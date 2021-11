Pourquoi les algorithmes d’iBuying ont échoué à Zillow et ce qu’ils disent de l’histoire d’amour du monde des affaires avec l’IA

(BigStock Image)

Ce n’est pas parce qu’un processus métier peut être automatisé qu’il doit nécessairement l’être. Et peut-être – juste peut-être – il y a des composants de l’entreprise qui ne sont pas mieux servis par les algorithmes d’IA qui font le travail.

C’est un élément clé après que le groupe Zillow a pris la décision inattendue mardi de fermer son activité d’achat de maisons – une décision douloureuse qui entraînera la perte de 2 000 employés, une dépréciation de 304 millions de dollars au troisième trimestre, une flambée du cours des actions (les actions sont en baisse plus de 18% aujourd’hui) et œuf sur le visage du co-fondateur et PDG Rich Barton.

La décision de Zillow représente également une grande perte pour les algorithmes qui ont alimenté son activité naissante d’iBuying, et c’est un signe d’avertissement pour les autres entreprises – à la fois dans l’immobilier et dans d’autres secteurs – qui s’appuient fortement sur l’algorithme tout-puissant.

Lors de la conférence téléphonique du troisième trimestre de Zillow avec des investisseurs et d’une apparition sur CNBC mardi, Barton a fait référence au manque de confiance de la société dans la capacité de son algorithme d’achat de maisons à prédire avec précision les fluctuations des prix des maisons. Même encore, la société a utilisé ses algorithmes pour acheter 9 680 logements au troisième trimestre.

Toute l’IA et l’apprentissage automatique dans le monde ne sont pas encore à la hauteur de la complexité de l’évaluation d’une maison dans un marché en évolution rapide, et cette décision de Zillow en est la preuve.

Il a déclaré que Zillow aurait pu imputer l’échec d’iBuying aux «événements Black Swan» – la pandémie ou des pénuries de main-d’œuvre sans précédent, par exemple – puis «ajuster» les modèles de l’entreprise et continuer.

Mais Barton – l’un des entrepreneurs les plus respectés et les plus accomplis de l’industrie technologique – a déclaré que c’était trop risqué. Et bien que l’entreprise ait finalement pu résoudre les problèmes de prévision et d’exploitation avec iBuying, c’est l’algorithme lui-même où Barton a placé le plus d’incertitude.

« Mais ce que nous ne pouvons pas résoudre, c’est ce que le modèle va nous dire sur le montant de capital que nous devons lever, déployer et risquer à l’avenir afin d’atteindre une échelle que nous pensons nécessaire pour offrir un prix équitable aux clients. pour leurs maisons de manière compétitive », a-t-il déclaré.

En d’autres termes, l’algorithme utilisé pour prédire les prix des maisons n’a tout simplement pas fonctionné au niveau où Barton allait risquer toute l’entreprise dessus.

Et cela entre dans la discussion plus large : les entreprises sont-elles trop dépendantes des algorithmes ?

La recherche a montré depuis longtemps que ces modèles informatiques sont chargés de biais et de défauts. Cela provoque un contrecoup contre l’IA et les algorithmes d’apprentissage automatique, et vous pouvez le voir se jouer dans certains des bavardages qui ont suivi la décision de Zillow.

Une grosse bévue stratégique ! Tout dans notre monde ne peut pas être géré avec des algorithmes qui analysent le Big Data ! Ils n’ont pas réfléchi aux implications de l’achat de toutes ces maisons. Une parfaite étude de cas HBS sur bonehead ! Les têtes @zillow devraient rouler ! – Ron Erickson (@ronerickson) 2 novembre 2021

Et ce commentaire de l’entrepreneur de Seattle Galen Ward, qui a vendu la startup de technologie immobilière Estately à Realogy en 2018.

Il serait fascinant de découvrir où réside l’échec de Zillow dans la pile. Était-ce une mauvaise utilisation du ML ?

Trop de confiance dans le ML ?

Une gestion agressive qui ne prendrait pas « nous ne sommes pas prêts » pour une réponse ?

Mauvais KPI ? – Galen Ward (@galenward) 2 novembre 2021

Le PDG de MoxiWorks, York Baur, dont la société de Seattle vend des outils logiciels basés sur le cloud aux maisons de courtage immobilier résidentiel, a déclaré que les sociétés iBuying basées sur la technologie font trop confiance aux machines pour faire ce que les humains peuvent faire mieux, du moins à ce stade.

« Toute l’IA et l’apprentissage automatique dans le monde ne sont pas encore à la hauteur de la complexité de l’évaluation d’une maison dans un marché en évolution rapide, et cette décision de Zillow en est la preuve », a déclaré Baur à .. « Ils ont inventé l’évaluation informatique à domicile avec le Zestimate il y a 15 ans, et ce n’est toujours pas précis après 15 ans de raffinement et des milliards de dollars investis. »

Et ce n’est pas seulement l’immobilier où les entreprises ont peut-être surjoué la main des algorithmes. Jetez un œil à certains des plus gros paris technologiques d’aujourd’hui :

Des médias sociaux: Les problèmes récents de Facebook sont en grande partie liés à la capacité de son algorithme à fournir correctement l’information et à son réglage pour enflammer plutôt que renforcer.

Véhicules autonomes: Beaucoup d’entre nous étaient censés rouler sans soucis dans des véhicules propulsés par des robots, mais il s’avère que ce problème est beaucoup plus complexe que ne l’imaginaient de nombreux technologues.

Alors, où en sommes-nous? Pour Baur, la réponse et la leçon de l’échec récent de Zillow sont claires.

« Ce que cela me dit, c’est que nous devons arrêter de sur-appliquer la technologie dans le but de remplacer les humains, et plutôt nous concentrer sur l’application de la technologie pour rendre les humains meilleurs », a-t-il déclaré.

Zillow Offers est le service « iBuyer » de l’entreprise qui vise à numériser l’expérience d’achat d’une maison du début à la fin. (Photo Zillow)

Et c’est essentiellement vers quoi Zillow se dirige dans son prochain chapitre.

À bien des égards, l’entreprise revient à sa prémisse d’origine – donner aux agents immobiliers (le genre humain) les moyens de mieux faire leur travail. C’est un revirement remarquable, compte tenu du pari énorme et surprenant de Zillow sur iBuying.

Un problème avec la nouvelle vision de Zillow. Wall Street, qui aime une bonne histoire de technologie et d’automatisation, n’aime pas ce qui semble être une direction moins audacieuse.

L’action de Zillow a baissé de 50 % l’année dernière, dont 18 % aujourd’hui.

« Nous reconnaissons que l’action peut être temporairement placée dans le banc des pénalités jusqu’à ce que les investisseurs aient des éclaircissements sur le risque restant au bilan et sur l’opportunité de souscrire à la nouvelle stratégie », a écrit Brad Erickson de RBC Marchés des Capitaux dans un rapport.