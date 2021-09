Pourquoi les agriculteurs sont-ils déçus par l’annonce de Rabi MSP ?

in

Les agriculteurs estiment que cette augmentation de la PSM n’est qu’une augmentation nominale.

Aux agriculteurs indiens qui s’agitent et à ceux qui parlent encore d’objectifs de doubler les revenus des agriculteurs d’ici mars 2023, les prix de soutien minimum (MSP) récemment annoncés pour les cultures Rabi pour la saison de commercialisation 2022-23, approuvés par le cabinet de l’Union mercredi, semblent venir comme une déception. Au lieu d’insuffler l’espoir d’un gouvernement capable de sonder l’esprit des agriculteurs, l’augmentation déclarée des prix est rejetée comme étant soit «nominale», sinon complètement «fictive», et qui ne fera que restreindre leur possibilité d’une rémunération plus élevée.

Il est avancé comme un cas de rémunération réprimée et qui n’est pas tout à fait conforme aux recommandations du comité MS Swaminathan qui avait parlé d’un calcul des coûts prenant en compte le coût total de production plus 50 pour cent.

Bien qu’à une première lecture, la note officielle, loin de sonner un script ho-hum, parle de “l’augmentation du MSP pour les cultures Rabi pour la saison de commercialisation Rabi 2022-23” étant “conforme à l’annonce du budget de l’Union 2018-19 de fixer les PSM à un niveau d’au moins 1,5 fois le coût moyen pondéré de production pour l’ensemble de l’Inde, en visant une rémunération raisonnablement équitable pour les agriculteurs. »

Mais alors, pour ceux du camp des agriculteurs, un ton troublant dans leur réponse semble presque automatique et instinctif.

VM Singh, responsable Rashtriya Kisan Mazdoor sangathan, a déclaré à Financial Express Online : « cette augmentation du MSP n’est qu’une augmentation nominale et sans doute de nature purement théorique car elle ne prend pas en compte l’inflation des prix des divers intrants auxquels un agriculteur a dû faire face. avec au cours de la dernière année.

Il dit : « considérez simplement un seul intrant – celui du diesel – dans ce que l’on appelle les coûts globaux calculés et vous verrez que les coûts ont augmenté de 30 % par rapport à l’année dernière alors que l’augmentation du MSP pour le blé n’est que de 2 pour cent. Par conséquent, en effet, sur le diesel seul, l’impact sur l’agriculteur est de Rs 3000 par acre (coûts à la fois pour la culture et l’irrigation) alors qu’avec l’augmentation de Rs 40 annoncée pour le blé, cela rapportera à l’agriculteur une rémunération accrue de seulement Rs 800 qui aussi s’il est capable de gérer 20 quintaux de production de blé par acre.

Ceux qui ont étudié le secteur agricole indien pendant des années et ont examiné la façon dont les politiques et les réglementations du secteur ont pris forme, soulignent également certains problèmes de définition de base et les raisons pour lesquelles les agriculteurs sont déçus.

Sukhpal Singh, professeur et ancien président, Center for Management in Agriculture, IIM, Ahmedabad (IIMA) par exemple, déclare : Le coût de la culture utilisé, bien que qualifié de « global », n’est pas techniquement complet, ni tel qu’il est communément compris dans la communauté agricole aujourd’hui ou même selon les recommandations de la commission Swaminathan qui avait dépassé de 50 % le coût global qui est C2.

Le C2, explique-t-il, « inclut même les coûts que l’agriculteur injecte à partir de ses propres ressources telles que ses propres terres, qui ont une valeur locative de marché comme coût d’opportunité. Ceci n’est pas inclus dans le MSP annoncé car ceux-ci sont basés uniquement sur les coûts payés. Il est également avancé que, techniquement, les coûts globaux devraient également inclure 10 pour cent du coût total (C2) en tant qu’intrants de gestion par l’agriculteur, ce qui, une fois encore, n’est pas pris en compte dans le PSM qui vient d’être annoncé.

L’autre point de discorde, dit-il, “proviendrait de l’impact inflationniste qui impliquerait une augmentation ou plutôt une baisse du MSP beaucoup plus faible par rapport à l’année dernière en termes réels compte tenu d’une inflation de 5 à 6 pour cent dans l’économie”.

Ceux de l’espace agricole indien font souvent référence à août 2017, lorsque le comité Ashok Dalwai a soumis son rapport volumineux sur le doublement des revenus des agriculteurs en Inde d’ici 2022-2023 (mars 2023). Vu dans ce contexte et le chemin parcouru jusqu’à présent, Kapil Mehan, conseiller stratégique pour les entreprises agroalimentaires et ancien directeur général et PDG de Coromandel International, déclare que « l’annonce du MSP semble davantage de la nature d’une révision saisonnière des prix de routine. Mais sur l’objectif plus large de doubler le revenu des agriculteurs, il trouve plutôt « malheureusement qu’il n’y a pas de mesure des progrès réalisés vers le doublement du revenu des agriculteurs malgré le fait que l’Inde entre dans l’avant-dernière année de l’objectif initialement fixé ».

Il n’y a pas de rapport d’étape disponible, dit-il, “pour indiquer combien de progrès ont été accomplis au cours des trois ans et demi, que ce soit par le biais d’enquêtes par sondage ou d’informations agrégées”. Ce qu’il trouve également triste, c’est qu’« il y a une agitation continue des agriculteurs depuis plusieurs mois maintenant et un blocage sans aucune discussion logique factuelle sur le sujet ».