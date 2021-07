Pourquoi les athlètes mordent encore leurs médailles d’or

Bienvenue sur FTW Explains : un guide pour rattraper son retard et mieux comprendre ce qui se passe dans le monde. Voici une édition des Jeux olympiques qui, espérons-le, répondra à une question que vous pourriez avoir.

Vous avez peut-être remarqué un phénomène qui s’est produit beaucoup à Tokyo et beaucoup plus lors des Jeux Olympiques précédents : chaque fois que quelqu’un remporte une médaille, que ce soit d’or, d’argent ou de bronze, il y a des photos des gagnants qui mordent la chose.

Si vous vous demandez quel est le problème, c’est à cela que sert cet article. Plongeons dans la tradition et pourquoi les athlètes le font encore en 2021.

Avec certitude. Voici d’autres photos :

Ils ne les mangent pas. La morsure vient de ce que les gens qui extrayaient de l’or faisaient il y a longtemps. S’ils trouvaient de l’or, ils le mordraient.

Parce que l’or était mou, la morsure laisserait une marque, et vous sauriez que ce n’était pas, disons, de l’or du fou qui pourrait vous casser les dents si vous mordiez assez fort.

Et bien non. Cela fait juste une bonne photo. De CNN en 2012 :

Mais pourquoi les athlètes feignent-ils de grignoter leurs précieux médaillons, de toute façon ? Très probablement pour satisfaire les médias avides de poses, explique David Wallechinsky, président de la Société internationale des historiens olympiques. Il n’y a qu’un nombre limité de choses à faire avec une médaille, et les champions enthousiastes apaisent généralement les demandes de la galerie de photographes olympiques lorsqu’ils mordent dans leur butin. « C’est devenu une obsession pour les photographes », déclare Wallechinsky, co-auteur de « The Complete Book of the Olympics ». «Je pense qu’ils le considèrent comme un cliché emblématique, comme quelque chose que vous pouvez probablement vendre. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que les athlètes feraient probablement seuls.

Non, ce sont en fait ces fausses pièces d’or, d’argent et de bronze que vous déballez et qu’il y a du chocolat à l’intérieur.

Bien sur que je le suis. Ces médailles sont en fait fabriquées à partir de métaux recyclés provenant d’appareils électroniques du Japon :

Au cours des deux années entre avril 2017 et mars 2019, 100 % des métaux nécessaires à la fabrication des quelque 5 000 médailles d’or, d’argent et de bronze ont été extraits de petits appareils électroniques fournis par des personnes de tout le Japon. Chaque médaille décernée aux athlètes lors des Jeux de Tokyo 2020 est fabriquée à partir de métaux recyclés. Nous sommes reconnaissants pour la coopération de chacun sur ce projet. Nous espérons que notre projet de recyclage des petits appareils électroniques grand public et nos efforts pour contribuer à une société respectueuse de l’environnement et durable feront partie de l’héritage des Jeux de Tokyo 2020.

Il y en a. De l’Écossais :

Les médailles d’or olympiques, tout en ayant un extérieur en or brillant et un statut qui suggèrent qu’elles sont en grande partie taillées dans le métal de luxe, sont en fait principalement composées d’argent – le ratio requis d’argent dans les médailles d’or olympiques étant d’au moins 92,5%.

Cependant, pour leur donner ce bord doré et doré qui les rend si recherchées, les médailles d’or doivent également contenir au moins six grammes d’or et mesurer au moins 60 mm de diamètre et trois millimètres d’épaisseur.

Les organisateurs ont mentionné qu’ils n’en avaient pas besoin, mais savent que cela arrivera de toute façon, ce qui est formidable.