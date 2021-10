Pourquoi les caméras Pixel 6 sont meilleures que ne le disent les critiques – et pourquoi elles ne peuvent pas s’entendre là-dessus

J’utilise mon Google Pixel 6 depuis deux semaines maintenant, et lors de la rédaction de sa critique pour Android Central, la section qui m’a semblé honnêtement la plus facile à écrire était la section appareil photo. Le capteur principal a produit de superbes photos de jour comme de nuit, et les vidéos que j’ai prises étaient merveilleuses. Alors que les niveaux de blanc manquaient de temps en temps, ils étaient toujours dans la plage pour que les bascules hautes lumières/ombres soient corrigées.

En bref, les photos du capteur principal du Pixel 6 étaient excellentes. Une fois ces mots écrits, cependant, l’envie de les changer ou de les couvrir m’a rongé pendant des jours. Une fois le reste des critiques de la série Google Pixel 6 entrés, ce rongement s’est transformé en une pierre lourde. De nombreux critiques n’étaient pas du tout fans de ce nouveau capteur 50MP, mais tout autant ont trouvé que le Pixel 6 était un excellent appareil photo qui ne nécessitait que quelques réglages mineurs.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Notre propre Nicholas Sutrich a déclaré dans sa revue 6 Pro qu’il « battait facilement l’iPhone 13 Pro sur tous les plans » en ce qui concerne la photographie d’intérieur, la photographie de nuit et le bruit vidéo. Mais Marques Brownlee et Danny Winget (voir ci-dessus) ont tous deux déclaré exactement le contraire dans leurs critiques vidéo : que l’iPhone 13 était un meilleur appareil photo dans la plupart des circonstances.

Et la partie la plus folle ? Toutes nos critiques – et le reste que je suis sur le point de mentionner ci-dessous – ont écrit la vérité, telle que nous l’avons vécue sur les Pixel 6 et 6 Pros que nous avions entre nos mains à l’époque. Cela fait de la série Pixel 6 à la fois la meilleure et la pire, et en fait, c’est la critique parfaite pour cela.

The Verge a déclaré dans sa revue Pixel 6 et 6 Pro que « les images Pixel 6 ont le look Pixel classique: contraste élevé, légère surexposition, netteté extrême et balance des blancs plus froide », mais a également déclaré que le Pixel 6 était au coude à coude avec l’iPhone 13 Pro. Sur certains plans, le 13 Pro est arrivé en tête et sur certains, le Pixel 6/Pro est arrivé en tête.

Le Google Pixel 6 est capable de prendre des photos incroyables. Ce n’est tout simplement pas incroyable à chaque fois.

Et c’est tout à fait correct. Le contraste élevé et le surtraitement ont été repris dans des critiques comme celles de MKBHD. Brownlee a admis aimer l’apparence générale du Pixel sur les photos au cours des dernières années, mais a convenu que Google essayait juste un peu trop fort avec le Pixel 6, utilisant trop de HDR et ayant des photos surcolorées. Il a également remarqué quelque chose qui, je pense, a contribué à l’aspect granuleux/glitch que de nombreux critiques pensaient avoir vu, en particulier lors de la prise de photos ou de vidéos dans des conditions plus difficiles.

Google augmente l’ISO sur le viseur de l’appareil photo pour produire un aperçu plus fluide à haute fréquence d’images plutôt que de bégayer parfois comme le font les autres smartphones. Une sensibilité ISO élevée peut donner un aspect granuleux aux scènes dans l’aperçu, mais une fois l’image traitée, les photos finies sont dans la plupart des cas superbes.

Il faut s’y habituer, bien sûr, mais Brownlee convient que l’adaptation vaut le résultat: « Bien que cela me paraisse un peu bizarre, au début, je pense en fait que c’est une bonne décision. Donc, Tensor a la puissance nécessaire pour simplement courir les choses à haute sensibilité ISO et l’aperçu peuvent ne pas avoir l’air super, mais au moins ce n’est pas saccadé et lent. ils seront choqués par la qualité de la photo finale. »

Bien qu’il y ait eu quelques clichés stellaires dans sa critique vidéo, comme nous l’avons vu dans la plupart sinon la totalité des critiques, le verdict MKBHD a toujours donné à l’iPhone 13 l’avantage sur le Pixel 6 en raison de l’incohérence du 6. Cette C’est pourquoi les opinions sont si variées d’une personne à l’autre. La cohérence est cruciale lorsque l’on parle de la qualité ou de la mauvaise qualité d’une fonctionnalité ou d’un produit.

Si un téléphone durait 21 heures un jour et était mort à midi le lendemain avec le même usage occasionnel, ce téléphone ne vaudrait rien parce que vous ne pourriez pas compter dessus. Les caméras sont de la même manière; si vous ne pouvez pas leur faire confiance pour prendre les photos dont vous avez besoin pendant cette fraction de seconde où vos enfants font leurs premiers pas, pouvez-vous leur faire confiance ? Mrwhosetheboss (ci-dessous) a souligné cette incohérence dans son face-à-face avec le Pixel 6, tout comme Danny Winget.

Certes, l’écart n’est pas si flagrant en ce qui concerne les photos. Même les « mauvais » clichés de Google sont toujours un 6/10, et la plupart d’entre eux sont de qualité supérieure. Les vidéos peuvent être un peu plus incohérentes en raison d’une plus grande variété de facteurs – quelle stabilisation vous utilisez, niveau de lumière, à quel point votre scène est encombrée ou active – mais la qualité est toujours améliorée sur le Pixel 6 par rapport aux Pixel précédents, et même par rapport à la récolte actuelle de produits phares.

Bien sûr, les critiques techniques et les YouTubers ont des attentes radicalement différentes des appareils photo par rapport à la personne moyenne, et compte tenu de la qualité de la photographie sur smartphone au cours des cinq dernières années, nous avons dû creuser plus profondément pour distinguer les différences et les lacunes entre les appareils. Danny Winget a déclaré: « La plupart d’entre nous, les techniciens, se soucient probablement beaucoup des détails, des couleurs et de la précision de la plage dynamique. Mais la plupart des gens se soucient simplement du téléphone qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux, et je pense toujours que c’est l’iPhone. Je sens mon appareil photo le test ne s’appliquera pas à tout le monde et je sélectionne les détails, mais les caméras sont tellement bonnes ces jours-ci que je dois le faire. »

J’avoue que lorsque je prépare et rédige une critique, je commence par les « contre ». Après tout, il est plus facile de parler de ce qui ne va pas avec un produit, et c’est ce qui nous obsède lorsque nous nous préparons à acheter quelque chose. Je suis une fille tatillonne depuis des années, et cela m’est utile avec les critiques car cela m’aide à trouver des problèmes et à m’assurer qu’ils ne feront pas ou ne détruiront pas l’expérience des lecteurs. En ce qui concerne les caméras, cependant, le Pixel 6 héberge une excellente configuration pour la grande majorité des utilisateurs. C’est juste dommage qu’une petite minorité soit responsable de la rédaction de ses critiques.

Malgré notre incapacité à atteindre un quorum sur la qualité globale de l’appareil photo du Pixel 6, il y avait deux choses sur lesquelles chaque critique était d’accord. Tout d’abord, la caméra ultra-large de la série Pixel 6 est juste OK, embarquant sur « meh ». Ces prises de vue conviennent aux médias sociaux, au moins pendant la journée, mais passez de l’appareil photo principal de 50 MP à l’ultralarge de 12 MP et votre photo s’aggrave instantanément à tous points de vue, comme l’a souligné l’examen de CNET. Si vous voulez nous apporter les meilleurs appareils photo, Google, cet appareil photo ultra-large doit être aussi bon que le capteur principal.

Deuxièmement, Night Sight est tout simplement trop lent pour autre chose que la photographie de paysage statique, et même alors, une légère brise la transformera en un désordre flou. J’ai eu une meilleure expérience que la plupart avec Night Sight car dans de nombreux cas, le Night Sight n’a pris que 1 à 2 secondes et la stabilisation a rendu la tâche un peu plus facile pour les personnes comme moi avec des mains sujettes aux tremblements. Cependant, même moi, je dois convenir que Night Sight doit faire mieux que l’astrophotographie et le travail sur trépied.

Et bien sûr, la plupart des critiques mentionnent le fait que les choses pourraient potentiellement s’améliorer au cours des prochains mois. Après tout, le matériel est excellent – ​​enfin, sur le capteur principal et le téléobjectif – c’est le traitement et les algorithmes utilisés par Google qui mettent des bâtons dans les roues. Lorsque j’ai interrogé Winget sur ce problème, il a convenu que le logiciel n’était tout simplement pas tout à fait prêt à être lancé.

« Je pense que le plus gros problème avec Google est qu’ils n’ont pas eu assez de temps pour régler cette caméra sur le tout nouveau capteur, et ils utilisent leurs anciens algorithmes pour un capteur plus récent », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi je pense que beaucoup d’images sont incohérentes parce qu’elles n’ont tout simplement pas eu le temps de peaufiner correctement. »

Jusque-là, le Google Pixel 6 est le meilleur téléphone Android que vous puissiez acheter aujourd’hui, et je passe tout le week-end à m’imprégner de la splendeur d’Halloween et à profiter de ce doux capteur 50MP. Si vous avez débattu de l’achat d’un Pixel 6, je vous suggère de vous décider rapidement, d’autant plus que le Pro est devenu en rupture de stock.

Pixel perfectionné

Google Pixel 6

Enfin, un produit phare Pixel approprié est arrivé

Après des années de défauts fatals et de conception stagnante, Google nous a enfin offert la mise à niveau choquante que nous attendions. Les prouesses de l’IA de Tensor rendent la plupart des fonctionnalités de l’assistant magiquement rapides. Les mises à jour majeures de l’appareil photo pour le matériel et le traitement nous donnent des photos bien meilleures, même si Google affine encore une partie du traitement pour ce nouveau capteur 50MP.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Android et détente

Confidentialité dans le nouveau Metaverse

La majorité des utilisateurs de Facebook sont des personnes qui doivent être protégées contre des entreprises comme Facebook. J’espère donc que le nouveau Metaverse inclut les sociétés de portefeuille responsables de ce qu’elles font avec nos données.