Pourquoi les actions de croissance pourraient doubler en 2022

Quelque chose de très intéressant s’est produit hier sur le marché boursier… quelque chose que la plupart des gens ont manqué ou auquel n’ont pas prêté beaucoup d’attention… mais qui pourrait vous aider à obtenir des rendements de 100 % en 2022. Voici ce qui s’est passé : Les actions de croissance et le rendement du Trésor à 10 ans ont tous deux augmenté.

Source : Shutterstock

Je parie que beaucoup d’entre vous disent : Et alors !? Et j’obtiens cette réponse. Mais comprendre que cela s’est produit – et comprendre pourquoi cela s’est produit – pourrait vous aider à trouver les actions les mieux placées pour doubler l’année prochaine.

Suivez-moi ici…

Comme vous le savez probablement, les valeurs de croissance et le rendement du Trésor à 10 ans ont été fortement corrélés négativement en 2021. Raisonnablement.

Souvenez-vous de votre cours de Finance 101. À mesure que les rendements augmentent, les taux d’actualisation augmentent et la valeur actuelle nette des flux de trésorerie futurs d’une entreprise diminue.

Les actions de croissance (contrairement aux actions de valeur) dépendent fortement de ces flux de trésorerie futurs pour justifier leurs évaluations actuelles.

Ainsi, tout au long de 2021, lorsque les rendements ont augmenté, les valeurs de croissance ont eu tendance à reculer, et vice versa.

Mais pas hier. Hier, les actions de croissance se sont fortement redressées, parallèlement au rendement du Trésor à 10 ans, poussant à la hausse vers 1,7%.

Il est à noter que ce phénomène n’est pas nouveau. En octobre, les valeurs de croissance et le rendement du Trésor à 10 ans ont en effet été Corrélée positivement. Les deux sont montés.

Pourquoi?

Parce que, comme je l’ai déjà dit dans ces mêmes numéros, la corrélation négative entre les rendements et les valeurs de croissance n’allait jamais durer – c’est un phénomène temporaire.

Historiquement, il n’y a pas de corrélation significative entre les deux. En fait, lors du dernier cycle de hausse des taux de 2016 à 2019, lorsque les rendements ont augmenté, les actions de croissance ont surperformé – mais seulement après une sous-performance temporaire en 2016.

Sous le capot, ce qui se passe, c’est que – depuis que nous sommes dans un marché obligataire haussier de plusieurs décennies où les rendements ont tendance à baisser depuis 1980 – chaque fois que nous entrons dans une période de hausse des rendements ou de hausse des taux due à l’escalade de l’inflation, les investisseurs paniquent. que cela signifie la fin du « plus bas pour plus longtemps » en ce qui concerne les rendements, et ils vendent des actions de croissance sensibles aux rendements.

Mais ils n’ont jamais raison.

Au fur et à mesure que les choses se déroulent, les forces déflationnistes séculaires de la technologie et de la mondialisation – les plateformes de technologie numérique comme Amazon, Netflix et Facebook rendent tout plus rapide, moins cher et plus pratique, tandis que l’externalisation de la main-d’œuvre à travers le monde réduit les coûts de production – submergent tout le monde les pressions inflationnistes, qu’elles soient tirées par la demande ou par l’offre (comme c’est le cas aujourd’hui).

La Fed augmente plusieurs fois. Puis s’arrête. Les rendements se stabilisent. Et ils ne sortent jamais de leur tendance baissière de 40 ans. Ils restent en effet plus bas plus longtemps.

Alors… que font les investisseurs ? Ils se ruent sur les valeurs de croissance, et après une « période difficile » temporaire, ces stocks monter.

La dernière fois que cela s’est produit, c’était en 2016-17.

En 2016, le FNB de fonds indiciel de croissance Vanguard (VUG) n’a augmenté que de 6 % dans un contexte de hausse des rendements, de hausse de l’inflation et d’inquiétudes quant à la hausse des taux. En 2017, alors que ces craintes s’estompaient, le fonds négocié en bourse (ETF) a progressé de près de 30 %.

Il est à noter que plus le titre est axé sur la croissance et à un stade précoce, plus le rebond est important. Le fonds de croissance de démarrage de Cathie Wood – FNB ARK Innovation (ARKK) – a chuté de 2 % en 2016. Il a augmenté d’environ 90 % en 2017.

Je crois que nous sommes au début d’un retournement similaire. C’est-à-dire que 2021 ressemble beaucoup à 2016, et je pense que 2022 pourrait ressembler beaucoup à 2017, ce qui implique une forte rupture des actions de croissance l’année prochaine – et une énorme rupture pour les actions de croissance à un stade précoce.

La dernière fois que cela s’est produit, les actions de croissance à un stade précoce ont pratiquement doublé en un an. La même chose pourrait-elle se produire cette fois-ci ? Je pense que oui.

Êtes-vous intéressé à doubler votre argent en 2022?

J’ai pensé ainsi. Et c’est pourquoi j’aimerais vous présenter notre produit phare de recherche en investissement, Investisseur innovant, qui se concentre sur l’investissement dans les actions de croissance à un stade très précoce qui devraient monter en flèche l’année prochaine.

Plus que cela, nous investissons dans le meilleur des meilleurs dans le monde à un stade de croissance précoce – des entreprises technologiques perturbatrices qui ont des technologies qui changent la donne, sont dirigées par des équipes de classe mondiale et qui ont le potentiel de remodeler nos vies professionnelles et personnelles au cours des prochaines années.

Ce ne sont pas seulement des stocks qui pourraient doubler l’année prochaine. Ce sont des actions qui pourraient monter en flèche 5X… 7X… voire 10X ou plus à long terme.

Cela ressemble au type d’actions dans lesquelles vous souhaitez investir ?

Bon. Ensuite, si vous êtes prêt à devenir riche au cours des quatre ou cinq prochaines années, laissez-moi vous expliquer comment capitaliser sur la plus grande force créatrice de richesse que le monde ait jamais connue…

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.