Pourquoi les actualités du casting de la page Regé-Jean de ‘Krypton’ sont exaspérantes ⋆ .

L’article de Ray Fisher publié dans The Hollywood Reporter était exaspérant à plusieurs niveaux, ce qui a été couvert par mes collègues. Pourtant, une information sur laquelle je ne cesse de faire rage est la nouvelle du casting de Krypton qui est sortie de la pièce.

Krypton était une série télévisée américaine sur Seg-El (Cameron Cuffe), le grand-père du super-héros de DC Comics Kal-El / Superman. La série a été définie environ 200 ans avant la naissance de Superman et a été annulée après deux saisons sur SyFy.

Selon l’article, plusieurs sources ont déclaré que les créateurs de l’émission voulaient faire un casting non traditionnel et que Regé-Jean Page (Bridgerton) avait auditionné pour le rôle du grand-père de Superman. Rapports THR:

Mais [Geoff] Johns, qui supervisait le projet, a déclaré que Superman ne pouvait pas avoir de grand-père noir. Les créateurs voulaient également créer un personnage de super-héros, Adam Strange, gay ou bisexuel. Mais des sources disent que Johns a opposé son veto à l’idée.

« Geoff célèbre et soutient les personnages LGTBQ, y compris Batwoman, qui en 2006 a été réintroduit comme LGBTQ dans une série de bandes dessinées co-écrite par Johns », a déclaré le représentant de Johns dans un e-mail. Le représentant a expliqué que pour le rôle du grand-père de Superman, Johns pensait que les fans s’attendaient à ce que le personnage ressemble à un jeune Henry Cavill.

Ce qui, je suppose, est un raccourci pour le blanc.

C’est ridicule pour de nombreuses raisons, à la fois liées à la bande dessinée et ensuite directement génétiques. L’histoire de Krypton en tant que planète a été modifiée au fil du temps. Pourtant, à l’ère moderne, et dans la version utilisée par Hanry Cavill, Man of Steel, les Kryptoniens se sont reproduits en utilisant le clonage et des barrières génétiques pour créer un enfant idéal, dans le cadre de la chute hédoniste de leur société. Ce qui a rendu Kal-El spécial dans cette incarnation, c’est qu’il est né «naturellement». Donc, si nous regardons comment la génétique fonctionne sur Krypton, tout cela ressemblait beaucoup à l’eugénisme.

Quant au casting d’un acteur biracial noir comme Regé-Jean Page, il est déjà biracial. Dans l’émission, Krypton, Seg et ses parents sont dépouillés de leurs privilèges et bannis dans les bidonvilles de la classe inférieure après que son propre grand-père a été accusé de trahison. Seg aurait pu facilement être un enfant biracial, et si sa future femme était une Kryptonienne «blanche», alors ils auraient pu avoir un fils qui ressemblait à Jor-El et éventuellement à un Kal-El de type Henry Cavill.

Voulez-vous une preuve? Eh bien, nous avons Alexandre Dumas, Rebecca Hall, Troian Bellisario, Alexander Pushkin et le jeune Archie Mountbatten, pour ne nommer que quelques personnes d’ascendance noire métisse qui se présentent comme blanches.

Avec ce menton, cette fanfaronnade, ce sourire et cette capacité à chuchoter, je pense que Regé-Jean Page semble être une personne merveilleuse pour jouer quelqu’un qui est le grand-père de Superman.

Je suis simplement frustré par cela plus que toute autre chose, car cela montre à quel point l’idée de «la meilleure personne pour le rôle» dont nous entendons tant parler n’a pas d’importance. À l’heure actuelle, Page est l’un des acteurs les plus demandés, et bien que je sois heureux qu’il ait eu sa grande chance dans une émission inclusive, en tant que fan de Superman, je suis juste déçu que lorsque les gens ont eu l’occasion de créer un programme inclusif. House of El, ils ont choisi le contraire.

