Pourquoi les araignées ont-elles tissé des toiles s’étalant sur une grande région d’Australie

Les toiles d’araignées étalées sur des endroits fermés, le plafond et les coins des murs sont un spectacle courant dans tous les ménages, mais avez-vous déjà vu des toiles d’araignées étalées sur les rues, les arbres et les routes ouvertes ? Dans un cas de précipitations extrêmement fortes dans l’État australien de Victoria, dans le sud-est, des millions d’araignées ont étendu leurs toiles sur les arbres, les poteaux et les routes pour tenter de s’échapper d’une région fortement inondée, a rapporté l’Indian Express. Les longues toiles complexes étalées par les araignées sur une grande surface sont connues sous le nom de “feuilles arachnéennes” et se produisent régulièrement en Australie dans de nombreuses régions.

Pourquoi les araignées forment-elles de grandes toiles ?

Tout comme les humains et d’autres espèces, les araignées ont formé de si grandes toiles afin de s’échapper et de se sauver des précipitations extrêmement élevées dans la région. À l’aide de la tactique de survie appelée « ballooning », les araignées ont posé leurs toiles complexes sur des objets à une altitude plus élevée que le sol et ont grimpé du sol. Les araignées à l’aide de telles toiles montent du sol jusqu’à ce que le niveau de l’eau baisse et assure leur survie.

Qu’est-ce qui a conduit à la formation de feuilles de gaze

L’État de Victoria a reçu de fortes précipitations associées à des vents forts depuis la semaine dernière, ce qui a provoqué des crues soudaines et un engorgement des eaux dans la région, menaçant la survie des araignées. Dans le but d’échapper à l’augmentation du niveau d’eau sur le sol, des milliers d’araignées de la région ont uni leurs forces et ont tissé leurs toiles en créant en même temps des nappes arachnéennes réparties sur une grande surface.

Un grand nombre de nappes arachnéennes se sont formées entre les villes de Sale et Langford qui sont situées à 8 kilomètres l’une de l’autre. Peu de feuilles arachnéennes formées par les araignées mesurent jusqu’à 1 kilomètre. L’état de Victoria qui reçoit la plupart de ses précipitations en hiver est régulièrement témoin de ce phénomène chaque année. Les toiles délicates et extrêmement fines, plus légères que l’air, s’accrochent aux objets à une altitude plus élevée et aident les araignées à grimper de la flaque d’eau vers un état de sécurité.

Est-ce que les draps gossamer causent des dommages à la santé humaine?

Selon le rapport d’Indian Express, les draps arachnéens ne sont pas considérés comme dangereux pour la santé humaine. Le phénomène qui est une caractéristique régulière à certains endroits de la planète s’estompe également de lui-même en l’espace d’une semaine.

