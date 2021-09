Pourquoi les Américains ne protestent-ils pas ? 10z viral

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) répond aux questions alors qu’il s’adresse aux journalistes à la suite du déjeuner hebdomadaire sur la politique démocrate du Sénat au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 14 septembre 2021. (Evelyn Hockstein/.)

Personne ne semble se soucier du fait que les démocrates nous entraînent dans une catastrophe fiscale.

Voici une question pour tout Américain capable de penser à la semaine prochaine : pourquoi, dans l’enfer toujours amoureux, n’êtes-vous pas dans la rue pour protester pacifiquement contre ce que les démocrates de Washington essaient de faire au budget fédéral ?

Sérieusement, qu’est-ce qui ne va pas chez toi ? Pourquoi n’appelez-vous pas les mairies ? Pourquoi ne formez-vous pas de comités? Pourquoi n’appelez-vous pas le Congrès et n’exigez-vous pas qu’il s’arrête ? À en juger par son comportement actuel, le gouvernement fédéral a décidé de renoncer complètement à la réalité. Mais tu ne l’as pas fait, n’est-ce pas ?

Droit?

Ce que les démocrates essaient en ce moment ne serait rien de moins qu’une catastrophe. La cote d’approbation du président est d’environ 43 pour cent – ​​et en baisse. Son parti détient un Sénat à 50-50, il ne dispose que de trois sièges à la Chambre des représentants et il ne bénéficie d’aucun mandat évident au-delà de “ne pas être Donald Trump”. Nous ne sommes pas au milieu d’une récession, d’une crise ou d’une guerre. Et, au cours des 18 derniers mois seulement, nous avons dépensé 6 000 milliards de dollars supplémentaires en plus d’un budget déjà gonflé – une somme qui, une fois ajustée pour l’inflation, représente plus d’une fois et demie ce que nous avons dépensé pour La Seconde Guerre mondiale.

Pourtant, les démocrates pensent que c’est le moment pour une frénésie de dépenses ?

Sont-ils fous ?

Es-tu?

La dure vérité est que nous n’avons plus d’argent. Nous avons tout dépensé. C’est parti. Cette année, si nous ne faisons rien d’autre que d’honorer nos engagements existants, nous allons dépenser 3,1 billions de dollars que nous n’avons pas. L’année prochaine – encore une fois, si nous ne faisons rien au-delà de ce à quoi nous nous sommes déjà engagés – nous allons dépenser encore 1,1 billion de dollars que nous n’avons pas. L’année d’après, nous allons dépenser encore 1,1 billion de dollars ; l’année suivante, 1 100 milliards de dollars supplémentaires ; et ainsi de suite, jusqu’à ce que, finalement, nous nous effondrions sous le poids de nos propres contradictions. Tel est, dans l’état actuel des choses, notre plan : ajouter aux 235 000 $ de dette que notre gouvernement doit maintenant pour chaque ménage américain en empruntant 25 000 $ supplémentaires par ménage l’année prochaine, puis 9 000 $ par ménage chaque année suivante jusqu’à ce que le soleil explose.

Et les démocrates veulent empirer les choses ?

Bernie Sanders a déclaré hier que le moment était venu d'”adopter la législation économique la plus conséquente depuis le New Deal”. Vraiment? Maintenant? Quand nous ne pouvons même pas faire face à ce que nous avons déjà promis de dépenser ? Lorsque la sécurité sociale et l’assurance-maladie manquent d’argent et que nous n’avons absolument rien fait pour les réparer ? Quand, au cours des deux dernières années seulement, avons-nous dépensé deux fois plus à lutter contre le COVID que nous n’en avons dépensé pour le New Deal, le plan Marshall et lutter contre les effets de la Grande Récession combinés ? Quand l’inflation est aussi mauvaise qu’elle l’a été depuis des décennies ? Dans quel univers possible pourrait maintenant être le temps?

Les États-Unis sont ivres. Il est riche en hallucinogènes. Il renifle de la colle jusqu’à ce que ses cheveux se dressent. C’est se comporter comme un homme qui, confronté au dépôt de bilan, se dirige directement vers Las Vegas. Et c’est de pire en pire que de mieux. Il y a dix ans, nos deux partis politiques étaient au moins prêts à reconnaître que nous avions un problème de dépenses. Maintenant, ils parlent comme si c’était en 1998. Mais ce n’est pas en 1998; nous sommes en 2021, et il est temps, j’en ai peur, de souffrir. Il ne peut plus y avoir de réductions d’impôts censées se rentabiliser comme par magie. Il ne peut plus y avoir de frénésie de dépenses justifiée par de vagues paroles sur ce qui est « juste ». Il ne peut y avoir que de la sobriété, et la sobriété a tendance à nécessiter une intervention.

Alors, je vais demander à nouveau : où est cette intervention ? Où sont les types raisonnables qui peuvent voir plus d’une semaine dans le futur ? Où les parents veillent-ils sur leurs enfants ? Où sont les gens qui, contrairement à notre gouvernement, restent capables de calcul élémentaire ? Ont-ils quelque chose de mieux à faire ? Lire les récits des luttes intestines actuelles entre les démocrates du Congrès, c’est soupçonner que beaucoup au sein du parti savent au fond que le plan qu’on leur demande de soutenir est absurde à l’extrême. Où les gens les aident-ils à voir le sens ? Est-ce qu’ils ont tous abandonné, eux aussi ?