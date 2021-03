Pourquoi les appels vidéo nous laissent plus seuls et plus stressés

Une version de cet article a paru dans cette semaine Ce n’est pas seulement toi bulletin. INSCRIVEZ-VOUS ICI avoir un essai livré dans votre boîte de réception tous les dimanches.

Mon amie Haley m’a appelé l’autre jour. Elle ne m’avait pas envoyé un texto à l’avance pour «trouver un moment» pour discuter. Nous n’avions pas non plus de date Zoom «sur le calendrier». Elle vient de se lever et m’a appelé à l’improviste.

C’était passionnant, cette conversation spontanée et imprévue sans but ni poids d’un rattrapage formel. C’était comme se tourner vers quelqu’un dans le bureau pour entendre une blague.

Cela m’a rappelé cette plus grande orbite d’amitiés en dehors du noyau interne de celles que nous voyons encore en personne, généralement parce que nous vivons avec elles.

Pensez à toutes ces relations autrefois entretenues par le hasard et la proximité, maintenant affamées par une année de distanciation sociale.

Dans ce qui pourrait être la plus grande expérience sociologique au monde, beaucoup d’entre nous ont dû compter presque entièrement sur la technologie pour entretenir ces amitiés. Nous avons maintenant un tout nouveau cadre d’amitiés de nomination.

Et même avec une planification engagée, ce n’est pas vraiment suffisant. Une étude récente de chercheurs à l’Université du Nevada, Las Vegas, confirme ce que nous savons maintenant dans nos cœurs épuisés: les appels vidéo, les SMS, les médias sociaux, même les appels téléphoniques sont un excellent complément aux interactions en face à face, mais ils ne sont pas un substitut.

Contrairement à ce à quoi on pourrait s’attendre, plus la technologie est sophistiquée, moins elle répond à notre besoin de connexion.

Les chercheurs ont rapporté que l’humble appel téléphonique était associé à une diminution du stress, de la solitude et des difficultés relationnelles. Pendant ce temps, les chats vidéo étaient associés à une augmentation du stress, de la solitude et des difficultés à entretenir des relations. Je comprends, nous sommes moins gênés au téléphone, et vous pouvez effectuer plusieurs tâches à la fois et parler – peut-être plier le linge ou manger ou les deux. Avec la vidéo, cette étrange vallée de presque être là a tendance à vous faire rêver de la vraie chose.

Inscrivez-vous pour recevoir un essai dans votre boîte de réception tous les dimanches.

Les chercheurs de l’UNLV ont également signalé que la publication, les commentaires et le partage sur les réseaux sociaux étaient «la modalité la plus fortement associée au stress».

Personne n’est moins surpris de tout cela que Sherry Turkle, psychologue clinicienne au MIT.Elle étudie comment la technologie affecte notre capacité d’empathie et de connexion depuis que le premier ordinateur Apple est apparu avec un visage souriant, rapportant ses conclusions dans deux livres fondamentaux:Récupérer la conversation » et « Seuls ensemble. »

Quand je lui ai parlé il y a quelques semaines, elle venait de publier ses mémoires, « Les journaux d’empathie,»Qui consiste à devenir l’une des rares femmes du MIT et une femme disposée à défier l’évangile durable de l’univers de l’ingénierie: cette technologie résoudrait les problèmes qu’elle causait.

Dans le creuset de l’isolement forcé, nous avons exploré les limites où nos écrans peuvent nous mener. Au fur et à mesure que la technologie devenait notre bouée de sauvetage, nous avons réalisé à quel point nous manquions la pleine étreinte de l’humain. Turkle a terminé de travailler sur ce livre pendant les arrêts pandémiques, qui s’apparentaient à un test du monde réel du travail de sa vie. Elle écrit:

La question est maintenant de savoir si nous nous sommes tellement habitués à la déconnexion des communications par écran, si séduits par la commodité et les économies de coûts, que même lorsque nous pouvons interagir en personne, il y aura une nette augmentation du temps que nous passons à communiquer via des écrans. . Turkle nous exhorte à ne pas nous contenter d’une vie 2D.

«Ce qui est étonnant à propos de vivre un changement dramatique, c’est que vous êtes là quand quelque chose qui paraissait autrefois étrange commence à paraître naturel», dit Turkle. « L’astuce est de se rappeler pourquoi cela a semblé étrange une fois, car cela pourrait être une raison à retenir. »

Le prix de l’oubli peut être une augmentation de la solitude qui était déjà épidémique avant la pandémie. I «La première étape consiste à prendre ses distances par rapport à cette nouvelle normalité pour récupérer notre moi complexe.»

Il semble impossible maintenant que nous ne nous souvenions pas à quel point il est précieux de communiquer sans envoyer de SMS, ni poster, ni même parler. Il y a tellement au-delà de la maladresse des mots, comme une main sur le bras au bon moment, ou la douce camaraderie du silence. 💌

Si vous êtes nouveau Ce n’est pas seulement toi INSCRIVEZ-VOUS ICI pour recevoir gratuitement un essai hebdomadaire dans votre boîte de réception tous les dimanches. Et écrivez-moi à tout moment: Susanna@time.com.

Dans « Les journaux d’empathie, » L’histoire de Sherry Turkle commence avant son travail en tant que psychologue clinicienne au MIT, où elle occupe une chaire dotée. C’est une histoire de passage à l’âge adulte sur une fille qui a grandi dans Brooklyn d’après-guerre et qui a transformé le sentiment d’être une étrangère en une quête pour comprendre les autres et plaider pour l’empathie et l’humanité face aux transformations technologiques massives.

Si vous êtes nouveau Ce n’est pas seulement toi INSCRIVEZ-VOUS ICI pour recevoir gratuitement une dose hebdomadaire dans votre boîte de réception tous les dimanches. Et écrivez-moi à tout moment: Susanna@time.com.

KIT DE COURONNEMENT ⛱

Ce que l’heure d’été fait à votre cerveau Carl Johnson, chronobiologiste à l’Université Vanderbilt, affirme que notre corps ne s’adapte jamais vraiment à ce saut annuel dans le futur: «Notre soleil biologique, naturel et nos horloges sociales se sont séparés.» Alors soyez tranquille avec vous-même.

Si vous n’avez pas écouté Mike Birbiglia « Podcast de travail», Dans lequel il parle boutique avec d’autres comédiens, regardez cet épisode avec Taylor Tomlinson, qui, à 27 ans, a déjà une comédie spéciale à succès sur Netflix, «Quarter-life Crisis». La conversation devient très réelle et très drôle sur les crises de panique, la thérapie et les parents.

Voici un verre à moitié plein: 48% des Américains se disent désormais «pleins d’espoir» – contre 20% qui ont déclaré avoir ressenti cela au cours de l’année écoulée, selon un nouveau sondage Axios-Ipsos.

Le monde est en effet plein de périls, et il y a de nombreux endroits sombres; mais il y a encore beaucoup de justes, et bien que dans tous les pays, l’amour se mêle maintenant au chagrin, il grandit peut-être encore plus.

– JRR Tolkien, la communauté de l’anneau

Ce mois-ci, en l’honneur de la Journée internationale de la femme, CARE organise une série d’entretiens avec des femmes intrépides qui ont fait preuve de leadership pendant la pandémie de COVID-19. Voir la gamme ici . Pour une dose d’inspiration, consultez Chaka Khan et Idina MenzelLe remake en plein essor de l’hymne, # I’mEveryWoman , créé pour l’occasion. Et pensez à envoyer un Paquet de soins pour soutenir les femmes et les filles dans le besoin dans le monde.

CRÉATURES DE CONFORT 🐕 🐈

Notre reconnaissance hebdomadaire des animaux qui nous aident à traverser la tempête.

Rencontrez Cleo, la chienne réconfortante de ma fille Lily qui en est à sa première année de faculté de médecine. Lily vit seule avec Cleo. Elle a attrapé Covid d’un partenaire de laboratoire il y a quelques mois. Cleo a réconforté Lily à travers sa maladie et est là avec des baisers à 5 heures du matin quand elle se lève pour étudier. Cleo oblige également Lily à sortir et à jouer dans la neige pour des pauses bien méritées. Et elle réconforte aussi les copains d’étude de Lily.

Cette belle histoire partagée par Nancy est une belle façon de marquer un an depuis le début de la pandémie:

PARTAGEZ cette édition de It’s Not Just You sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez envoyer des photos et des commentaires de créatures de confort à: Susanna@time.com

Quelqu’un vous a-t-il transmis cette newsletter? S’abonner à Ce n’est pas seulement toi ici.