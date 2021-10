Pourquoi les Beauty Babes aiment Florence de Millie Bobby Brown par Mills

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

La marque de produits de beauté et de soins de la peau de Millie Bobby Brown, Florence by Mills, s’adresse peut-être à la génération Z, mais ses produits sont très appréciés des amateurs de beauté de tous âges.

La marque a été lancée en 2019 et a été fondée sur la conviction que « la vraie beauté vient de l’amour et de l’acceptation de soi ». Comme Millie l’a dit dans un communiqué au moment du lancement, « Je voulais créer quelque chose pour moi et ma génération, mes amis et mes pairs. Une marque qui pourrait nous refléter et notre expression personnelle et être toujours bonne pour vous, simple à utiliser et adapté aux peaux changeantes et en transition. Être jeune en général est si difficile, il était donc important pour moi de créer un endroit pour soutenir tout le monde dans son parcours de beauté. «

La marque est entièrement Millie et propose des produits nommés d’après ses amis et sa famille. Par exemple, les fards à joues crème Cheek Me Later portent le nom de son BFFS, le kit Ava’s Mini Essentials porte le nom de sa petite sœur et présente tous ses incontournables et la marque elle-même porte même le nom de l’arrière-grand-mère de Millie, Florence.

Que vous recherchiez des produits de soins de la peau, de maquillage ou de soins capillaires, Florence by Mills a tous les essentiels dont vous avez besoin à des prix vraiment abordables. Découvrez ci-dessous quelques-uns de nos produits préférés.