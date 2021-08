Pourquoi les actions à moyenne capitalisation devraient faire partie de votre portefeuille de placement

Bonjour à tous, merci d’être revenu sur mon blog. J’espère que vous avez trouvé mon dernier blog intéressant et utile, où j’ai couvert « Comment tirer profit de la baisse des actions ».

Dans ce blog, je vais couvrir les principales caractéristiques des actions de moyenne capitalisation, ainsi que la façon de les analyser et pourquoi vous devriez sérieusement considérer ces investissements souvent négligés pour votre portefeuille d’investissement.

Les actions à moyenne capitalisation sont classées comme les sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 2 et 10 milliards de dollars. Ce sont généralement des sociétés bien établies quelque part entre les grandes capitalisations à croissance lente et les petites capitalisations à croissance rapide. Récemment, les actions à moyenne capitalisation ont surperformé à la fois la concurrence des grandes et des petites capitalisations avec très peu de risque supplémentaire.

Les meilleures performances historiques ne sont pas la seule raison pour laquelle vous voudrez peut-être considérer les moyennes capitalisations dans le cadre de votre portefeuille. Plusieurs fonctionnalités supplémentaires sont également précieuses :

La plupart des sociétés à moyenne capitalisation sont simplement de petites capitalisations qui ont augmenté au fil du temps. La croissance supplémentaire leur donnera l’opportunité de devenir à terme des sociétés à grande capitalisation. Une partie de l’expansion est la capacité d’obtenir un financement supplémentaire pour soutenir cette croissance. C’est beaucoup plus difficile à faire pour les sociétés à petite capitalisation.

Le principal avantage par rapport aux grandes capitalisations concerne la croissance des bénéfices. Les moyennes capitalisations n’ont pas encore atteint le stade où les bénéfices diminuent et les dividendes sont devenus une partie importante du rendement total d’une action. La raison peut-être la plus négligée pour investir de l’argent dans les moyennes capitalisations est qu’elles bénéficient d’une couverture moindre par les analystes que les grandes capitalisations. Bon nombre des actions les plus performantes ont été ignorées par des sociétés qui sont soudainement devenues populaires, générer des acheteurs institutionnels essentiels pour faire monter votre prix.

En fin de compte, investir dans des sociétés à moyenne capitalisation est logique car ils offrent aux investisseurs le meilleur des deux mondes : une croissance à petite capitalisation associée à une stabilité à grande capitalisation.

L’un des avantages des actions à moyenne capitalisation est qu’en général, les entreprises sont rentables et le sont depuis un certain temps.

Considérez ces avantages :

Les entreprises à moyenne capitalisation ont généralement des équipes de gestion expérimentées. En moyenne, les bénéfices des moyennes capitalisations ont tendance à croître à un rythme plus rapide que ceux des petites capitalisations médianes et le font avec moins de volatilité et de risque. Conjuguée à la croissance des bénéfices, la société à moyenne capitalisation est en bonne position pour maintenir ses bénéfices dans un avenir prévisible. C’est ce qui transforme finalement une moyenne capitalisation en une grande capitalisation. Les indices qui suggèrent que les bénéfices d’une entreprise vont dans la bonne direction comprennent la hausse des marges brutes et d’exploitation combinée à une baisse des stocks et des comptes débiteurs. Le déplacement plus rapide des stocks et des comptes clients entraîne généralement des flux de trésorerie et des bénéfices plus élevés.

Toutes ces caractéristiques contribuent également à réduire les risques. Les moyennes capitalisations ont tendance à avoir ces attributs plus souvent que les petites ou les grandes capitalisations.

La croissance des revenus et des bénéfices est deux des facteurs les plus importants pour la rentabilité à long terme.

Récemment, les actions à moyenne capitalisation ont surclassé les actions à grande et à petite capitalisation en raison d’une croissance plus élevée des revenus et des bénéfices. La capacité des moyennes capitalisations à réagir plus rapidement que les grandes capitalisations et leur plus grande stabilité financière par rapport aux petites capitalisations sont probablement leurs plus grands avantages.

Lorsque vous recherchez une entreprise à moyenne capitalisation, examinez la qualité de la croissance de ses revenus :

Lorsque les marges brutes, les marges d’exploitation et les revenus augmentent, c’est un excellent indicateur que l’entreprise développe de plus grandes économies d’échelle, ce qui se traduit par des bénéfices plus élevés pour les actionnaires. Un autre excellent indicateur d’une croissance saine des revenus est le moment où la réduction de la dette globale améliore les flux de trésorerie.