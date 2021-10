Pourquoi les actions d’Inspira Technologies augmentent

Inspira Technologies Oxy BHN Ltée (NASDAQ : IINN) les actions se négocient à la hausse après que la société a signé un accord avec le groupe Waas pour le développement de 1 040 systèmes ART en Espagne et au Portugal.

« Le Portugal et l’Espagne sont des marchés importants en Europe qui possèdent une vaste expérience dans l’exploitation de technologies extracorporelles. Nous voyons cela comme un avantage pour assurer la pénétration et l’adoption rapides de notre dispositif ART innovant par la communauté médicale locale », a déclaré Joe Hayon, cofondateur, président et chef de la direction financière d’Inspira Technologies.

« L’équipe du groupe WAAS a un bilan impressionnant de pénétration du marché local avec des produits innovants et de leur exploitation au sein de la communauté médicale », a déclaré Hayon.

Inspira Technologies est une société de dispositifs médicaux spécialisés engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation d’une technologie exclusive d’assistance respiratoire destinée à fournir une alternative à la ventilation mécanique invasive (VM), qui est aujourd’hui la norme de soins pour le traitement des troubles respiratoires. échec.

Inspira Technologies a un sommet sur 52 semaines de 7,89 $ et un creux sur 52 semaines de 2,25 $.

