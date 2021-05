Pourquoi les captchas deviennent de plus en plus difficiles

Ce n’est pas vous – les captchas deviennent vraiment plus difficiles. Le pire, c’est que vous êtes en partie à blâmer.

Un captcha est un test simple qui vise à faire la distinction entre les humains et les ordinateurs. Bien que le test lui-même soit simple, il se passe beaucoup de choses dans les coulisses. Les réponses que nous donnons aux captchas finissent par être utilisées pour rendre l’IA plus intelligente, augmentant ainsi la difficulté des futurs tests de captcha.

Y a-t-il un sentiment plus frustrant que de cliquer sur toutes les bonnes réponses et d’obtenir un «Veuillez réessayer»? Capture d’écran, Edward Vega

Mais les captchas peuvent être interrompus par des pirates. Les tests que nous connaissons le plus ont déjà été interrompus. Les fabricants de captcha essaient de garder une longueur d’avance, mais doivent équilibrer l’augmentation de la difficulté du test en s’assurant que toute personne – indépendamment de son âge, de son éducation, de sa langue, etc. – peut toujours le réussir. Et finalement, ils devront peut-être supprimer le test presque entièrement.

