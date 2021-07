Pourquoi les agences de publicité doivent aller au-delà de la créativité

Alors que la plupart des sociétés holding se précipitaient pour ajouter des capacités numériques, cela pouvait difficilement se comparer aux énormes avantages que possèdent les sociétés technologiques et les grandes sociétés de conseil, en particulier en ce qui concerne les prouesses en matière de données approfondies.

Par Ameer Ismail

Nous vivons dans un monde où les données alimentent tout. Cela a eu un impact considérable sur la façon dont les agences et les sociétés de portefeuille fonctionnent et mènent leurs activités. Prenons le cas de Big Technology : alors que les 7 plus grandes marques ont ajouté une valeur de 3 400 milliards de dollars, au cours de la même période, notre industrie a dû faire face à des budgets en baisse, à conserver ses marges et à essayer de naviguer dans un scénario où de nombreuses marques réduisaient leurs dépenses de communication.

La philosophie antérieure des sociétés de portefeuille ayant un écosystème de plusieurs marques sur un marché unique gagnant une part plus élevée des budgets des clients a été revue en raison de perturbations locales – évolution des préférences des consommateurs et émergence d’agences de création indépendantes plus petites. Tout cela a exercé une pression concurrentielle énorme sur les marques des agences.

L’évolution rapide vers le numérique a également changé la donne. Alors que la plupart des sociétés holding se précipitaient pour ajouter des capacités numériques, cela pouvait difficilement se comparer aux énormes avantages que possèdent les sociétés technologiques et les grandes sociétés de conseil, en particulier en ce qui concerne les prouesses en matière de données approfondies. Les cinq grandes sociétés de conseil comme Accenture, PWC, Deloitte et d’autres ont déjà investi et continuent d’investir massivement dans le développement de leurs capacités numériques et marketing et certaines sont également entrées dans l’espace de création de contenu. Prenons l’exemple d’Accenture Interactive, qui a été nommé le plus grand réseau d’agences numériques au monde. Il a récemment déclaré un chiffre d’affaires de 10,6 milliards de dollars, alimenté par son acquisition d’agences de marketing numérique – Creative Drive et Yesler, toutes deux ayant fait leurs preuves dans le développement de contenu. Les anciennes entreprises qui ont mis des décennies à se développer et à se développer sont désormais obligées de faire une introspection et de se sentir légitimement concernées.

La raison pour laquelle cela donne des nuits blanches aux sociétés holding héritées est la vitesse à laquelle ces changements se produisent. Alors même qu’ils étaient aux prises avec les pressions croissantes sur les marges et les appels de bénéfices, les budgets d’acquisition diminuaient ou avaient même complètement disparu. Dans le même temps, les grandes entreprises technologiques engrangeaient des revenus énormes et volaient une marche sur tout le monde, même pendant la pandémie ! Les revenus combinés d’Alphabet, d’Amazon, d’Apple, de Facebook et de Microsoft ont bondi de 41% au T3’21 à 322 milliards de dollars.

Alors, à quoi ressemble l’avenir de notre industrie? Ces forces de changement et de perturbation vont-elles complètement tuer le modèle d’agence ? J’aimerais penser que non. Tous ceux qui ont passé du temps dans l’industrie ont vu l’impact de ces changements, cependant, nous sommes tellement nombreux à être passionnés par le monde des marques et à croire inébranlablement en notre pertinence et notre valeur. Il est vrai qu’il doit y avoir une réimagination complète des modèles d’agence du futur et une acceptation que ces perturbations vont se poursuivre, et non s’atténuer. N’oublions pas que notre talent a nourri tant d’industries, y compris les grandes technologies. Nous devons défendre notre revendication avec confiance et rester fermement convaincus que la créativité et la construction de la marque nécessitent la confluence de nombreux éléments, y compris des données et des idées. La créativité a été la pierre angulaire de toutes les grandes communications et c’est quelque chose qui ne deviendra jamais obsolète. Ce que les agences doivent faire, c’est ajouter à cela des apprentissages de la nouvelle ère grâce à une analyse approfondie des données, à une compréhension du marché et à collaborer si nécessaire pour acquérir ces capacités.

En parlant de créativité, il y a certaines choses que je pense que les marques d’agences doivent faire et ensuite certains programmes que l’industrie doit promouvoir collectivement. Premièrement, nous devons utiliser nos capacités créatives pour avoir de plus grandes idées qui peuvent avoir un impact sur la société, le pays et le monde. Bien que nous fassions un travail exceptionnel sur la marque et l’objectif, je pense que notre toile doit être beaucoup plus grande. Nous devons faire un travail qui a un impact réel non seulement en proposant un slogan intelligent ou une grande campagne de marque, mais nous devons exploiter notre force inhérente en proposant des concepts et des idées plus larges. Nous devons créer un état d’esprit où le critère le plus important pour la mesure sont les changements tangibles dans la société et pas seulement les opinions, les goûts ou les commentaires. Un exemple est notre campagne #MainBhiIndiaPolice qui a encouragé les gens à se comporter de manière responsable pendant le verrouillage et a réussi à faire passer un message important à des millions de personnes et à déclencher un changement de comportement. Une autre est la « Playlist non censurée » et la « Bibliothèque non censurée » pour Reporters sans frontières – de brillants exemples de campagnes qui ont eu un impact tangible.

Ce ne sont là que quelques exemples de l’énorme capacité qui se trouve au sein de cette industrie – c’est un si grand avantage concurrentiel, mais nous devons faire beaucoup plus ! La seule chose nécessaire pour prospérer dans ce monde est de voir plus grand, d’accepter le changement, de comprendre les données et de réorganiser nos modèles.

L’auteur est président de Lintas Live, MullenLowe Lintas Group. Les opinions exprimées sont personnelles.

