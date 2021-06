Pourquoi les actions bancaires sont-elles en baisse aujourd’hui ? JPM, BAC, C, WFC, GS

Les investisseurs qui se demandent pourquoi les actions bancaires sont en baisse aujourd’hui ont la Réserve fédérale à remercier pour la chute.

Source : Daryl L / Shutterstock.com

Cela est dû au fait que la Réserve fédérale a augmenté son calendrier pour augmenter ses taux d’intérêt. Cette annonce n’a pas seulement affecté les actions bancaires. Il a également vu le prix de l’or, ainsi que les actions aurifères, prendre un coup plus tôt dans la journée.

Avec la réponse à la question pourquoi les actions bancaires sont en baisse aujourd’hui, examinons comment les nouvelles affectent certains des meilleurs acteurs de l’espace.

Les actions bancaires baissent aujourd’hui

JPMorgan Chase (NYSE :JPM) nous démarre avec des actions en baisse de 2,7% jeudi après-midi. Pour accompagner cela, plus de 17 millions d’actions de la société ont été négociées aujourd’hui. C’est au-dessus de son volume de négociation moyen quotidien de 14,4 millions d’actions.

Banque d’Amérique (NYSE :BAC) est en hausse avec les actions en baisse d’environ 3,9% au moment d’écrire ces lignes. Il connaît également des échanges intenses avec quelque 46 millions d’actions en mouvement. Cela approche son volume de négociation moyen quotidien de 46,9 millions d’actions.

Citigroup (NYSE :C) l’action rejoint la liste avec des actions en baisse d’environ 3,8% aujourd’hui. La société a également vu plus de 31 millions d’actions changer de mains. À titre de comparaison, le volume de négociation moyen quotidien de l’action est de 18,1 millions d’actions.

Wells Fargo (NYSE :WFC) figure également sur la liste avec une baisse d’environ 4,6% de ses actions. Cela vient du fait que plus de 24 millions d’actions ont été négociées. Son volume d’échange moyen quotidien est plus proche de 28,4 millions d’actions.

Goldman Sachs (NYSE :SG) est la dernière action bancaire que nous examinons aujourd’hui, avec une baisse d’environ 2,9%. La société a vu plus de 2 millions d’actions changer de mains aujourd’hui. C’est toujours en dessous de son volume de négociation moyen quotidien de 2,9 millions d’actions.

