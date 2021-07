Pourquoi les cendres d’Evil Dead sont si déchirées dans l’affiche de l’Armée des ténèbres, selon Bruce Campbell non-déchiré

Une chose à peu près n’importe quel fan d’Evil Dead vous le dira, c’est que le pilier de la série, Ash Williams, joué par l’icône culte Bruce Campbell, est le cœur et l’âme de la franchise d’horreur populaire. La tronçonneuse pour un coup de main, les slogans tout à fait groovy, ils sont tous une grande partie de la génialité et de l’influence du personnage, surtout quand il s’agit de films comme Army of Darkness, qui a été l’introduction de beaucoup de fans à la populaire série culte. Ces jours-ci, Bruce Campbell aime toujours parler d’Ash et il a récemment résolu un mystère lié à une affiche de l’Armée des ténèbres.