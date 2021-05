Pourquoi les banques déduisent-elles 330 Rs de votre compte d’épargne en mai?

Dans le cadre du régime PMJJBY, une couverture à vie de Rs. 2 lakh est disponible avec une prime de Rs.330 par an et par individu et le régime est automatiquement renouvelable chaque année.

De nombreux titulaires de comptes d’épargne trouvent une entrée de débit de Rs 330 dans leurs relevés bancaires. Pour d’autres, une telle déduction peut se produire à tout moment au cours du mois de mai s’ils se sont inscrits au Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), le régime d’assurance du gouvernement indien. La date de renouvellement de PMJJBY tombe le 1er juin de chaque année et les banques déduisent les frais à tout moment en mai pour s’assurer que les avantages du régime sont disponibles pour l’individu.

Dans le cas de plusieurs comptes bancaires détenus par une personne dans une ou plusieurs banques, la personne serait éligible pour adhérer au programme via un seul compte bancaire. Il est préférable de vérifier votre relevé bancaire pour voir s’il y a eu plus d’une déduction de Rs 330. Dans ce cas, vous devrez écrire à l’autre banque pour annuler les frais car le montant de la réclamation ne doit être fourni qu’une seule fois.

PMJJBY est un régime d’assurance-vie d’un an, renouvelable d’année en année, offrant une couverture en cas de décès quelle qu’en soit la raison et accessible aux personnes de 18 à 50 ans (couverture vie jusqu’à 55 ans) disposant d’une caisse d’épargne compte qui donne son consentement pour rejoindre et activer le débit automatique. La couverture est pour une période d’un an, du 1er juin au 31 mai.

Dans le cadre du régime PMJJBY, une couverture à vie de Rs. 2 lakh (assurance temporaire) est disponible moyennant une prime de Rs.330 par an et par personne et le régime est automatiquement renouvelable chaque année.

En cas de compte joint, tous les titulaires dudit compte peuvent adhérer au régime à condition de répondre à ses critères d’éligibilité et de payer la prime au taux de Rs.330 par personne et par an.

C’est ainsi que fonctionne la rupture de la prime –

une. Prime d’assurance à LIC / autre compagnie d’assurance: Rs.289 par an et par membre

b. Remboursement des frais à l’agent / banque: 30 Rs par an et par membre

c. Remboursement des frais administratifs à la banque participante: Rs.11 par an et par membre.

Les banques enverront également un SMS de rappel ou un e-mail informant de la déduction de Rs 330 de leur compte bancaire. Comme il s’agit d’un système de renouvellement automatique, le montant de Rs 330 sera automatiquement débité du compte d’épargne. Il est important de vous assurer qu’il y a un solde suffisant sur votre compte bancaire au cours du mois de mai.

Si vous êtes déjà inscrit au programme PMJJBY, aucun nouveau mandat ou approbation ne doit être effectué. L’autorisation donnée par le souscripteur au banquier, lors du premier dépôt du formulaire de demande, garantit que le régime est renouvelé tous les ans par prélèvement automatique.

Si vous souhaitez bénéficier du PMJJBY, vous pouvez le faire si vous êtes éligible au programme. Cependant, pour les nouveaux acheteurs du plan, la couverture des risques au titre du PMJJBY n’est applicable qu’après les 45 premiers jours d’inscription. En d’autres termes, les assureurs n’ont pas à régler les réclamations au cours des 45 premiers jours à compter de la date d’adhésion. Cependant, les décès dus à des accidents seront exonérés et seront toujours payés.

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.