La première année des Real Housewives of Orange County, Elizabeth Lyn Vargas, n’a publié sur Instagram qu’une déclaration à propos de sa propre sortie, remerciant les acteurs, l’équipe et les fans de la série pour la saison dernière. Sa sortie, tout comme celle de Braunwyn Windham-Burke, ne laisse aux téléspectateurs que plus de questions, telles que son divorce déroutant, son enfance dans une secte et cette dernière révélation lors de la réunion qu’elle identifie comme bisexuelle.