Pourquoi les casques des Cowboys ont une bande rouge pour le match de la semaine 9 contre les Broncos

Les casques des Cowboys seront un peu différents de ceux d’habitude lors de leur affrontement de la semaine 9 avec les Broncos dimanche après-midi.

Au lieu d’avoir une bande blanche prise en sandwich par deux bandes bleues au milieu du casque, les Cowboys ont ajouté une bande rouge au mélange. Cela signifie qu’il y aura trois bandes au centre du couvre-chef, une rouge, une blanche et une bleue.

Pourquoi les Cowboys font-ils ça ? Il y a une raison patriotique à cela.

Les Cowboys utilisent le galon pour « honorer l’armée américaine et les récipiendaires de la National Medal of Honor » via la campagne « Salute to Service » de la NFL, selon le site officiel de l’équipe. C’est la première fois depuis 1976 – la célébration du bicentenaire de l’Amérique – que l’équipe inclura une bande rouge sur son casque.

« Ce sera vraiment un jour spécial pour nous tous alors que nous saluons les hommes et les femmes du monde entier qui protègent et défendent notre pays », a déclaré Charlotte Jones, vice-présidente exécutive des Cowboys et présidente de la National Medal of Honor Museum Foundation dans un déclaration. « Nous sommes honorés d’avoir nos récipiendaires de la Médaille d’honneur, représentant les 3 508 récipiendaires de la décoration militaire la plus prestigieuse du pays, qui ont fait des sacrifices héroïques, dont beaucoup sont le sacrifice ultime, tout en préservant notre liberté.

« La bande rouge sur le casque fournit un magnifique ruban pour enrouler ce salut à ceux qui servent actuellement l’armée de notre pays – et l’amour et l’appréciation patriotique que nous partageons tous pour ceux qui les ont précédés. »

Qu’est-ce que la campagne « Salute to Service » de la NFL ?

Selon NFL.com, la campagne Salute to Service est « un effort tout au long de l’année pour honorer, responsabiliser et connecter les militaires, les anciens combattants et leurs familles de notre pays ».

La NFL organise des matchs annuels « Salute to Service », qui ont lieu au cours de la semaine 9 cette saison, et récompense les militaires lors d’autres concours et événements tout au long de l’année civile. Ils s’associent également à des organisations militaires à but non lucratif pour relier davantage la ligue à l’armée américaine.

Depuis le lancement du programme en 2011, la NFL a levé 51 millions de dollars pour ses partenaires militaires à but non lucratif. Certains de ces dons sont générés par la vente de maillots et de vêtements de camouflage que la ligue vend.

