Pourquoi les bonnes nouvelles de Chicago Fire pour Casey étaient vraiment décevantes

Spoilers à venir pour l’épisode 12 de le feu de Chicago Saison 9, appelé “Natural Born Firefighter. “

le feu de Chicago a passé les derniers épisodes à forcer Casey faire face à un futur possible en tant qu’autre chose qu’un capitaine dans le CFD en raison d’un traumatisme crânien. L’intrigue a été une explosion dans le passé, lorsque Casey a subi sa première blessure à la tête traumatique et semblait mettre en place au moins un scénario charnu pour Casey, et il ne semblait même pas inconcevable qu’il se mette en place. Jesse Spencerle départ. “Natural Born Firefighter” a donné à Casey de bonnes nouvelles, mais je l’ai trouvée plus décevante que toute autre chose.