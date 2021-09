Pourquoi les agents de Chloe Bennet du SHIELD s’efforcent de nier les rumeurs d’invasion secrète de Marvel

Même si Chloe Bennet ne revient pas, pour l’instant, le pourrait-elle à un moment donné dans le futur ? Avant la finale de la série Agents of SHIELD l’année dernière, elle avait déclaré dans une interview qu’elle “reviendrait certainement” en tant que Quake si jamais on lui en donnait l’occasion, donc ce n’est pas hors du domaine des possibilités. Nous pouvons toujours espérer obtenir un camée Daisy/Quake d’elle dans Secret Invasion ou peut-être un futur projet Marvel. Maintenant qu’elle ne fait plus le redémarrage de Powerpuff, Bennet a un peu plus de temps libre et un monde de chances de redevenir un super-héros.

On peut espérer que quelque chose de Marvel lui arrive.