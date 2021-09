Pourquoi les autorités veulent que vous détruisiez chaque lanterne que vous voyez malgré sa beauté

La mouche lanterne peut sembler jolie, mais les autorités veulent que vous les tuiez chaque fois que vous les voyez alors qu’elles poursuivent leur voyage à travers les États-Unis. Il s’agit d’une espèce envahissante originaire de Chine et qui peut nuire à l’agriculture. Ils ne sont pas nocifs pour les humains, mais ils sont dangereux pour les arbres, les raisins, les amandes et les vergers, rapporte CBS News. La mouche lanterne a été vue pour la première fois aux États-Unis en Pennsylvanie en 2014 et elle a maintenant été vue dans neuf États, principalement dans le nord-est.

Cet été, ils ont été largement vus à New York. Plus tôt cette semaine, un utilisateur de Twitter a demandé au Département des parcs et loisirs de la ville de New York si en tuer un était un “homicide justifiable” et a demandé s’il aurait des ennuis. “N’ayez pas peur, vous êtes un héros civique ! Les lanternes tachetées sont une menace pour les forêts de notre ville. NYC, faites comme Sara ! Si vous voyez une lanterne tachetée, écrasez-la, jetez-la et signalez-la-nous à http:// /nyc.gov/parks/slf”, a répondu le département.

Depuis que la lanterne a été vue pour la première fois en Pennsylvanie, des taches ont été signalées à New York, New Jersey, Delaware, Virginie et Maryland. Il a été vu pour la première fois à New York l’année dernière à Staten Island. Ils représentent un “risque important” pour l’agriculture et les forêts de New York, note le Département de la conservation de l’environnement de l’État.

“Les adultes et les nymphes utilisent leurs pièces buccales suceuses pour se nourrir de la sève de plus de 70 espèces végétales. Cette alimentation par parfois des milliers de [spotted lanternfly] stresse les plantes, les rendant vulnérables aux maladies et aux attaques d’autres insectes”, note le département. “SLF excrète également de grandes quantités de” miellat ” collant, qui attire les moisissures fuligineuses qui interfèrent avec la photosynthèse des plantes, affectant négativement la croissance et le rendement en fruits des plantes .”

Certains insectes indigènes sécrètent également du miellat, mais la lanterne est plus grosse que ces insectes et leurs grandes populations sont connues pour se rassembler dans une seule zone. Le miellat peut attirer plus d’insectes, ce qui pourrait également avoir un impact sur l’activité humaine en plein air. “En Pennsylvanie, où les populations SLF sont les plus denses, les gens ne peuvent pas être dehors sans avoir du miellat sur leurs cheveux, leurs vêtements et d’autres biens”, a noté le Département de la conservation de l’environnement de New York.

Le Dr George Hamilton, chef du département d’entomologie de l’Université Rutgers, a déclaré le mois dernier à CBS New York que l’été est le meilleur moment pour tuer les lanternes lorsque les adultes sont plus faciles à voir. En septembre, elles commencent à pondre et les bébés lanternes sont plus difficiles à trouver et à tuer. Hamilton a déclaré que l’on pense que les lanternes ont atteint la Pennsylvanie sur une cargaison de pierre en provenance de Chine. Là-bas, les lanternes sont mangées par les guêpes, mais pas aux États-Unis. “Plus nous tuerons, mieux nous serons”, a déclaré Hamilton. Quiconque voit une mouche lanterne doit la tuer et prendre des photos de l’insecte, des œufs ou des signes d’infestation et les envoyer au Département de la conservation de l’environnement avec une note de l’endroit où la photo a été prise.

Certains États où la lanterne n’a pas encore été vue prennent des mesures préventives. Au Kansas cette semaine, un étudiant a amené un défunt à la foire de l’État pour une exposition d’insectes. Un juge de la foire a signalé le bogue au service d’inspection de la santé animale et végétale de l’USDA. La Californie a également lancé une ordonnance de quarantaine pour s’assurer que le virus ne trouve pas de foyer dans le Golden State.