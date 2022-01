Pourquoi les cabriolets ne s’entendent pas avec les spoilers | Moteur

Les spoilers peuvent être très utiles, mais ce n’est pas toujours le cas, notamment sur les cabriolets. C’est la raison pour laquelle ils ne fonctionnent pas bien.

L’aérodynamisme est essentiel dans le sport automobile et les ailerons sont un must have Dessus. Cependant, il semble qu’ils ne soient pas aussi utiles que prévu dans des cas tels que voitures décapotables.

Le test a été fait par Chaîne Youtube KYLE.ENGINEERS, qui est dirigé par Kyle, un ancien aérodynamicien de Formule 1. À l’aide d’un programme informatique pour simuler le flux d’air dans une Mazda MX-5 de première génération, il a découvert que la plupart des spoilers ne font pas leur travail, surtout avec le toit abaissé.

Comme on peut le voir dans le test, le roadster japonais perd 43% d’appui lorsque vous passez du port d’un toit rigide à celui d’un toit ouvert. Il en est ainsi à cause du pare-brise, qui génère de l’air sale à basse vitesse dans l’habitacle, affectant le fonctionnement de cet élément aérodynamique.

La vidéo indique que cette situation ça peut arriver dans n’importe quelle voiture qui a une zone d’air à basse vitesse derrière la cabine, mais ce sont surtout les cabriolets qui sont les plus touchés par cela.

En fait, comme indiqué, pour cette raison presque toute l’efficacité est perdue sur tout type de spoiler, grand ou petit. Bien entendu, ils ne restent pas non plus comme un élément inutile, du moins dans le cas des plus volumineux. Comme on le voit dans les simulations, les extrémités de l’aileron situées hors de l’air sale oui ils remplissent leur mission.

Comment peut-il être résolu ?

C’est toujours un problème, mais peut avoir des solutions. Selon les suggestions de l’ex-érodynamicien, une alternative serait monter un spoiler situé à une hauteur qui lui permet de se tenir debout hors de l’air sale qui est généré. De cette façon, il pourrait exercer sa fonction aérodynamique et pousser l’arrière de la voiture vers le bas.

D’un autre côté, l’autre option qu’il soulève est monter un toit rigide de type fastbackde sorte que la lunette arrière s’étende dans la zone du coffre. Avec cette configuration, le flux d’air serait lissé et ce serait plus cohérent, ainsi que mieux canalisé vers l’aile. Avec cette solution, en plus, même un petit becquet en queue d’aronde pourrait aider.

Par conséquent, si vous avez un cabriolet avec un becquet, vous devrez peut-être évaluer laquelle de ces options est la plus recommandée dans votre cas. Bien sûr, cela s’applique principalement si vous avez une voiture plus axée sur la compétition. Si c’est une voiture de tous les jours, cela ne vaut peut-être pas l’investissement.

Cet article a été publié sur Top Gear par Sergio Ríos.