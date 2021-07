Pourquoi les acheteurs veulent-ils investir dans des maisons prêtes à emménager?

De nombreux facteurs peuvent être attribués à l’augmentation du nombre de logements prêts à emménager à la suite de la pandémie.

La question la plus importante lors de l’achat d’une nouvelle maison est de savoir s’il faut acheter une maison prête à emménager ou une propriété en construction. Ce sera une tâche fastidieuse de changer votre maison actuelle et de rechercher la maison de vos rêves, car vous souhaitez que toutes les exigences qui peuvent faire défaut dans votre résidence actuelle soient remplies par votre nouvelle maison. De plus, vous n’avez pas l’intention de changer de maison dans les prochaines années, la décision est donc vraiment cruciale. Mais la question la plus importante qui se pose ici est de savoir s’il faut acheter une maison prête à emménager ou une propriété en construction.

De nombreux facteurs peuvent être attribués à l’augmentation du nombre de logements prêts à emménager à la suite de la pandémie. Pour commencer, ces achats sont exonérés de la TPS. Les acheteurs de maison ne peuvent plus se permettre de différer leur emménagement dans une nouvelle maison pendant des années. Ils s’inquiètent des retards de possession malgré les réformes RERA car le risque de marché est trop élevé. Certains développeurs ont modifié leurs stratégies marketing au fil du temps pour s’adapter à cette tendance.

Les raisons d’investir dans des maisons préfabriquées :

# Accès immédiat – Lorsque les acheteurs choisissent une maison encore en construction, ils doivent attendre quelques années avant d’en prendre possession. Ils assument également le risque de retards du projet en raison d’un manque de fonds ou d’un défaut de paiement. Une maison prête à emménager, en revanche, ne nécessite qu’un acompte et la signature de quelques documents avant de pouvoir emménager. Cela permet à l’acheteur d’éviter toute perte financière due aux retards de construction.

# Revenus locatifs – Le revenu locatif est un autre avantage non négligeable d’une maison prête à emménager. Lorsqu’un acheteur prend possession d’une maison, il a la possibilité d’emménager ou de la louer à profit. C’est généralement le cas lorsqu’un acheteur achète une maison dans une ville où il n’habite pas. Les revenus locatifs peuvent être utilisés pour rembourser l’IME sur un prêt utilisé pour acheter la maison. Les acheteurs de maisons en construction n’ont pas cet avantage car ils devront attendre quelques années pour que la maison achevée puisse la louer.

# Avantages fiscaux – Les avantages fiscaux sont l’un des avantages les plus significatifs d’une maison prête à emménager. Lorsqu’un acquéreur contracte un crédit immobilier pour payer un logement prêt à emménager, il bénéficie d’avantages fiscaux l’année de sa prise de possession. Ce n’est pas le cas des immeubles en construction, où l’acheteur ne pourra profiter de l’avantage fiscal qu’après avoir pris possession du bien, ce qui peut prendre plusieurs années. De plus, si le projet est retardé dans la construction, l’acheteur perdra tout avantage fiscal foncier pendant cette période.

# Commodités prêtes à l’emploi – Une piscine ou un club-house sont désormais des éléments communs dans de nombreuses communautés résidentielles. Bien que ces caractéristiques soient disponibles dès que l’acheteur prend possession d’une maison prête à emménager, elles ne sont pas disponibles dans les maisons en construction. Il est peu probable que les commodités de la communauté soient disponibles en même temps que la maison. En conséquence, même après que ces propriétaires d’appartements aient reçu leurs clés, la piscine et la salle de sport peuvent ne pas être opérationnelles pendant un certain temps. Même s’ils ne peuvent pas utiliser les installations de la propriété, le propriétaire est responsable des frais d’entretien de la propriété. Ce n’est pas le cas des maisons prêtes à emménager, où l’acheteur peut évaluer les commodités de la communauté avant de s’engager dans un achat.

Est-ce vraiment une bonne affaire d’investir dans une maison prête à emménager?

Le marché immobilier est en constante évolution et les acheteurs potentiels sont exposés à divers risques, allant de la hausse des coûts aux retards de construction. En raison de ces risques, de nombreux acheteurs optent pour des maisons prêtes à emménager plutôt que pour celles qui sont encore en construction. Ces maisons éliminent tous les coûts qui peuvent survenir en raison des retards et permettent aux propriétaires d’emménager et de rénover la maison à leur goût. De plus, avant d’investir, l’acheteur peut évaluer l’espace et en savoir plus sur les infrastructures environnantes. Une maison prête à emménager est un excellent investissement pour un premier acheteur.

Le marché immobilier stagne depuis plusieurs années, entraînant moins de lancements, des prix plus bas et des stocks d’invendus plus élevés. Les développeurs ont répondu en proposant des offres alléchantes, des remises et des cadeaux pour attirer les acheteurs de propriétés prêtes à déménager. Investir dans un projet prêt-à-posséder plutôt que d’attendre qu’un nouveau projet se présente à l’avenir a du sens pour les acheteurs de maison.

(Par Jas Simran Singh, directeur de groupe, Realistic Realtors)

