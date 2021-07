Pourquoi les Cambridges sont “nerveux” à propos de l’avenir de Prince George

Le prince George vient d’avoir huit ans (il grandit ! Debout ! Alors ! Rapide !)

“Bien sûr, William et Kate sont inquiets de ce que l’avenir réserve à George”, a déclaré une source à Us Weekly. « Il grandit à une époque différente de celle de ses parents. Les temps ont changé depuis. Il n’y avait pas de trolls sur les réseaux sociaux ou sur Internet quand William et Kate étaient enfants.”

Apparemment, c’est l’une des raisons pour lesquelles William et Kate gardent George et ses frères et sœurs en grande partie à l’écart des projecteurs – à l’exception de l’événement royal occasionnel et de la photo Instagram. “Les Cambridges pensent qu’il est nécessaire de protéger George, Charlotte et Louis des projecteurs et sont devenus prudents quant aux apparences [they] faire », dit la source. “Kate et William sont plus sélectifs quant aux événements auxquels il assiste.”

William et Kate se sont également engagés à faire en sorte que la vie de George soit aussi “normale” que possible. La source a déclaré: «Il ne s’appelle pas Prince George à l’école et est simplement connu sous le nom de George. Il côtoie les enfants de son âge. Kate et William ne le comblent pas de cadeaux coûteux et ne le gâtent pas trop. Malgré son futur rôle, ils ne veulent pas qu’il grandisse trop vite. j’ai engagé [in] des activités similaires à n’importe quel autre enfant de 8 ans – jouer à des jeux de société, cours d’équitation, nager, cuisiner avec son frère et sa sœur, jouer au football et il a hâte de commencer le rugby aussi ! »

Pas sûr que la plupart des enfants grandissent avec des cours d’équitation occasionnels, mais bien sûr ! Oh, et Kate et William – qui ne veulent pas que leurs enfants « prennent leur statut pour acquis » – s’assurent également que George a une appréciation précoce pour redonner, en disant « Vous pouvez déjà dire qu’il veut faire du monde un meilleur endroit ! C’est super doux !”

Cool, entre-temps, à l’âge de huit ans, mes principaux intérêts comprenaient les Power Rangers et mon t-shirt surdimensionné Sea World.

