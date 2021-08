Pourquoi les banques chinoises ajoutent le yuan numérique aux applications ? Voici ce que vous devez savoir Crypto nouveaux médias

in

La monnaie numérique de la banque centrale chinoise (CBDC) s’étend progressivement à un plus grand nombre d’utilisateurs. Cela peut être vu comme 35 banques en Chine incluent le yuan numérique dans leurs applications mobiles.

Selon un rapport local, l’application numérique RMB révèle un ajout récent de plus de banques à l’interface. Auparavant, l’application numérique n’avait que 6 banques publiques.

De plus, ces banques ajoutées ont désormais accès à l’application renminbi numérique pour recharger les portefeuilles numériques en RMB. Les banques comprennent les banques commerciales urbaines, les sociétés par actions, les banques commerciales rurales, les coopératives de crédit rurales et autres.

En outre, le rapport du Shanghai Securities Journal indique que les petites et moyennes banques adoptent la monnaie numérique. Le journal d’État a expliqué que ces sociétés financières s’efforcent d’offrir des services e-CNY à leurs clients.

Comment le test du yuan numérique a progressé

Depuis le test initial du yuan numérique dans le pays, le processus n’a eu que les six principales banques d’État chinoises. Par la suite, à mesure que l’adoption de la crypto-monnaie se répand dans plusieurs courants dominants, les tests incluent davantage d’entreprises.

En conséquence, les organisations financières telles que les banques municipales, les sociétés par actions et les coopératives de crédit rural constituent les 35 dernières banques testées.

Dans le même ordre d’idées, 94 banques envisagent d’intégrer le yuan numérique. Le rapport local comprend 3 banques étrangères, 15 banques privées et 76 banques commerciales urbaines. Ils prévoient d’utiliser une nouvelle plate-forme de compensation pour accéder au yuan numérique.

En outre, le rapport révèle qu’une société privée basée à Shanghai, City Bank, a construit la plate-forme de compensation. City Bank Clearing est une plate-forme réputée dans le secteur financier et fournit également une technologie financière exceptionnelle.

De plus, le rapport mentionne que JD.com, un géant du commerce électronique, a passé avec succès les tests CBDC sur sa plateforme. Auparavant, la société participait et finançait des essais en vue de ses tests. Il se mobilise pour répondre aux demandes de ses clients professionnels.

Les activités récentes indiquent une plus grande expansion des essais de yuan numérique à travers le pays. En raison de la popularité de la crypto-monnaie, de plus en plus d’entreprises optent pour le test numérique du yuan. Même la Banque populaire de Chine a manifesté son intérêt pour le test lors des Jeux olympiques d’hiver de Pékin en 2022.

