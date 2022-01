Pourquoi les actions de DM Stock sont toujours interdites aux acheteurs

Cela a été une presse à imprimer pour les profits baissiers. je fais référence à Métal de bureau (NYSE :DM). Mais y a-t-il une chance que les investisseurs boursiers haussiers du DM puissent faire leur propre fabrication additive en 2022 ?

Source : Pasuwan/ShutterStock.com

Jetons un coup d’œil aux défis et aux caractéristiques productives de DM à la fois en dehors et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

2021 a été une année de contrastes saisissants à Wall Street.

Dans un marché composé d’actions, les baromètres des grandes capitalisations se sont envolés pour atteindre des gains à deux chiffres et des records. le S&P 500, Microsoft (NASDAQ :MSFT), Dépôt à domicile (NASDAQ :haute définition), Nvidia (NASDAQ :NVDA) Et la liste continue encore et encore.

Mais ce fut aussi une année notoire marquée et gâchée par les Redditors.

La population de singes haussiers avait plus qu’un mot à dire ou deux en matière d’investissements à chaud, a introduit le terme « stock de mèmes » dans notre conscience collective et a vu la plupart de ses pillages se transformer en vilaines gaffes.

GameStop (NYSE :GME). Skillz (NYSE :SKLZ). Commerce de l’oeuf (NASDAQ :NEGG). Clover Health Investments (NASDAQ :CLOV). Cette liste continue aussi bien jusqu’à la nausée et est tout aussi punitive que l’autre est remplie de plaisir.

DM Stock et la nouvelle année

Et parmi ces joyaux d’autrefois transformés en charbon, Desktop Metal fait partie de l’élite.

Les actions du jeu SPAC de fabrication additive ont terminé 2021 de 71%.

Si cela ne suffisait pas, depuis le pic à 34,94 $ de DM en février, à la mode et trop chaud pour ne pas mentionner, Desktop Metal a perdu 86% dans l’une des tendances à la baisse les plus convaincantes avec sa série de pics et de vallées inférieurs pour la plupart incontestés.

2022 ne commence pas bien non plus pour les taureaux restants du stock DM. Les actions de Desktop sont en baisse d’environ 8% en 2022 et atteignent de nouveaux creux.

Pire encore, la mauvaise nouvelle est qu’il y a aussi peu de choses qui suggèrent que Desktop Metal ne continuera pas à faire de nouveaux plus bas significatifs avant qu’un récit plus haussier et une action sur les prix ne s’installent.

En fin de compte, l’encre rouge étant progressivement fabriquée, jusqu’à ce que les coûts gonflés soient maîtrisés et que la croissance solide des revenus puisse devenir plus impressionnante en termes de dollars réels par rapport à la valorisation de ses actions, DM reste une proposition coûteuse de 1,5 milliard de dollars, à petite capitalisation qui est la meilleure évité.

Tableau des prix mensuels

Source : Graphiques par TradingView

Bien qu’il soit clair que je ne suis pas passionné par les métaux de bureau, le stock DM n’est pas un cas désespéré sans issue.

La société dispose d’une gamme impressionnante d’applications finales, de partenaires, ainsi que d’une empreinte mondiale. Les pièces du succès sont là, comme l’a récemment expliqué David Moadel d’InvestorPlace.

Mais aujourd’hui et plus important encore, DM est une action chère qui se négocie également sur un marché peu disposé à se plier à la plupart des histoires de croissance.

Certes, un changement haussier du sentiment général du marché pourrait aider Desktop avec une augmentation spéculative du cours de l’action.

Mais l’endurance d’un futur rallye, sans l’aide d’une amélioration significative des fondamentaux, est très suspecte.

Le stock DM est hors limites

Autant et si vous cherchez à acheter des actions DM, il y a peu de raisons de le faire dès maintenant.

Et cette recommandation est renforcée par le graphique des prix mensuels de Desktop Metal qui reste ancré dans une tendance baissière.

Techniquement et si les actions sont des indicateurs prévisionnels fiables des perspectives d’une entreprise, il n’y a aujourd’hui aucun signe de jours meilleurs à venir.

En conclusion, sans un modèle d’inversion simple mais critique en place et soutenu par une configuration stochastique visiblement améliorée, je remettrais fortement en question l’achat d’actions DM même avec un capital alloué à des investissements plus spéculatifs.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.