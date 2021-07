Pourquoi les athlètes mordent-ils les médailles ? C’est la raison | Vie

in

Nous avons l’habitude de voir des athlètes mordre les médailles qu’ils remportent. Si vous vous demandez pourquoi ils le font, continuez à lire car nous allons vous dire quelle en est la raison.

Si vous suivez les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, vous avez sûrement déjà vu ces derniers jours l’un des imprimés les plus populaires à plusieurs reprises, dans lequel les athlètes arrachent les médailles après la cérémonie de remise des prix.

C’est quelque chose de très courant non seulement aux Jeux Olympiques, mais aussi dans d’autres championnats de toutes sortes de disciplines sportives. Par exemple, Rafa Nadal a l’habitude non seulement de mordre les médailles, mais aussi tout autre trophée qu’il remporte dans les tournois auxquels il participe.

Bien que nous soyons très habitués à voir cette image, rares sont ceux qui savent pourquoi les athlètes mordent les médailles. Si vous êtes curieux et aimeriez savoir quelle est la raison de ce geste populaire, continuez à lire car nous allons vous en parler.

L’origine de cette pratique est imiter le geste traditionnel pour vérifier l’authenticité de l’or, comme indiqué sur le site Internet des Jeux Olympiques.

Autrefois, les vendeurs mâchaient des pièces d’or pour voir si elles étaient réelles, car elles sont plus molles que les autres métaux. S’il y avait de légères marques sur les dents, c’était vrai, alors que s’il n’y avait pas de marques, c’était faux.

Cependant, en réalité, les médailles d’or ils contiennent très peu de ce métal précieux. Au cas où vous ne le sauriez pas, les médailles des Jeux Olympiques ne contiennent en réalité que 1,34% d’or, le reste étant de l’argent et du bronze. Sinon, le prix de ces prix serait trop élevé pour le Comité International Olympique.

Malgré cela, la tradition de mordre les médailles se poursuit principalement grâce aux photographes. David Wallechinsky, co-auteur de The Complete Book of the Olympic Games, déclare que “c’est devenu une obsession pour les photographes. Je pense qu’ils le voient comme un cliché emblématique, comme quelque chose que vous pouvez probablement vendre. Je ne le pense pas est quelque chose que les athlètes feraient eux-mêmes. »

La pratique peut être dangereuse. En 2010, l’Allemand David Moeller s’est cassé une dent en mordant sa médaille d’argent, les athlètes doivent donc faire attention s’ils ne veulent pas passer par le dentiste après avoir reçu leur récompense.