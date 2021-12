Pourquoi les bus appartenant à l’État ne peuvent pas se rendre à l’aéroport de Delhi, demande le ministre du Pendjab à Arvind Kejriwal

Warring a déclaré à Kejriwal que s’il ne souhaitait pas autoriser les bus du gouvernement du Pendjab à se rendre à l’aéroport de Delhi, le gouvernement de Delhi pourrait introduire des bus de l’aéroport au Pendjab et a promis que le gouvernement du Congrès de l’État frontalier faciliterait le mouvement de ces bus.

Le ministre des Transports Amarinder Singh Raja Warring a demandé samedi au ministre en chef de Delhi pourquoi son gouvernement ne laissait pas les bus appartenant à l’État du Pendjab se rendre à l’aéroport international de Delhi. En rencontrant Arvind Kejriwal devant un hôtel ici, Warring a allégué que des bus privés qui facturaient presque trois fois le tarif étaient toutefois autorisés à faire le trajet jusqu’à l’aéroport international Indira Gandhi. « Les bus Volvo de l’entreprise de transport d’État n’ont pas été autorisés à se rendre à l’aéroport de Delhi malgré le fait qu’ils ne facturent que 1 200 roupies par passager. D’un autre côté, les bus privés ont reçu toutes les autorisations et ils « pillent » ouvertement les Pendjabis en facturant 3 000 à 3 500 Rs par passager », a déclaré Warring à Kejriwal.

Le ministre du Pendjab faisait notamment référence aux bus tenus par une famille influente. « Ce faisant, Kejriwal soutient la mafia des transports, qui a pillé le Pendjab », indique un communiqué officiel aux médias du bureau de Warring. Warring a déclaré que 13 lettres avaient été écrites au ministre en chef de Delhi, mais qu’il faisait semblant d’ignorer le problème. « Après avoir pris mes fonctions de ministre des Transports, j’ai écrit une lettre à Kejriwal le 7 octobre 2021, demandant une date et une heure appropriées pour une réunion afin de résoudre ce problème de longue date. Mon prédécesseur Razia Sultana avait également écrit plusieurs lettres à Kejriwal, mais en vain », a-t-il déclaré.

Selon Warring, le secrétaire principal du Pendjab aux transports a également soulevé la question par écrit avec son homologue de Delhi à quatre reprises du 6 décembre 2018 au 21 août 2019. Warring a déclaré à Kejriwal que s’il ne souhaitait pas autoriser les bus du gouvernement du Pendjab jusqu’à l’aéroport de Delhi, le gouvernement de Delhi pourrait introduire des bus de l’aéroport au Pendjab et a promis que le gouvernement du Congrès de l’État frontalier faciliterait le mouvement de ces bus. Le ministre des Transports a déclaré qu’il avait également soulevé la question avec le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, lui demandant de donner les instructions nécessaires aux services de stationnement de l’aéroport de Delhi, mais en vain.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.