir.

L’éruption après que la police israélienne et les manifestants palestiniens se sont affrontés à la mosquée en est un bon exemple. «Vous ne pouvez pas simplement souhaiter que ce problème disparaisse», a déclaré Ziv de l’Université américaine. «La situation devient incontrôlable.»

C’est tellement incontrôlable maintenant que l’espoir de Kushner de resserrer les liens israélo-arabes pour relancer le processus de paix ne se réalisera probablement pas de sitôt. De même, il est difficile d’imaginer que des Palestiniens voudraient négocier la paix dans l’immédiat.

Il y a encore un rôle à jouer pour Biden. Après avoir aidé à calmer les tensions, Ziv a déclaré que le président devrait présenter sa propre vision d’un plan de paix et faire pression sur les Israéliens et les Palestiniens pour qu’ils commencent à parler. «Il n’y a pas d’adulte dans la pièce, et c’est là que les États-Unis pourraient intervenir», m’a-t-il dit.

Ce qui ne fonctionnera pas, cependant, c’est de croire que plus d’accords parallèles qui n’impliquent pas les Palestiniens mèneront d’une manière ou d’une autre à la paix entre Israéliens et Palestiniens. Cela n’a pas encore fonctionné, et cela ne fonctionnera probablement pas à l’avenir non plus.