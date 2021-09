Pourquoi les cas de Covid-19 montent et descendent ?

Vers la fin de l’été, la Floride est devenue l’épicentre de la récente vague américaine de Covid-19 – signalant plus d’hospitalisations et de décès que tout autre État du pays. Mais il y avait et il y a encore étonnamment peu de certitude, parmi les experts, sur une question sur la montée subite de la Floride : pourquoi est-ce arrivé ?

L’explication la plus courante des épidémies dans le Sud que nous avons vues au cours de l’été dernier était les faibles taux de vaccination dans la région. Il est vrai que les taux de vaccination sont faibles dans le Sud : sept des 10 États ayant les taux de vaccination les plus bas se trouvent dans la région. Et des taux de vaccination plus faibles sont en corrélation avec plus de cas et de décès de Covid-19.

Mais la Floride défie la tendance régionale. L’État se classe au 20e rang pour la vaccination complète aux États-Unis, avec 56% des personnes complètement vaccinées – pas génial, mais un peu au-dessus du taux national. Au plus fort de son épidémie à la mi-août, la Floride avait complètement vacciné environ 51% de sa population – encore une fois, pas génial, mais conforme au taux national.

Peut-être que la Floride a assoupli les restrictions trop rapidement et de manière plus agressive ? Il est certainement vrai que le gouverneur Ron DeSantis a adopté une approche plus passive que les dirigeants des États bleus, mais il n’est pas clair si cela a réellement conduit à des différences dans le comportement du public.

Selon les données de mobilité de Google, les Floridiens vers la mi-août étaient environ 14% moins susceptibles de se rendre dans les points de vente au détail et les lieux de loisirs par rapport à l’époque d’avant la pandémie. C’est presque la même chose que les Californiens, et en fait moins que les New-Yorkais. Ni New York (environ 59 % complètement vaccinés à l’époque) ni la Californie (environ 54 % complètement vaccinés à l’époque – pas beaucoup plus que la Floride) n’ont connu de poussées aussi graves que celles de la Floride en août.

La même tendance s’applique aux autres paramètres qui mesurent la précaution. Sur la base du COVIDcast de l’Université Carnegie Mellon, jusqu’en août, les Floridiens étaient plus susceptibles de se masquer que les New-Yorkais ou les résidents d’autres États qui n’ont pas vu des poussées de Covid-19 presque aussi importantes.

Sur la base des données de réservation de restaurants d’OpenTable, la Floride était revenue aux chiffres d’avant la pandémie pour les réservations de restaurants vers la mi-août, mais ce n’était pas trop différent de l’ensemble des États-Unis. Certains États, comme le New Jersey et le Connecticut, ont égalé ou dépassé leur base de référence pré-pandémique pour les réservations de restaurants et n’ont pas vu la hausse de la Floride (bien que les deux aient bénéficié de taux de vaccination nettement plus élevés que la Floride).

Cela ne veut pas dire que rien n’a d’importance dans la lutte contre le Covid-19. Nous savons que les vaccins protègent les gens contre les maladies graves, y compris contre la variante delta. La distanciation sociale, le masquage et les restrictions aussi. Il y a de fortes chances que la poussée de la Floride aurait été beaucoup plus faible si elle avait fait mieux sur tous ces fronts.

Mais l’exemple de la Floride complique toute histoire de récentes poussées de Covid-19 qui se concentre uniquement sur les réouvertures et les vaccinations. Quelque chose d’autre semble se passer, et les experts ne savent pas trop quoi. “Il y a des choses que, pour être honnête, nous ne comprenons pas complètement”, m’a dit Ashish Jha, doyen de la Brown University School of Public Health.

Nous ne savons pas tout sur les raisons pour lesquelles les cas de Covid-19 augmentent, et nous ne savons pas non plus tout sur les raisons pour lesquelles ils tombent. David Leonhardt et Ashley Wu du New York Times ont récemment démontré que le coronavirus semble suivre des cycles de deux mois dans ses hausses et ses baisses.

Pourtant, les experts leur ont dit, on ne sait pas pourquoi. “Nous sommes encore vraiment à l’âge des cavernes pour comprendre comment les virus émergent, comment ils se propagent, comment ils commencent et s’arrêtent, pourquoi ils font ce qu’ils font”, a déclaré Michael Osterholm, épidémiologiste à l’Université du Minnesota.

Les experts soulignent certains facteurs possibles qui contribuent aux tendances de Covid-19 – des facteurs largement discutés comme la vaccination et les précautions, mais aussi des problèmes moins couverts comme la météo, la concentration géographique et la chance. Mais ils reconnaissent qu’il pourrait se passer quelque chose que nous ne connaissons pas ou ne comprenons pas encore.

Il est crucial de comprendre tout cela : cela pourrait faire la différence entre permettre et empêcher non seulement la propagation continue de Covid-19, mais peut-être aussi la prochaine pandémie.

Ce que l’on sait de la propagation du Covid-19

Dans mes conversations avec des experts, plusieurs facteurs communs sont apparus pour expliquer pourquoi le coronavirus monte et descend :

Vaccination et immunité naturelle: Lorsque plus de personnes auront développé une immunité contre Covid-19, par des moyens naturels ou induits par un vaccin, le virus va frapper un mur dans lequel il ne peut plus se propager – ou du moins provoquer une maladie grave – beaucoup plus rapidement.

Un problème délicat ici est que les taux de vaccination au niveau de l’État sous-estiment probablement l’immunité communautaire, car ils ne peuvent pas capturer – et aucune donnée ne capture très bien – l’immunité naturelle. Lorsque l’on examine un État comme la Floride, son niveau d’immunité est peut-être inférieur à ce que les chiffres de vaccination suggèrent en raison de la pièce manquante du puzzle de l’immunité naturelle.

Précautions autour du virus: Si les gens se mélangent étroitement dans des espaces intérieurs sans masques, ils sont beaucoup plus susceptibles de propager un agent pathogène respiratoire comme le coronavirus. Ainsi, qu’ils soient appliqués par le gouvernement ou volontairement adoptés par le public, des taux plus élevés de masquage et de distanciation sociale aident à éloigner les épidémies. Des tests rapides ou une meilleure ventilation pourraient également aider, bien que ni l’un ni l’autre n’ait été largement adopté aux États-Unis.

Certains de ces éléments sont cycliques. Lorsque les cas sont faibles, les gens se détendent sur les précautions, m’a dit Eric Toner, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security. « Et puis ils répondent à [a surge] et renforcer les mesures de protection pendant un certain temps. Et puis les cas diminuent et les gens se détendent à nouveau. » Moins de prudence pendant des temps meilleurs peut avoir du sens d’un point de vue individuel, mais cela pourrait également contribuer à la nature cyclique de Covid-19.

Variantes: Les nouvelles versions d’un virus qui sont plus transmissibles ou qui échappent à l’immunité précédente sont plus susceptibles de provoquer des poussées. Cela a été très évident avec delta car il a provoqué des pics de cas, d’hospitalisations et de décès dans des endroits allant du Royaume-Uni à l’Inde en passant par les États-Unis.

Temps: Il y a deux mécanismes principaux en jeu ici : Premièrement, la chaleur, l’humidité et l’air libre semblent rendre plus difficile la survie et la propagation du virus. Deuxièmement, le froid, la chaleur, la neige ou la pluie peuvent pousser les gens à l’intérieur, où le virus se propage beaucoup plus facilement en raison d’une mauvaise ventilation.

Actuellement, ce dernier effet semble plus important, en particulier dans des endroits comme la Floride où la chaleur et l’humidité, ainsi que les pluies estivales, poussent finalement les gens à rentrer à l’intérieur au lieu de bénéficier des effets destructeurs de virus de la météo à l’extérieur. Cet automne et cet hiver, le froid pourrait également se propager davantage dans le nord du pays alors que les gens entrent à l’intérieur pour se réchauffer.

Concentration géographique: Même lorsqu’un endroit semble bien se porter sur les taux de masquage ou de vaccination, cela peut ne pas être réparti uniformément ; il peut y avoir des poches concentrées où les gens ne suivent pas les précautions ou ne se font pas vacciner. Cela pourrait conduire à ce qui ressemble à une augmentation des données à l’échelle de l’État, mais est généralement concentré dans des points chauds spécifiques.

En Floride, par exemple, le taux de vaccination supérieur à la moyenne de l’État masque qu’une poignée de comtés, en particulier dans les régions plus rurales et conservatrices, ont encore des taux de vaccination inférieurs à 40 %. Et ces comtés et les zones environnantes ont généralement plus de cas de Covid-19. “Les États sont trop grands et vous voulez regarder les villes et les communautés”, a déclaré Jha.

Âge, comorbidités et autres facteurs biologiques: Nous savons que les personnes âgées sont plus susceptibles de mourir du Covid-19, ainsi que les personnes souffrant de comorbidités telles que l’asthme, l’obésité ou des troubles neurologiques. Il existe également probablement d’autres problèmes biologiques, jusqu’à la génétique, qui ne sont pas encore confirmés mais qui pourraient également jouer un rôle. Donc, si un endroit a une population plus âgée (comme c’est le cas pour la Floride), ou des personnes souffrant de conditions qui les rendent vulnérables à Covid-19, ou les deux, il pourrait voir une épidémie plus importante.

Chance: Parfois, les circonstances s’alignent d’une manière tout simplement malheureuse. Peut-être qu’une personne qui a fini par transmettre le coronavirus à 30 autres personnes dans un restaurant ne l’aurait pas fait s’il était allé au restaurant un jour ou des heures plus tard, alors qu’il n’aurait peut-être pas été aussi contagieux ou qu’il y aurait eu moins de monde . Peut-être qu’une variante contagieuse apparaît au moment où une ville, un État ou un pays rouvre complètement, permettant une propagation rapide au pire moment.

Un autre facteur est ressorti de mes conversations avec des experts : l’inconnu. Étant donné que nous apprenons encore, même après un an et demi de cette pandémie, sur le Covid-19 et sa propagation, personne ne peut offrir toutes les réponses.

Cela peut sembler une raison de désespérer. Si nous ne comprenons pas parfaitement les causes de la montée et de la chute des agents pathogènes, comment pouvons-nous espérer les apprivoiser ?

La bonne nouvelle, cependant, est que nous connaissons certains contributeurs, et nous avons un réel contrôle sur quelques-uns. Les décideurs et le public ne peuvent peut-être pas faire grand-chose sur la météo, les facteurs biologiques ou la chance, mais ils peuvent faire beaucoup pour se faire vacciner et suivre les précautions recommandées, de la distanciation physique au masquage, contre Covid-19.

Cela pourrait ne pas nous amener jusqu’à la ligne d’arrivée – du moins jusqu’à ce que beaucoup plus de personnes soient complètement vaccinées – mais tirer parti de ces choses sur lesquelles nous avons le contrôle peut au moins réduire les dégâts jusqu’à la fin de la pandémie.

