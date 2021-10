Pourquoi les acheteurs d’Ethereum devraient tenir compte des leçons de Trump SPAC

Après une reprise massive un jour plus tôt, peut-être la société d’acquisition spécialisée la plus populaire au monde, Acquisition du monde numérique (NASDAQ :DWAC), a jeté un peu de poids spéculatif sur la session du 25 octobre. Peu importe, le soi-disant Trump SPAC, qui rendra publique la plate-forme de médias sociaux de l’ancien président, est toujours un énorme succès. Il fait aussi des parallèles avec Ethereum (CCC :ETH-USD) que les lecteurs peuvent trouver stimulants.

Source : obturateur

Comme tout le monde peut en témoigner, les deux biens publics sont incroyablement populaires. La deuxième plus grande crypto-monnaie (et par défaut, le plus grand altcoin au monde), Ethereum impose un sérieux respect pour ce seul statut. Alors que les cryptos ont profité de tours de fusée robustes plus haut, le rallye de cette année est différent. Pour la première fois, le grand public, y compris les principaux acteurs institutionnels, adopte le concept de blockchain et d’applications décentralisées.

De plus, Ethereum constitue l’épine dorsale des initiatives liées à la blockchain. Oui, Bitcoin (CCC :BTC-USD) obtient la plus grande partie de la gloire et des gros titres. Il a été le pionnier du concept de mécanismes sans confiance pour actualiser les transferts de richesse numérique de pair à pair de manière transparente à travers les frontières. Mais Ethereum va au-delà de l’objectif de paiement en utilisant des transactions sans confiance pour remplacer les intermédiaires de toutes natures : avocats, courtiers immobiliers, teneurs de marché… vous l’appelez.

De même, Digital World Acquisition est spirituellement l’Ethereum des médias sociaux. Dans cette analogie, Facebook (NASDAQ :FB) est Bitcoin, une puissante plate-forme renommée qui est synonyme de médias sociaux en général, tout comme Bitcoin est un fourre-tout pour les cryptos. Et tout comme Bitcoin, Facebook est périmé car il ne facilite pas le dynamisme du discours social.

Par dynamisme, j’entends la capacité de diffuser des opinions fortement conservatrices sur des sujets thermonucléaires comme la race, l’identité de genre, l’immigration et la religion et la section transversale où ces patates chaudes et d’autres convergent dans un maelström de toxicité, tout en profitant de la promesse de ne jamais être annulé – tant que vous ne critiquez pas la plate-forme.

La décentralisation n’est pas toujours bonne pour Ethereum

Si vous parcourez Internet à la recherche d’explications sur l’intérêt fondamental des cryptos, vous entendrez souvent le mot D, décentralisation. De la facilitation de la structure financière à la guérison du cancer en passant par le déclenchement d’une véritable démocratie directe aux États-Unis, de nombreux défenseurs de la crypto proposent des blockchains décentralisées pour résoudre bon nombre des plus gros problèmes d’aujourd’hui.

Heck, vous pourriez même tomber sur un blog prétendant que la blockchain peut vous aider à être un meilleur cuisinier.

Naturellement, cet enthousiasme est grand pour Ethereum, mais la décentralisation est-elle vraiment tout ce qu’elle est censée être ? Lorsque vous considérez le SPAC du président Trump, il pose également une question similaire : la censure et les restrictions d’expression sur les plateformes populaires sont-elles une mauvaise chose ?

En ce qui concerne ce dernier, j’ai fait des allers-retours avec des débats dans ma propre tête sur le rôle de la censure dans les médias sociaux. Mais en fin de compte, une plate-forme gratuite peut ne pas être idéale pour les entreprises. Beaucoup d’entreprises veulent juste gagner de l’argent, ne pas se laisser entraîner (ou surtout prendre parti sur) des questions controversées. Par conséquent, en tant qu’entreprise commerciale, une plate-forme centralisée et compatible avec la censure peut fonctionner le mieux.

De toute évidence, les partenaires des médias sociaux préféreraient garder leurs marques hors de la boue. Ainsi, la capacité pour un opérateur central de neutraliser un contenu répréhensible est très attrayante.

Concernant Ethereum, ses partisans peuvent parler autant qu’ils veulent des vertus de la décentralisation. Mais la raison pour laquelle l’antithèse, la centralisation, est si précieuse (dans certains cas) est qu’elle est liée à un organe directeur puissant. Par exemple, les virements électroniques sont extrêmement coûteux par rapport aux transactions basées sur la cryptographie, car les premières sont des transactions essentiellement soutenues par le gouvernement américain. En d’autres termes, vous avez un recours si les choses tournent mal.

Qu’avez-vous avec une transaction Ethereum ? La connaissance d’un protocole de consensus distribué ? Cela ne vous sera d’aucune utilité si vous avez besoin d’un recours pour un problème particulier.

Poser la question de base

En ce qui concerne le discours cryptographique, il semble que la plupart des gens se demandent toujours comment faire évoluer nos sociétés centralisées pour accepter des protocoles plus décentralisés. Très peu, voire aucun, demandent si c’est réellement une bonne chose. Franchement, la raison pour laquelle nos pères fondateurs ont évité une démocratie directe pour la variété représentative est que vous pouvez toujours faire confiance aux masses pour qu’elles soient rationnelles.

L’intelligence, comme vous l’avez probablement vu, est une denrée rare et de plus en plus rare de minute en minute.

C’est la même situation avec le Trump SPAC et sa plate-forme de médias sociaux sans censure. Ses partisans parlent de leurs libertés et de l’importance de pouvoir dire n’importe quoi mais est-ce vraiment un avantage ?

Le service de questions-réponses largement décentralisé Quora permet aux utilisateurs de publier à peu près tout ce qu’ils veulent. De plus, la plate-forme encourage les utilisateurs à s’autocensurer pour le contenu offensant, mais cela ne se produit pas toujours. Alors parfois, j’ai droit par inadvertance à des photos graphiques d’un accident d’avion, ce qui est très désagréable.

Dans de nombreux cas, les plates-formes compatibles avec la censure permettent aux autorités centralisées intelligentes de prendre des décisions qui sont pour le bien de l’ensemble. Bien sûr, une telle centralisation pose des problèmes – quel système est parfait ? Mais aller dans l’autre sens pour lui-même n’est pas nécessairement une solution viable.

Peut-être que le grand risque pour Ethereum et l’ensemble du complexe cryptographique est que si cette réalité gênante devient largement connue et acceptée, nous pourrions subir une correction de valorisation.

À la date de publication, Josh Enomoto occupait une position LONGUE sur ETH et BTC. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.