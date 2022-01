Pourquoi les avocats n’ont-ils pas pu faire exploser les mandats de vaccination à la Cour suprême ?

Tout ce dont les pétitionnaires avaient besoin, c’était que la Cour suprême suspende ses travaux pour empêcher l’entrée en vigueur de la règle de vaccination de l’Occupational Safety and Health Administration, mais, vraiment, était-ce trop demander une défense de gouvernement limité, de séparation des pouvoirs et de fédéralisme ?

Apparemment, car vendredi, au cours de plus de deux heures d’argumentation dans National Federation of Independent Business v. Department of Labor, des avocats poussant la Cour suprême à retarder le règlement ont encerclé et détourné plutôt que d’indiquer clairement que la règle, OSHA, le Biden l’administration fédérale et l’ensemble du gouvernement fédéral représentaient une parodie de notre ordre constitutionnel.

C’est fou qu’il ait fallu plus d’une heure à une personne dans le tribunal pour constater qu’un seul organisme fédéral non élu n’a pas le pouvoir de mettre des aiguilles dans les bras de chaque personne sur terre. https://t.co/dkU7Piparf – Sean Davis (@seanmdav) 7 janvier 2022

Le 5 novembre 2021, l’OSHA a publié la règle à l’étude, la définissant comme une « norme temporaire d’urgence » ou ETS. L’ETS exigeait que tous les employeurs de 100 employés ou plus « développent, mettent en œuvre et appliquent une politique de vaccination obligatoire contre le COVID-19 », qui obligeait les employés à être entièrement vaccinés ou à se soumettre à des tests COVID-19 hebdomadaires et à porter des couvre-visages au travail .

Le Congrès a autorisé l’OSHA à publier « une norme temporaire d’urgence à effet immédiat », et sans le processus traditionnel d’avis et de commentaires, s’il « détermine (A) que les employés sont exposés à un grave danger du fait de l’exposition à des substances ou agents jugés dangereux. toxiques ou physiquement nocifs ou de nouveaux dangers, et (B) que cette norme d’urgence est nécessaire pour protéger les employés contre un tel danger. »

Une portée excessive massive immédiatement contestée devant les tribunaux

L’ETS a été immédiatement contestée par des Américains, des groupes religieux, des employeurs couverts, des États et des organisations professionnelles, les affaires étant déposées directement devant les cours d’appel fédérales dans tout le pays, contournant les tribunaux de première instance fédéraux conformément à la loi qui autorisait les règles d’urgence.

La Cour d’appel du cinquième circuit a agi en premier, en imposant une suspension le 6 novembre 2021, empêchant l’application de la règle en attendant le briefing. Moins d’une semaine plus tard, un panel de trois juges du cinquième circuit, composé de la juge Edith Jones, nommée par Ronald Reagan, et de deux personnes nommées par Donald Trump, les juges Kyle Duncan et Kurt Engelhardt, a émis un avis estimant que l’ETS restait suspendu « en attendant une procédure judiciaire adéquate. révision » du procès contestant la règle de l’OSHA.

L’avis de 21 pages, rédigé par le juge Engelhardt, analysait la demande de suspension et concluait que, pour de nombreuses raisons, les pétitionnaires avaient de fortes chances de réussir sur le fond de leur contestation et que sans suspension, les entreprises et autres pétitionnaires subir un préjudice irréparable.

Peu de temps après que le cinquième circuit a rendu sa décision, conformément aux procédures régissant le dépôt de plusieurs poursuites contre un ETS, toutes les affaires dans les différents circuits fédéraux ont été consolidées et attribuées par tirage au sort à la cour d’appel du sixième circuit. Puis, le 17 décembre 2021, le Sixième Circuit a annulé le séjour engagé par le Cinquième Circuit.

Blocages du sixième circuit

La juge Jane Stranch, nommée par Barack Obama, a rédigé la décision du panel de trois juges du sixième circuit, auquel la juge Julia Gibbons, nommée par GW Bush, a rejoint. La juge Joan Larsen, nommée par Trump, s’est opposée à la décision, décrivant de manière concise sa préoccupation concernant cette ligne d’ouverture : « Comme la Cour suprême nous l’a très récemment rappelé, ‘notre système ne permet pas aux agences d’agir illégalement, même dans la poursuite de fins souhaitables.' »

Deux jours avant que le sixième circuit ne retire la suspension, fixant ainsi l’entrée en vigueur de l’ETS ce mois-ci, la cour d’appel fédérale a rejeté une demande des challengers de la règle de l’OSHA pour que le tribunal entende l’affaire initialement en banc, ou en tant que pleine rechercher. Pour obtenir un examen en banc, une majorité des juges actifs sur le sixième circuit devaient voter pour que l’ensemble du tribunal décide de l’affaire ensemble, mais le tribunal de 16 membres est tombé dans l’impasse 8-8, laissant le panel de trois juges en charge.

En votant pour entendre la demande de suspension de l’ETS en banc dans le sixième circuit, le juge John Bush, nommé par Trump, a ouvert par le plus proche : « Qu’il utilise une déclaration claire ou non, le Congrès n’a probablement aucune autorité en vertu du Commerce Clause pour imposer, et encore moins pour déléguer l’imposition d’un mandat national de facto sur les vaccins au public américain. Une telle autorité revendiquée va à l’encontre du texte et de la structure de la Constitution et de la pratique historique. La réglementation de la santé et de la sécurité par la vaccination obligatoire est une prérogative traditionnelle des États – pas du domaine du Congrès et certainement pas du fourrage pour le diktat d’une agence administrative fédérale.

Mise à l’écart de la Constitution

Avec toutes les munitions fournies par les juges dissidents du sixième circuit, ainsi que l’opinion originale du cinquième circuit entrant dans la suspension, on pourrait penser que lorsque la Cour suprême a accéléré l’affaire pour les plaidoiries, les avocats demandant la suspension auraient souligner la grave attaque que l’ETS représente pour notre république constitutionnelle. Mais ils ne l’ont pas fait.

Au lieu de cela, Scott Keller, avocat de la Fédération nationale des entreprises indépendantes, a fait valoir que « le mandat unique de l’OSHA à l’échelle de l’économie couvrant 84 millions d’Américains n’est pas une utilisation nécessaire et indispensable du pouvoir d’urgence extraordinaire de l’OSHA que cette Cour a reconnu comme étant étroitement circonscrit.

De même, Benjamin Flowers, le solliciteur général de l’Ohio, plaidant au nom de la multitude d’États qui se sont joints pour contester l’ETS, a souligné « une règle si radicale [as the vaccine mandate] n’est pas nécessaire pour protéger les employés d’un danger grave comme l’exige la disposition d’urgence.

Tout au long de l’argument, Keller et Flowers se sont également concentrés sur la doctrine dite des « questions majeures », qui découle d’une série d’affaires de la Cour suprême qui ont souligné que si l’action réglementaire d’une agence « provoquait une expansion énorme et transformatrice de l’autorité de réglementation », Le Congrès doit dire clairement qu’« il souhaite confier à une agence les décisions [such issues] d’une grande « importance économique et politique ».

Les pétitionnaires n’avaient pas tort. La règle de l’OSHA, qui est essentiellement un mandat de vaccination compte tenu de la pénurie de tests et de la décision du gouvernement fédéral d’obliger les employés à payer le coût des tests, n’est pas « nécessaire » pour protéger les employés d’un « grave danger » pour de nombreux les raisons.

C’est évidemment inconstitutionnel

Premièrement, COVID n’est qu’un grave danger pour un petit segment de la société, tandis que l’ETS adopte le mandat de vaccin de facto pour tous les employeurs de 100 employés ou plus. L’ETS ne fait pas non plus de distinction entre les employeurs où les conditions de travail créent un risque plus élevé d’infection au COVID et les établissements où les employés ont un risque limité. De plus, après deux ans de COVID, avec l’attente de l’OSHA pour cette période de temps pour émettre l’ETS et la dernière mutation moins grave que les précédentes, l’ETS ne rentre pas dans le concept d’une norme « d’urgence ».

Aussi, loin de donner à l’OSHA une autorité claire pour imposer des vaccinations (ou un test médical hebdomadaire) en réponse à un virus tel que COVID, la loi autorisant l’OSHA à émettre un ETS parle de graves dangers « de l’exposition à des substances ou agents déterminés à être toxiques ou physiquement nocifs ou de nouveaux dangers. Ainsi, la doctrine de la question majeure soutient la contestation des pétitionnaires contre l’ETS et leur demande de suspension.

Oui, les avocats doivent être pragmatiques, et les avocats des pétitionnaires n’avaient pas besoin d’un coup de circuit ; ils avaient juste besoin d’un délai de pluie. Mais on aurait pu en dire beaucoup plus, et il fallait en effet en dire – et avec force – sur les pouvoirs limités, le fédéralisme et la séparation des pouvoirs. Pourtant, dans leur désir de gagner le séjour, il n’y avait pratiquement aucune mention de ces importants principes constitutionnels.

Occasion majeure perdue

Considérez cet échange notable entre le principal avocat de l’Ohio et le juge Sotomayor.

JUSTICE SOTOMAYOR : « Donc, s’il est du pouvoir de la police de protéger la santé et le bien-être des travailleurs, vous semblez dire que les États peuvent le faire, mais vous dites que le gouvernement fédéral ne peut pas même s’il fait face à la même crise dans le commerce interétatique auquel les États sont confrontés à l’intérieur de leurs propres frontières. Je – je ne suis pas sûr de comprendre la distinction pourquoi les États auraient le pouvoir mais pas le gouvernement fédéral. »

M. FLEURS : « Le gouvernement fédéral n’a aucun pouvoir de police, si nous demandons à ce sujet. »

JUSTICE SOTOMAYOR : « Oh, elle a le pouvoir de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Nous avons – nous avons – accepté la constitutionnalité de l’OSHA. »

M. FLEURS : « Oui. J’ai cru comprendre que vous demandiez s’ils avaient un pouvoir de police pour protéger la santé publique. Ils – ils ont absolument le – »

JUSTICE SOTOMAYOR : « Non, ils ont un pouvoir de police pour protéger les travailleurs. »

M. FLEURS : « Je n’appellerais pas cela un pouvoir de police. Je pense que le pouvoir de la clause commerciale leur permet d’aborder la santé. »

« Je n’appellerais pas cela un pouvoir de police » est tout ce que le solliciteur général de l’Ohio pourrait rassembler pour un refoulement. Mais le Congrès n’a pas de « pouvoir de police » quel que soit son nom, et le gouvernement fédéral ne peut pas « rebaptiser sous prétexte » un mandat fédéral de vaccination de facto « commerce » pour obtenir ce qui est, en fait, un nouveau pouvoir de police du gouvernement national.

L’étendue de la règle OSHA et ses effets sur les deux tiers des entreprises privées menacent également le « système de gouvernement ordonné par la Constitution », qui a donné tous les pouvoirs législatifs au Congrès. La « doctrine de non-délégation qui en résulte restreint la capacité du Congrès à déléguer son autorité législative aux agences exécutives ».

Pourtant, lorsqu’on lui a donné l’occasion de marteler ces points, Flowers a servi le point de vanille « bien que notre doctrine de non-délégation ne soit pas particulièrement solide aujourd’hui, il existe des limites à la quantité d’autorité que le Congrès peut accorder ».

Les juges – et les Américains – avaient besoin d’entendre ces points car COVID est devenu à la fois l’excuse et l’étude de cas de l’autoritarisme. Et d’après la règle la plus récente de l’OSHA, nous pourrions deviner le corollaire civil de la devise « Montrez-moi l’homme et je vous montrerai le crime », et il semble être : « Fournissez-moi un intérêt public, et je trouver le pouvoir.

Ou, autrement dit, « Coupe-moi un trou de souris, et je serrerai un éléphant. »

Margot Cleveland est une collaboratrice principale de The Federalist. Elle contribue également à National Review Online, au Washington Examiner, à Aleteia et à Townhall.com, et a été publiée dans le Wall Street Journal et USA Today.

Cleveland est avocate et diplômée de la Notre Dame Law School, où elle a remporté le prix Hoynes, la plus haute distinction de la faculté de droit. Elle a ensuite servi pendant près de 25 ans en tant qu’assistante juridique permanente pour un juge d’appel fédéral de la septième cour d’appel. Cleveland est un ancien membre du corps professoral universitaire à temps plein et enseigne maintenant en tant qu’assistant de temps en temps.

En tant que mère au foyer d’un jeune fils atteint de mucoviscidose, Cleveland écrit fréquemment sur des questions culturelles liées à la parentalité et aux enfants ayant des besoins spéciaux. Cleveland est sur Twitter à @ProfMJCleveland. Les opinions exprimées ici sont celles de Cleveland à titre personnel.